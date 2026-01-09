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Новини ОПК України
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Із $1 млрд до $35 млрд: Український ОПК демонструє безпрецедентне зростання, - Шмигаль

Розвиток українського ОПК

Упродовж останніх років спроможності українського оборонно-промислового комплексу продемонстрували безпрецедентне зростання - із $1 млрд до $35 млрд.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, такі показники стали можливі завдяки системній державній політиці, оптимізації нормативно-правової бази, залученню інвестицій та масштабуванню вітчизняного виробництва.

Також читайте: Виробництво зброї в Україні за рік зросло у 1,5 раза, - Шмигаль

Що зроблено?

  • Протягом року підприємства галузі отримали кредитів на пільгових умовах на загальну суму 5,6 млрд гривень.
  • Крім продовження кредитних програм, стартує пільговий лізинг, завдяки якому зброярі отримають доступ до транспорту та обладнання за зниженою ставкою - під 5% річних.
  • На початку січня 2026 року стартував спеціальний правовий режим Defence City – інструмент державної підтримки підприємств ОПК. Його резиденти отримають податкові стимули, спрощення митних процедур тощо.
  • За ініціативи Міноборони минулого року було оновлено механізм фінансування державних оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак. Виробники вже отримали понад 1,5 млрд грн бюджетної підтримки для забезпечення відновлення своєї діяльності.

Також читайте: Міноборони залучило за рік понад $6 мільярдів в український ОПК, ‒ Шмигаль

План невідкладних заходів

За словами Шмигаля, Міноборони розробляє комплексний план невідкладних заходів розвитку вітчизняних підприємств ОПК, який стане частиною нової стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу.

Автор: 

ОПК (431) Шмигаль Денис (4956)
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Топ коментарі
+19
шмігаль, закрий йбальнік-дибіл ссучєний.
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09.01.2026 13:21 Відповісти
+11
це міндич демонструє
а ми чекаємо
коли прилетять ЗЕфламінги
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09.01.2026 13:21 Відповісти
+8
хочу їх усіх вбити,
не можу нічого з собою зробити!
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09.01.2026 13:22 Відповісти

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