УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13383 відвідувача онлайн
Новини Фото Незаконна торгівля зброєю
10 690 42

Викрито угрупування, яке хотіло продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни. ФОТОрепортаж

СБУ та Нацполіція викрили злочинне угруповання, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час повномасштабної війни.

Відтак вдалося запобігти новим спробам нелегальної торгівлі зброєю в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі операції

За результатами комплексних заходів на Київщині та Дніпропетровщині нейтралізовано злочинне угруповання, яке підготувало до підпільного продажу велику партію "трофейного" озброєння.

Правоохоронці затримали організатора групи, двох його спільників і трьох кримінальників, які намагалися збути засоби ураження.

Серед вилученого у фігурантів – 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат, більше 20 підривачив, 2 гранатомети та 13 тисяч набоїв.

За матеріалами справи, учасники групи спочатку приховано вивозили "товар" з фронтових районів та складували його у схронах.

Для відновлення пошкодженої зброї фігуранти обладнали підпільні цехи на території власних помешкань, а нові комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи.

Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів.

СБУ та Нацполіція викрили учасників угруповання ще на етапі підготовки до продажу засобів ураження

В ході здійснення контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали всіх "на гарячому" під час передачі бойових зразків.

При обшуках у підпільних майстернях та на території домоволодінь додатково вилучено 13 тисяч набоїв різного калібру та великі суми готівки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у незаконному поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.

Зловмисники перебувають під вартою.

Їм загрожує до 7 років тюрми

зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя

Автор: 

Київська область Нацполіція СБУ Офіс Генпрокурора Дніпропетровська область
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Країна вже давно захоплена кловунами. Ще в 2019 році.
показати весь коментар
12.01.2026 11:47 Відповісти
+9
ММГ пістолет-кулемет SA-24 Чехословаччина, ММГ пістолет-кулемет ППС Судаева, наган....
Щось такого намішано. Це теж трофейне озброєння?
показати весь коментар
12.01.2026 11:45 Відповісти
+5
о да !!! ... це не пройохані фламінги... не двушки на мацкву.. це прям zельона перемога
показати весь коментар
12.01.2026 11:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
о да !!! ... це не пройохані фламінги... не двушки на мацкву.. це прям zельона перемога
показати весь коментар
12.01.2026 11:23 Відповісти
Брателло дєрьмака?
показати весь коментар
12.01.2026 11:24 Відповісти
хтось потихеньку збирає армію. Комусь же це озброєння готували. Навряд чи за кордон - хтось готується ослаблену Україну захоплювати в зручних момент з середини
показати весь коментар
12.01.2026 11:38 Відповісти
Країна вже давно захоплена кловунами. Ще в 2019 році.
показати весь коментар
12.01.2026 11:47 Відповісти
Я б парочку РГДешок купив би для оборони житла на всякий випадок
показати весь коментар
12.01.2026 11:40 Відповісти
Житло елітне?)
показати весь коментар
12.01.2026 11:46 Відповісти
звідки, то ж упоротий тЮлькофан.
показати весь коментар
12.01.2026 12:59 Відповісти
А ти вмієш ними користуватися?
показати весь коментар
12.01.2026 12:08 Відповісти
воно вміє тільки за вОну голосувати.
показати весь коментар
12.01.2026 13:00 Відповісти
а що Капітельманша про це скаже?
показати весь коментар
12.01.2026 12:55 Відповісти
РГД для оборони не годяться,бовдуре. Це наступальна ручна граната.
показати весь коментар
12.01.2026 20:25 Відповісти
ММГ пістолет-кулемет SA-24 Чехословаччина, ММГ пістолет-кулемет ППС Судаева, наган....
Щось такого намішано. Це теж трофейне озброєння?
показати весь коментар
12.01.2026 11:45 Відповісти
І ТТ засвітили 1933 року розробки, їх перестали виробляти у 1952 році, хоча машина непогана...
показати весь коментар
12.01.2026 23:58 Відповісти
Не дочекаєтксь кацапи нашваберні.
показати весь коментар
12.01.2026 11:59 Відповісти
Нафронтник закордонний а ти хто? Ботва зелена.
показати весь коментар
12.01.2026 12:06 Відповісти
"Ні роду ні віку" а ти хто воїн? Тіло шваберне, мабуть тебе так часто садять на швабру чи пляшку що весь час про це говориш 😂
показати весь коментар
12.01.2026 12:07 Відповісти
Сідати на пляшки та швабри то рюззькая забава рабів х7йла.
Ти Сєрьожа не прикидайся що не знаєш.
показати весь коментар
12.01.2026 19:31 Відповісти
Майдан 3 буде питання тільки часу коли, потужнє зелене чмо вже зовсім берега плутає, Яник номер 2.
показати весь коментар
12.01.2026 12:11 Відповісти
Сцишся ТЦК?
показати весь коментар
12.01.2026 12:13 Відповісти
теж під диваном ховаєшся?
показати весь коментар
12.01.2026 12:51 Відповісти
З якого дива? Нащо від тебе ховатися?
показати весь коментар
12.01.2026 12:58 Відповісти
не від мене, від ТЦК.
показати весь коментар
12.01.2026 14:09 Відповісти
Або ж проти хитродупих маминих квіточок.
показати весь коментар
12.01.2026 12:09 Відповісти
сиди на пляшці рівно
показати весь коментар
12.01.2026 12:52 Відповісти
🖕🖕🖕
показати весь коментар
12.01.2026 13:03 Відповісти
Уся ця зброя,перш за все, опиниться у організованих злочинних формуваннях, "охоронних" структур можновладців та торгашів зброєю. І буде використана не проти влади, а проти мирних громадян ...Біда у тому,що цю зброю,перш за все, збирають та продають військові....і адаптуватися до мирного життя вони будуть тяжко....якщо будуть взагалі...І це буде головна проблема України, а не зброя у бандитів....
показати весь коментар
12.01.2026 12:03 Відповісти
Ті, хто був переахований вже сьогодні володіють зброєю і вони не збираються нікому нічого пояснювати. В Україні є тільки одна група незахищених громадян - це прості, законослухняні українці і які повинні озброюватися для свого захисту не питаючи дозволу в антинародної влади.
показати весь коментар
12.01.2026 12:12 Відповісти
вже не опиниться, її або знищать або передадуть військовим, або перероблять, яку можна під ММГ, під напівавтоматичну мисливську, нагани під гумкоплюї, якщо їх не робили в зворотньому пордяку, тобто свого часу перероблені під гумку, а умільці назд зробили під вогнепал.
показати весь коментар
12.01.2026 12:50 Відповісти
Саме високоорганізоване ,злочинне угрупування це Zebanda, частина цієї банди вже в в іссраїлі🤮😡🤮😡🤮😡🤮
показати весь коментар
12.01.2026 13:09 Відповісти
Цих чоловіків так звані силовики не законно затримали, бо в Україні відсутній закон про заборону володіння, використування, носіння вогнепальної зброї. Вони посилаються на якийсь нікчемний наказ, який не є для українців законом. Ст. 263 робить тільки ПОСИЛАННЯ на закон, якого в природі не існує.
показати весь коментар
12.01.2026 12:09 Відповісти
ще один мамкін йуризд. так отож, немає закону значить обіг заборонений, **** нє ясно.
показати весь коментар
12.01.2026 12:48 Відповісти
Опять коллекционеров накрыли,хоть бы раз менты похвастались оружием которое сами сепарам отдали.
показати весь коментар
12.01.2026 12:23 Відповісти
от злочинців не дуже турбує заборона обігу і використання короткоствола, а чесним громадянам отримати дозвіл і купити для самозахисту зась.
показати весь коментар
12.01.2026 12:46 Відповісти
ех. Штаєр М1912 і не в музеї а так продають
показати весь коментар
12.01.2026 14:16 Відповісти
Казкарі поліцаї,це не зброя в музейні експонати. Але статистика сама себе не зробить. Потрібно ж виправдовувати поліцаїв ухилянтів.
показати весь коментар
12.01.2026 16:35 Відповісти
воздушка з оптикою - як факт недолугої поліцейської дійсності.
показати весь коментар
12.01.2026 20:21 Відповісти
калаш 7.62... хм, їх вродь тільки на бзвп використовують, військові тільки 5.45... походу музей якийсь грабонули 😁
показати весь коментар
13.01.2026 10:40 Відповісти
Трофейної? Мається наувазі так званої трофейної, а в дійсності зі складів ЗСУ.
Щось вона занадто чиста, щоби бути трофейною.
показати весь коментар
13.01.2026 15:58 Відповісти
 
 