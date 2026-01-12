Комитет ВР поддержал отставку Федорова с должности главы Минцифры
Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра – главы Минцифры.
Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Комитет ВР по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-министра цифровой трансформации (первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины – ред.)", – отметил он.
Кадровые изменения
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ во властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.
Система страхується,а населенню видають, ніби це величезні зміни.
Так от, Фьодоров створив та був куратором... Ботоферма ;ZE!-Диджитал!;. Ботоферма Зеленського.
І здриснув цифралізатор
серед ВЕЛИЧЕЗНОГО переліку функцій на прикладі нижче подапних - так є один один ПРО ЦИФРОВЕ ФАХОВЕ для пацана завдання
https://protocol.ua/ua/pro_oboronu_ukraini_stattya_10/ Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони затверджує за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, перелік, мінімальні вимоги та/або стандарти якості медичних виробів (виробів медичного призначення) та допоміжних засобів до них, що застосовуються силами безпеки і силами оборони для надання тактичної догоспітальної допомоги під час ведення воєнних (бойових) дій
.....
.....бере участь у забезпеченні функціонування національної економіки та державного управління в особливий період, у плануванні мобілізаційної підготовки її галузей та контролі за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх форм власності до виконання мобілізаційних завдань та за їх виконанням;
виступає, відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил України потреб, вимог та пріоритетів, державним замовником при здійсненні оборонних закупівель, а також на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву Збройних Сил України;