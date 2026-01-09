689 16
С $1 млрд до $35 млрд: Украинский ОПК демонстрирует беспрецедентный рост, - Шмыгаль
За последние годы возможности украинского оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали беспрецедентный рост - с $1 млрд до $35 млрд.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, такие показатели стали возможны благодаря системной государственной политике, оптимизации нормативно-правовой базы, привлечению инвестиций и масштабированию отечественного производства.
Что сделано?
- В течение года предприятия отрасли получили кредиты на льготных условиях на общую сумму 5,6 млрд гривен.
- Кроме продолжения кредитных программ, стартует льготный лизинг, благодаря которому оружейники получат доступ к транспорту и оборудованию по сниженной ставке - под 5% годовых.
- В начале января 2026 года стартовал специальный правовой режим Defence City – инструмент государственной поддержки предприятий ОПК. Его резиденты получат налоговые стимулы, упрощение таможенных процедур и т.д.
- По инициативе Минобороны в прошлом году был обновлен механизм финансирования государственных оборонных предприятий, подвергшихся вражеским атакам. Производители уже получили более 1,5 млрд грн бюджетной поддержки для обеспечения восстановления своей деятельности.
План неотложных мер
По словам Шмыгаля, Минобороны разрабатывает комплексный план неотложных мер развития отечественных предприятий ОПК, который станет частью новой стратегии развития оборонно-промышленного комплекса.
