РУС
Малюк подвел итоги работы СБУ: "Я ухожу с гордо поднятой головой"

Малюк

Герой Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк подвел итоги работы Службы безопасности Украины в своей колонке для 24 Канала, рассказав о самых громких спецоперациях и результатах борьбы с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Малюк отметил, что с тех пор, как возглавил СБУ, "служба непрерывно била агрессора - на земле, в воздухе, на воде и даже под водой". Он подчеркнул, что благодаря СБУ украинское слово "хлопок" получило новый смысл: "Она горела, горит и будет гореть, пока рашисты не остановят войну против Украины".

Главными достижениями он назвал:

  • спецоперацию "Паутина" против стратегической авиации России;

  • трижды эффективные удары по Крымскому мосту;

  • поражение 11 российских кораблей морскими дронами Sea Baby и подводным Sub Sea Baby;

  • поражение более 2200 вражеских танков, 3979 бронированных машин, 4276 артиллерийских систем, 310 РСЗО, 649 средств ПВО и 885 средств РЭБ/РЭР;

  • захват в плен 102 российских военнослужащих в комбинированной дронно-штурмовой операции на Курщине;

  • выявление 128 агентурных сетей и около 3 тысяч предателей на территории Украины.

Малюк также подчеркнул работу СБУ по нейтрализации агентов ФСБ в рясах и самоочищению службы от недобросовестных сотрудников.

"Я ухожу с гордо поднятой головой и знаю, что могу прямо смотреть людям в глаза", - отметил он, добавив, что исполнение обязанностей главы возложено на начальника "Альфы" Евгения Хмару.

Что предшествовало?

12 января Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.

13 января Комитет ВР пересмотрел решение и поддержал увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ.

Увольнение Малюка

  • Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • 9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.

Автор: 

СБУ (20783) Малюк Василий (139)
Топ комментарии
+6
якось піхй куди ти йдеш, і як йдеш.
13.01.2026 15:32 Ответить
+5
Єрмак і зеленський з татаровим і ДБР, виконали наказ ****** і бєсєди!! Малюка, покарано за Павутину і НАБУ та САП!
Баканов, з кулінічем, деркачем та іншими зрадниками України, задоволені діями зеленського!!!
Памятаймо, про цих діяння виродків з Урядового кварталу95!!!
Армія! Мова! Віра!! Вірьовка, завжди міцніша за статті ККУ!!!
13.01.2026 15:35 Ответить
+3
Головне шоб ту собачку маленьку не забув, з якою фоткався на фоні оперативних карт.
13.01.2026 15:33 Ответить
13.01.2026 15:30 Ответить
дякуємо за службу, пане Генерал !
чекаємо на Ваше повернення з....
повними магазинами до пістолета -
 "двох магазинів" на ЗЄрадників України цілком вистачить !

.
13.01.2026 15:59 Ответить
над Малюком з'явилася хмара....
13.01.2026 15:31 Ответить
якось піхй куди ти йдеш, і як йдеш.
13.01.2026 15:32 Ответить
це ваші зеленошмаркаті "разборки" - тільки Україну шкода (правда не всім)
13.01.2026 15:32 Ответить
Хрінов тільки що тебе звільнили, а не ти пішов. Якщо не було на тебе того, що вплинуло на таке твоє рішення триматися треба було, а не йти
13.01.2026 15:32 Ответить
Головне шоб ту собачку маленьку не забув, з якою фоткався на фоні оперативних карт.
13.01.2026 15:33 Ответить
Фото з собакою 🐕 на фоні оперативних карт, викладав "любимчик" Сирського - Начальник Управління Штурмових військ Валентин Манько.
13.01.2026 15:50 Ответить
Так і до високого рейтингу було не далеко. За це і звільнили. Ефект пса Патрона.
13.01.2026 15:34 Ответить
що і Патрона звільнили через ВЛК ?

казав песику щоб стерігся зайвої популярності - перший прім України маленький, злий та мстивий.

.
13.01.2026 16:03 Ответить
Єрмак і зеленський з татаровим і ДБР, виконали наказ ****** і бєсєди!! Малюка, покарано за Павутину і НАБУ та САП!
Баканов, з кулінічем, деркачем та іншими зрадниками України, задоволені діями зеленського!!!
Памятаймо, про цих діяння виродків з Урядового кварталу95!!!
Армія! Мова! Віра!! Вірьовка, завжди міцніша за статті ККУ!!!
13.01.2026 15:35 Ответить
Чому ніхто з депутатів на засіданні не згадали незаконне ув'язнення Дудіна і Червінського,які працювали у його відомстві,тим більше,що він сам приклався до їх арешту.А вони кращі профі від нього і скільки би користі принесли країні,якби і надалі виконували свої обов'язки.
По Павутині: це блискавична операція оперативників,рівня Червінського,а не його особисто,ну сфоткався над картою-то сфоткався.
Чому депутати-демократи виступали на його захист: в світлі близьких виборів бояться призначення відверто ідіозної особи,бо посада глави СБУ - це друга посада після посади президента.Тому краще для них-щоб залишався.
Але ув'язнення Дудіна і Червінського -це дно і однако,що звільнили його.
13.01.2026 15:40 Ответить
закомплексоване та сцикливе зеленське лайно, ну, як вже може, відтерміновує Українську Перемогу задля себе Найвеличнівшивого-Односрачного.. с.ка зрадливо-брехлива..
13.01.2026 15:41 Ответить
Москвичей нагрiв двушками бiжи
13.01.2026 15:41 Ответить
справжній очільник служби безпеки завжди має компромат на босса, і йде тоді коли ворога знешкоджено, а не тоді коли боссу треба зручного виконавця перед виборами
13.01.2026 15:43 Ответить
Читаю комменты.. Как легко ******* наш народ. (А я ещё удивлялся, как нашлось 73% дураков. Теперь удивляюсь что их не было 99%.
13.01.2026 15:47 Ответить
. Кацапня ніяк не може пробачити Малюку літаків і підводного човна .. Спустили на нього всіх собак !!
13.01.2026 16:07 Ответить
Так можна було сказати, якби не було заяви за власним бажанням.
13.01.2026 16:09 Ответить
Подяка, Васильович.
13.01.2026 16:11 Ответить
Про замовні репресії детективів НАБУ сцикливо промовчав із гордо піднятою головою.
13.01.2026 16:13 Ответить
так там в НАБУ шпіонів повно,чого замовні?
13.01.2026 16:16 Ответить
Насправді пішов, як побитий пес, навіть огризнутися не зміг.
13.01.2026 16:15 Ответить
 
 