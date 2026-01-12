РУС
795 9

Комитет ВР поддержал увольнение Шмыгаля из Минобороны

Комитет ВР поддержал увольнение Шмыгаля из Минобороны

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Решение поддержали 8 нардепов. Против - 6 парламентариев.

Кадровые изменения

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
  • 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
  • Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
  • 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

  • Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.

❗️Оборонний комітет Ради не підтримав звільнення голови СБУ Василя Малюка

Але остаточне рішення - за Верховною Радою.
12.01.2026 15:28 Ответить
"Халіф на годину", знову змінює посаду😂
12.01.2026 15:30 Ответить
Піде "в наступну бочку затичкою"
12.01.2026 15:39 Ответить
Бєлгородська область РФ третій день без світла після удару по енергетиці
12.01.2026 15:33 Ответить
Фламінги намилились тікати??
12.01.2026 15:33 Ответить
Що з Галущенком, Чернишовим, Єрмаком? Де знаходяться і чим займаються ці чудові люди?
12.01.2026 15:41 Ответить
12.01.2026 15:45 Ответить
Деня "тихим сапом" збирає свої мільйони, до того ж дружина на Львівщині веде спільний бізнес з Максиком Козицьким (главою Львівщини), а тато Максика, Зиновій - довірена особа Ротшильдів в Україні. От і думайТЕ...
12.01.2026 16:07 Ответить
 
 