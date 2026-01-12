Комітет ВР підтримав відставку Федорова з посади голови Мінцифри

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єр-міністра –– очільника Мінцифри.

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Комітет ВР з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцеміністра цифрової трансформації (перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України — ред.) ", - зазначив він.

