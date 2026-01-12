Комитет ВР не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Что известно?

Решение поддержали 7 нардепов, против - 6, воздержались - 2.

"Это не сильно мешает вынести в зал. Просто получается "комитет не рекомендует на рассмотрение зала". Но (особенно учитывая соблюдение закона Офисом), это не будет мешать вынести на голосование постановление и дальше нужно набрать 226+. Хотя думаю сейчас на это голосов не будет тоже", - добавил нардеп.

Увольнение Малюка

Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.

9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.

