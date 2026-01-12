РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11211 посетитель онлайн
Новости Новый глава СБУ
4 352 16

Комитет ВР не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ

Увольнение Малюка из СБУ: Комитет ВР не поддержал решение

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Решение поддержали 7 нардепов, против - 6, воздержались - 2.

"Это не сильно мешает вынести в зал. Просто получается "комитет не рекомендует на рассмотрение зала". Но (особенно учитывая соблюдение закона Офисом), это не будет мешать вынести на голосование постановление и дальше нужно набрать 226+. Хотя думаю сейчас на это голосов не будет тоже", - добавил нардеп.

Смотрите: ЗЕ и СБУ: Разбор странного указа и пиара Поклад || Без цензуры. ВИДЕО

Увольнение Малюка

  • Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • 9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.

Читайте: Сообщено о подозрении чиновнику, который похитил у госкомпании газа более 6 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29522) комитет (563) СБУ (20778) увольнение (2751) Малюк Василий (137)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Щось не те в зеленому королівстві, або хтось попередив цього перестановка про наслідки його дій
показать весь комментарий
12.01.2026 15:14 Ответить
+5
ТА НЕ ВЖЕ....МОЖЕ ЩЕ СКАЖУТЬ ЩО В НАС РЕСПУБЛІКА???? - та не бред якийсь

МИ Ж КОРОЛІВСТВО - Король ЗЕ Перший Великий Дебіл
показать весь комментарий
12.01.2026 15:18 Ответить
+5
Роздадуть депутуткам конверти, і ті проголосують так як буде потрібно "замовнику".
НАБУ ж не поспішає розібратися з цими продажними істотами.
показать весь комментарий
12.01.2026 15:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось не те в зеленому королівстві, або хтось попередив цього перестановка про наслідки його дій
показать весь комментарий
12.01.2026 15:14 Ответить
ТА НЕ ВЖЕ....МОЖЕ ЩЕ СКАЖУТЬ ЩО В НАС РЕСПУБЛІКА???? - та не бред якийсь

МИ Ж КОРОЛІВСТВО - Король ЗЕ Перший Великий Дебіл
показать весь комментарий
12.01.2026 15:18 Ответить
Рада не підтримає і Зелі потрібно буде все відкручувати назад
показать весь комментарий
12.01.2026 15:19 Ответить
Похеру ті комітети. Монослуги+Опезежісти+За Майбах проголосують, як їм скажуть.
показать весь комментарий
12.01.2026 15:19 Ответить
Чи зе взагалі прислухатиметься до якогось комітету? Чи там мають бути інші процедури у цьому разі? Бо він вже вирішив звільнити Малюка, тому знищить всіх, хто цьому перешкоджатиме.
показать весь комментарий
12.01.2026 15:21 Ответить
Роздадуть депутуткам конверти, і ті проголосують так як буде потрібно "замовнику".
НАБУ ж не поспішає розібратися з цими продажними істотами.
показать весь комментарий
12.01.2026 15:22 Ответить
Проголосують у другому слуханні, коли тисячі баксів впадуть на картки. ****** влада.
показать весь комментарий
12.01.2026 15:24 Ответить
"Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ" -- під тиском. Це не його власна воля. Це його Президент змусив зробити.
показать весь комментарий
12.01.2026 15:26 Ответить
Бо у васі рило навіть не пуху- а там борода.
показать весь комментарий
12.01.2026 15:30 Ответить
Володя, холопи бунтують!
Негайно повертайся додому!
Без тебе навіть ☀️ не сходить.😂
показать весь комментарий
12.01.2026 15:28 Ответить
Пока просроченый президент у власти ,он хочет дограбить со своим Ермаковский кодом и уничтожить Украину ,как Путин ему приказывал ,а все остальное это игра на публику для плебса и лохов а полстраны он выгнал за рубеж !
показать весь комментарий
12.01.2026 15:51 Ответить
Малюк виконував усі хотєлкі Бубона, в шас не хоче бути крайнім. От і впирається.
показать весь комментарий
12.01.2026 15:51 Ответить
Потужний може захлинутись жовчю в нападі гніва. Треба слідкувати щоб не було біди.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:03 Ответить
А зара ще не є біда? Як біду ви називаєте бідішою за нинішню біду?
показать весь комментарий
12.01.2026 16:19 Ответить
Літеру "у" пропустив у слові "як".
показать весь комментарий
12.01.2026 16:20 Ответить
 
 