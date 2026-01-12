Комитет ВР поддержал отставку Федорова с должности главы Минцифры

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра – главы Минцифры.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Комитет ВР по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-министра цифровой трансформации (первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины – ред.)", – отметил он.

Кадровые изменения

