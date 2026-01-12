Комітет ВР підтримав відставку Федорова з посади голови Мінцифри

Михайло Федоров

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єр-міністра –– очільника Мінцифри.

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Комітет ВР з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцеміністра цифрової трансформації (перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України — ред.) ", - зазначив він.

+4
І вже тепленький перейде на мін оборони, зелена вкраїна мрій
показати весь коментар
12.01.2026 16:55 Відповісти
+4
тепер цей калірований куєсос, який нічого не розуміє ні в цифровій трансформації, ні в військовій справі буде міністром оборони. ну і для чого хйлу перемовини? ще б сирського замінити на агрохламідію-і картіна маслом.
показати весь коментар
12.01.2026 17:02 Відповісти
+4
Через проблеми з електропостачанням виникли збої в роботі держреєстрів, - Національні інформаційні системи.

І здриснув цифралізатор
показати весь коментар
12.01.2026 17:17 Відповісти
Да пишите як є, ВРУ підтримала призначення Федорова, яке запропонував великий український Наполеон з фильму
показати весь коментар
12.01.2026 16:54 Відповісти
І вже тепленький перейде на мін оборони, зелена вкраїна мрій
показати весь коментар
12.01.2026 16:55 Відповісти
Ну і добре. І не голосуйте за будь-яке призначення. Воно вже накралося народних грошей, то може посидіти і без роботи.
показати весь коментар
12.01.2026 16:58 Відповісти
Перетасовка своїх на своїх.
Система страхується,а населенню видають, ніби це величезні зміни.
показати весь коментар
12.01.2026 17:01 Відповісти
тепер цей калірований куєсос, який нічого не розуміє ні в цифровій трансформації, ні в військовій справі буде міністром оборони. ну і для чого хйлу перемовини? ще б сирського замінити на агрохламідію-і картіна маслом.
показати весь коментар
12.01.2026 17:02 Відповісти
Фьодоров навіть в армії не служив. Єдина заслуга- це... Пам'ятаєте мульку про ;Порохоботів;?
Так от, Фьодоров створив та був куратором... Ботоферма ;ZE!-Диджитал!;. Ботоферма Зеленського.
показати весь коментар
12.01.2026 17:06 Відповісти
Наріт не проти,нехай міністром буде ще один аферист.
показати весь коментар
12.01.2026 17:19 Відповісти
Через проблеми з електропостачанням виникли збої в роботі держреєстрів, - Національні інформаційні системи.

І здриснув цифралізатор
показати весь коментар
12.01.2026 17:17 Відповісти
https://protocol.ua/ua/pro_oboronu_ukraini_stattya_10/

серед ВЕЛИЧЕЗНОГО переліку функцій на прикладі нижче подапних - так є один один ПРО ЦИФРОВЕ ФАХОВЕ для пацана завдання

https://protocol.ua/ua/pro_oboronu_ukraini_stattya_10/ Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони затверджує за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, перелік, мінімальні вимоги та/або стандарти якості медичних виробів (виробів медичного призначення) та допоміжних засобів до них, що застосовуються силами безпеки і силами оборони для надання тактичної догоспітальної допомоги під час ведення воєнних (бойових) дій
.....
.....бере участь у забезпеченні функціонування національної економіки та державного управління в особливий період, у плануванні мобілізаційної підготовки її галузей та контролі за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх форм власності до виконання мобілізаційних завдань та за їх виконанням;

виступає, відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил України потреб, вимог та пріоритетів, державним замовником при здійсненні оборонних закупівель, а також на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву Збройних Сил України;
показати весь коментар
12.01.2026 17:21 Відповісти
А тепер головне, щоб цього гербалайфного афериста нікуди не призначили!
показати весь коментар
12.01.2026 17:42 Відповісти
Цей цифровий клоун Міноборони такого нацифровізує що кацапи біля Дніпра вже будуть!
показати весь коментар
12.01.2026 18:09 Відповісти
"І щуку кинули до річки" (с)
показати весь коментар
12.01.2026 18:25 Відповісти
Як в байці Крилова "Квартет"
Як ви ЗЕлені "не садитесь, а в музиканти не годитесь".
показати весь коментар
12.01.2026 19:17 Відповісти
 
 