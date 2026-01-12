Повідомлено про підозру посадовцю, який викрав у держкомпанії газу понад 6 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Слідчі поліції повідомили про підозру посадовцю, який викрав у державної компанії газу на понад 6 мільйонів гривень.

54-річному керівнику товариства з обмеженою відповідальністю інкримінують вчинення трьох злочинів: викрадення природного газу шляхом несанкціонованого втручання в роботу приладів обліку, а також порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що впродовж жовтня – грудня 2025 року товариство, очолюване підозрюваним, через власні газозаправні станції здійснило розкрадання 225 тис. м³ природного газу, що належить підприємству державної форми власності, на загальну суму 6,3 мільйона гривень, шляхом несанкціонованого втручання в роботу лічильників обліку.

У межах досудового розслідування на об’єктах товариства в кількох регіонах України проведено низку слідчих дій та здобуто докази злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу на час досудового розслідування.

За вчинення злочинів фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







