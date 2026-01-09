Понад мільйон гривень за ухилення від мобілізації: у кількох регіонах викрито корупційні схеми, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Викрито низку корупційних схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним впливом на рішення посадових осіб у сфері проходження військової служби.

По це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, за грошову винагороду підозрювані обіцяли "вирішити питання" з мобілізацією, зокрема перевести військовослужбовців у тилові підрозділи, зняти осіб з розшуку, вплинути на рішення відповідних посадовців або організувати незаконний виїзд за кордон.

У викритих епізодах загальна сума неправомірної вигоди становить майже 1,3 млн гривень. П’ятьом особам уже повідомлено про підозру.

Повідомляється, що з початку січня цього року вже зафіксовано кілька фактів.

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Одеська область

Правоохоронці затримали посадовця прикордонного загону, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за переміщення діючих військовослужбовців із району бойових дій до місця постійної дислокації в Одесі, а також за сприяння призову цивільних осіб без подальшого направлення до зони бойових дій. За даними слідства, він отримав 1000 та 5000 доларів.

Також викрито чоловіка, який за 11 тис. євро пропонував організувати незаконний виїзд військовозобов’язаного до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Київська область

Військовослужбовець за 8,5 тис. доларів пообіцяв сприяти переведенню чоловіка до тилової частини, а також фіктивному працевлаштуванню його знайомого на підприємстві, яке вважалося критично важливим, використовуючи особисті зв’язки.

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Волинська область

Посадовець правоохоронного органу за 1,5 тис. доларів сприяв зняттю військовозобов’язаного з розшуку та внесенню змін до державних реєстрів. Його відсторонено від посади, перевіряється можлива причетність інших осіб, зокрема працівників ТЦК та СП.

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Закарпатська область

Викрито військовослужбовця, який за 4 тис. доларів США пообіцяв перевести військового на службу в тил, а згодом - сприяти його звільненню зі Збройних сил України за станом здоров’я. Підозрюваного затримано після одержання частини коштів, він перебуває під вартою.

Що інкримінують?

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Залежно від скоєного, їм інкримінують, зокрема, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, пособництво в одержанні неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень.

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Досудові розслідування здійснюються слідчими ДБР та Національної поліції за оперативного супроводу Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та спеціалізованих прокуратур у сфері оборони.



