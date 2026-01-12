4 352 16
Комитет ВР не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ
Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Решение поддержали 7 нардепов, против - 6, воздержались - 2.
"Это не сильно мешает вынести в зал. Просто получается "комитет не рекомендует на рассмотрение зала". Но (особенно учитывая соблюдение закона Офисом), это не будет мешать вынести на голосование постановление и дальше нужно набрать 226+. Хотя думаю сейчас на это голосов не будет тоже", - добавил нардеп.
Увольнение Малюка
- Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- 9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.
