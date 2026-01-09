РУС
Новости ОПК Украины
689 16

С $1 млрд до $35 млрд: Украинский ОПК демонстрирует беспрецедентный рост, - Шмыгаль

Развитие украинского ОПК

За последние годы возможности украинского оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали беспрецедентный рост - с $1 млрд до $35 млрд.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль

Что известно

Как отмечается, такие показатели стали возможны благодаря системной государственной политике, оптимизации нормативно-правовой базы, привлечению инвестиций и масштабированию отечественного производства.

Читайте также: Производство оружия в Украине за год выросло в 1,5 раза, - Шмыгаль

Что сделано?

  • В течение года предприятия отрасли получили кредиты на льготных условиях на общую сумму 5,6 млрд гривен.
  • Кроме продолжения кредитных программ, стартует льготный лизинг, благодаря которому оружейники получат доступ к транспорту и оборудованию по сниженной ставке - под 5% годовых.
  • В начале января 2026 года стартовал специальный правовой режим Defence City – инструмент государственной поддержки предприятий ОПК. Его резиденты получат налоговые стимулы, упрощение таможенных процедур и т.д.
  • По инициативе Минобороны в прошлом году был обновлен механизм финансирования государственных оборонных предприятий, подвергшихся вражеским атакам. Производители уже получили более 1,5 млрд грн бюджетной поддержки для обеспечения восстановления своей деятельности.

Читайте также: Минобороны привлекло за год более $6 миллиардов в украинский ОПК, - Шмыгаль

План неотложных мер

По словам Шмыгаля, Минобороны разрабатывает комплексный план неотложных мер развития отечественных предприятий ОПК, который станет частью новой стратегии развития оборонно-промышленного комплекса.

ОПК (245) Шмыгаль Денис (2946)
Топ комментарии
+12
шмігаль, закрий йбальнік-дибіл ссучєний.
09.01.2026 13:21 Ответить
+7
це міндич демонструє
а ми чекаємо
коли прилетять ЗЕфламінги
09.01.2026 13:21 Ответить
+4
хочу їх усіх вбити,
не можу нічого з собою зробити!
09.01.2026 13:22 Ответить
Ваша брехня - криваві ріки укр.крові, земерзота !!
09.01.2026 13:53 Ответить
шмігаль, закрий йбальнік-дибіл ссучєний.
09.01.2026 13:21 Ответить
хочу їх усіх вбити,
не можу нічого з собою зробити!
09.01.2026 13:22 Ответить
Сначала убили всё начатое при Порохе, а теперь хвастаемся достижениями при "петух в жоппу клюнул".
09.01.2026 13:22 Ответить
А чому тоді бігають із протягнутою рукою?
09.01.2026 13:23 Ответить
Характер у них такий . Побігають , отримають , свої 15% візьмуть , ну і двушку на болота зашлють .
09.01.2026 13:50 Ответить
це якщо вимірювати в грошах, і не задавати питань де ті гроші ділися.
А якщо в одиницях виробів - то це державна таємниця.
09.01.2026 13:24 Ответить
Як у Леся Подеревянського: " Довольні хами, ситі в них **@ла, день ото дня зростає процент жиров у маслі!".
09.01.2026 13:33 Ответить
В скільки стирено з усього цього?! Шмигун ти повинен вже сісти за корупцію
09.01.2026 13:35 Ответить
Зростання чего пенек,продаж? Если раньше один условный квадрокоптер продавался армии по тысячи баксов,а потом стали продавать по 35,то тогда получается ох рост,от квартала можно ожидать всякое.
09.01.2026 13:38 Ответить
"Кияни, зливайте воду та валить з києва!"
Оце, я розумію зростання!
09.01.2026 13:48 Ответить
І до чого цей твій виср ? Це через корупцію у Києві не стало води та тепла сьогодні чи через твого Х@йла , чмо кацапське .
09.01.2026 13:54 Ответить
Агитпроп похоже переплюнул даже московский. Но все збс.
09.01.2026 13:57 Ответить
Где грелки на фронт,ТЫ,,,ПДРС?
09.01.2026 14:01 Ответить
На кого этот чес рассчитан). Это 15-20% ВВП? Где эти проценты?) То что вы их в сумках вынесли и оно до реального сектора даже не дошло, это другое дело.
09.01.2026 14:04 Ответить
 
 