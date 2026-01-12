РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10750 посетителей онлайн
Новости Назначения в Минобороны Кадровые изменения
441 10

Комитет ВР поддержал отставку Федорова с должности главы Минцифры

Михаил Федоров

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра – главы Минцифры.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Комитет ВР по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-министра цифровой трансформации (первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины – ред.)", – отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР поддержал увольнение Шмыгаля из Минобороны

Кадровые изменения

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ во властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
  • 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
  • Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
  • 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

  • Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.

Читайте также: Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке

Автор: 

ВР (29522) увольнение (2751) Федоров Михаил (550) Минцифры (328)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
І вже тепленький перейде на мін оборони, зелена вкраїна мрій
показать весь комментарий
12.01.2026 16:55 Ответить
+2
Через проблеми з електропостачанням виникли збої в роботі держреєстрів, - Національні інформаційні системи.

І здриснув цифралізатор
показать весь комментарий
12.01.2026 17:17 Ответить
+1
Да пишите як є, ВРУ підтримала призначення Федорова, яке запропонував великий український Наполеон з фильму
показать весь комментарий
12.01.2026 16:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да пишите як є, ВРУ підтримала призначення Федорова, яке запропонував великий український Наполеон з фильму
показать весь комментарий
12.01.2026 16:54 Ответить
І вже тепленький перейде на мін оборони, зелена вкраїна мрій
показать весь комментарий
12.01.2026 16:55 Ответить
Ну і добре. І не голосуйте за будь-яке призначення. Воно вже накралося народних грошей, то може посидіти і без роботи.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:58 Ответить
Перетасовка своїх на своїх.
Система страхується,а населенню видають, ніби це величезні зміни.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:01 Ответить
тепер цей калірований куєсос, який нічого не розуміє ні в цифровій трансформації, ні в військовій справі буде міністром оборони. ну і для чого хйлу перемовини? ще б сирського замінити на агрохламідію-і картіна маслом.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:02 Ответить
Фьодоров навіть в армії не служив. Єдина заслуга- це... Пам'ятаєте мульку про ;Порохоботів;?
Так от, Фьодоров створив та був куратором... Ботоферма ;ZE!-Диджитал!;. Ботоферма Зеленського.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:06 Ответить
Наріт не проти,нехай міністром буде ще один аферист.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:19 Ответить
Через проблеми з електропостачанням виникли збої в роботі держреєстрів, - Національні інформаційні системи.

І здриснув цифралізатор
показать весь комментарий
12.01.2026 17:17 Ответить
https://protocol.ua/ua/pro_oboronu_ukraini_stattya_10/

серед ВЕЛИЧЕЗНОГО переліку функцій на прикладі нижче подапних - так є один один ПРО ЦИФРОВЕ ФАХОВЕ для пацана завдання

https://protocol.ua/ua/pro_oboronu_ukraini_stattya_10/ Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони затверджує за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, перелік, мінімальні вимоги та/або стандарти якості медичних виробів (виробів медичного призначення) та допоміжних засобів до них, що застосовуються силами безпеки і силами оборони для надання тактичної догоспітальної допомоги під час ведення воєнних (бойових) дій
.....
.....бере участь у забезпеченні функціонування національної економіки та державного управління в особливий період, у плануванні мобілізаційної підготовки її галузей та контролі за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх форм власності до виконання мобілізаційних завдань та за їх виконанням;

виступає, відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил України потреб, вимог та пріоритетів, державним замовником при здійсненні оборонних закупівель, а також на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву Збройних Сил України;
показать весь комментарий
12.01.2026 17:21 Ответить
А тепер головне, щоб цього гербалайфного афериста нікуди не призначили!
показать весь комментарий
12.01.2026 17:42 Ответить
 
 