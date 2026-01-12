Комітет ВР підтримав звільнення Шмигаля з Міноборони
Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.
Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Рішення підтримали 8 нардепів. Проти - 6 парламентарів.
Кадрові зміни
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
- 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
-
Президент запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але остаточне рішення - за Верховною Радою.
Про це повідомив тк Київ і одразу був виключений на деякий час: офіційно, через вимкнення світла,типу, так співпало.