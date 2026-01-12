Разоблачена группировка, которая хотела продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войны. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ и Нацполиция разоблачили преступную группировку, которая пыталась продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время полномасштабной войны.
Таким образом, удалось предотвратить новые попытки нелегальной торговли оружием в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Детали операции
По результатам комплексных мер в Киевской и Днепропетровской областях нейтрализована преступная группировка, которая подготовила к подпольной продаже большую партию "трофейного" вооружения.
Правоохранители задержали организатора группы, двух его сообщников и трех криминальщиков, которые пытались сбыть средства поражения.
Среди изъятого у фигурантов – 75 образцов стрелкового оружия, в частности автоматы Калашникова, а также 38 боевых гранат, более 20 подрывателей, 2 гранатомета и 13 тысяч патронов.
По материалам дела, участники группы сначала скрытно вывозили "товар" из фронтовых районов и складировали его в тайниках.
Для восстановления поврежденного оружия фигуранты оборудовали подпольные цеха на территории собственных помещений, а новые комплектующие заказывали через специализированные интернет-платформы.
Восстановив боевые свойства вооружения, злоумышленники подыскали клиентов для продажи. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений.
СБУ и Нацполиция разоблачили участников группировки еще на этапе подготовки к продаже средств поражения
В ходе осуществления контроля за совершением преступления правоохранители задержали всех "на горячем" во время передачи боевых образцов.
При обысках в подпольных мастерских и на территории домовладений дополнительно изъято 13 тысяч патронов различного калибра и крупные суммы наличных денег.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов.
Злоумышленники находятся под стражей.
Им грозит до 7 лет тюрьмы
