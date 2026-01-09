Более миллиона гривен за уклонение от мобилизации: в нескольких регионах раскрыты коррупционные схемы, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Раскрыт ряд коррупционных схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконным влиянием на решения должностных лиц в сфере прохождения военной службы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как отмечается, за денежное вознаграждение подозреваемые обещали "решить вопрос" с мобилизацией, в частности перевести военнослужащих в тыловые подразделения, снять лиц с розыска, повлиять на решения соответствующих должностных лиц или организовать незаконный выезд за границу.

В разоблаченных эпизодах общая сумма неправомерной выгоды составляет почти 1,3 млн гривен. Пяти лицам уже сообщено о подозрении.

Сообщается, что с начала января этого года уже зафиксировано несколько фактов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снял с розыска в обмен на кроссовер: должностному лицу областного ТЦК на Ривненщине сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Одесская область

Правоохранители задержали должностное лицо пограничного отряда, которого подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за перемещение действующих военнослужащих из района боевых действий к месту постоянной дислокации в Одессе, а также за содействие призыву гражданских лиц без дальнейшего направления в зону боевых действий. По данным следствия, он получил 1000 и 5000 долларов.

Также разоблачен мужчина, который за 11 тыс. евро предлагал организовать незаконный выезд военнообязанного в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику.

Киевская область

Военнослужащий за 8,5 тыс. долларов пообещал содействовать переводу мужчины в тыловую часть, а также фиктивному трудоустройству его знакомого на предприятии, которое считалось критически важным, используя личные связи.

Читайте также: Священника УПЦ (МП) на Буковине будут судить за организацию побега мужчин за границу

Волынская область

Должностное лицо правоохранительного органа за 1,5 тыс. долларов способствовало снятию военнообязанного с розыска и внесению изменений в государственные реестры. Он отстранен от должности, проверяется возможная причастность других лиц, в частности работников ТЦК и СП.

Смотрите также: Продавали фиктивные медсправки и переправляли за границу: задержаны восемь организаторов "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Закарпатская область

Разоблачен военнослужащий, который за 4 тыс. долларов США пообещал перевести военного на службу в тыл, а впоследствии - способствовать его увольнению из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья. Подозреваемый задержан после получения части средств, он находится под стражей.

Что инкриминируют?

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В зависимости от содеянного, им инкриминируют, в частности, незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, пособничество в получении неправомерной выгоды и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Запорожье будут судить командира части, через которого штабные работники получали "боевые". ФОТО

Досудебные расследования проводятся следователями ГБР и Национальной полиции при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и специализированных прокуратур в сфере обороны.



