Сообщено о подозрении чиновнику, который похитил у госкомпании газа более 6 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Следователи полиции сообщили о подозрении чиновнику, который похитил у государственной компании газа на сумму более 6 миллионов гривен.

54-летнему руководителю общества с ограниченной ответственностью инкриминируют совершение трех преступлений: хищение природного газа путем несанкционированного вмешательства в работу приборов учета, а также нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение октября – декабря 2025 года общество, возглавляемое подозреваемым, через собственные газозаправочные станции осуществило хищение 225 тыс. м³ природного газа, принадлежащего предприятию государственной формы собственности, на общую сумму 6,3 миллиона гривен, путем несанкционированного вмешательства в работу счетчиков учета.

В рамках досудебного расследования на объектах общества в нескольких регионах Украины проведен ряд следственных действий и получены доказательства преступной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения на время досудебного расследования.

За совершение преступлений фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

нацполиция
Винницкая область (1158) Газ (10068) Нацполиция (16841) СБУ (20578)
А ці правоохоронці не хочуть поцікавитися, нахіба "https://dumskaya.net/news/didzhitalizatciya-po-odeski-podatkivtci-zlivayut-189972/ua/ Головне управління Державної податкової служби в Одеській області планує витратити майже 18 млн гривень на поштові марки"?
Додіджиталізувалися, трутні...
12.01.2026 14:36 Ответить
А де ті, що 6 млрд викрали, що "двушечки " на мацкву - на пляж в іСраель ?
12.01.2026 15:15 Ответить
 
 