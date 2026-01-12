Комітет ВР підтримав відставку Федорова з посади голови Мінцифри
Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єр-міністра –– очільника Мінцифри.
Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Комітет ВР з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцеміністра цифрової трансформації (перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України — ред.) ", - зазначив він.
Кадрові зміни
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
- 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
Президент запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Система страхується,а населенню видають, ніби це величезні зміни.
Так от, Фьодоров створив та був куратором... Ботоферма ;ZE!-Диджитал!;. Ботоферма Зеленського.
І здриснув цифралізатор
серед ВЕЛИЧЕЗНОГО переліку функцій на прикладі нижче подапних - так є один один ПРО ЦИФРОВЕ ФАХОВЕ для пацана завдання
https://protocol.ua/ua/pro_oboronu_ukraini_stattya_10/ Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони затверджує за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, перелік, мінімальні вимоги та/або стандарти якості медичних виробів (виробів медичного призначення) та допоміжних засобів до них, що застосовуються силами безпеки і силами оборони для надання тактичної догоспітальної допомоги під час ведення воєнних (бойових) дій
.....
.....бере участь у забезпеченні функціонування національної економіки та державного управління в особливий період, у плануванні мобілізаційної підготовки її галузей та контролі за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх форм власності до виконання мобілізаційних завдань та за їх виконанням;
виступає, відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил України потреб, вимог та пріоритетів, державним замовником при здійсненні оборонних закупівель, а також на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву Збройних Сил України;
Як ви ЗЕлені "не садитесь, а в музиканти не годитесь".