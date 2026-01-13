Малюк подвел итоги работы СБУ: "Я ухожу с гордо поднятой головой"

Герой Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк подвел итоги работы Службы безопасности Украины в своей колонке для 24 Канала, рассказав о самых громких спецоперациях и результатах борьбы с врагом.

Малюк отметил, что с тех пор, как возглавил СБУ, "служба непрерывно била агрессора - на земле, в воздухе, на воде и даже под водой". Он подчеркнул, что благодаря СБУ украинское слово "хлопок" получило новый смысл: "Она горела, горит и будет гореть, пока рашисты не остановят войну против Украины".

Главными достижениями он назвал:

спецоперацию "Паутина" против стратегической авиации России;

трижды эффективные удары по Крымскому мосту;

поражение 11 российских кораблей морскими дронами Sea Baby и подводным Sub Sea Baby;

поражение более 2200 вражеских танков, 3979 бронированных машин, 4276 артиллерийских систем, 310 РСЗО, 649 средств ПВО и 885 средств РЭБ/РЭР;

захват в плен 102 российских военнослужащих в комбинированной дронно-штурмовой операции на Курщине;

выявление 128 агентурных сетей и около 3 тысяч предателей на территории Украины.

Малюк также подчеркнул работу СБУ по нейтрализации агентов ФСБ в рясах и самоочищению службы от недобросовестных сотрудников.

"Я ухожу с гордо поднятой головой и знаю, что могу прямо смотреть людям в глаза", - отметил он, добавив, что исполнение обязанностей главы возложено на начальника "Альфы" Евгения Хмару.

Что предшествовало?

12 января Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.

13 января Комитет ВР пересмотрел решение и поддержал увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ.

Увольнение Малюка

Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.

9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.

