Разоблачена группировка, которая хотела продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войны. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ и Нацполиция разоблачили преступную группировку, которая пыталась продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время полномасштабной войны.

Таким образом, удалось предотвратить новые попытки нелегальной торговли оружием в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Детали операции

По результатам комплексных мер в Киевской и Днепропетровской областях нейтрализована преступная группировка, которая подготовила к подпольной продаже большую партию "трофейного" вооружения.

Правоохранители задержали организатора группы, двух его сообщников и трех криминальщиков, которые пытались сбыть средства поражения.

Среди изъятого у фигурантов – 75 образцов стрелкового оружия, в частности автоматы Калашникова, а также 38 боевых гранат, более 20 подрывателей, 2 гранатомета и 13 тысяч патронов.

По материалам дела, участники группы сначала скрытно вывозили "товар" из фронтовых районов и складировали его в тайниках.

Для восстановления поврежденного оружия фигуранты оборудовали подпольные цеха на территории собственных помещений, а новые комплектующие заказывали через специализированные интернет-платформы.

Восстановив боевые свойства вооружения, злоумышленники подыскали клиентов для продажи. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений.

СБУ и Нацполиция разоблачили участников группировки еще на этапе подготовки к продаже средств поражения

В ходе осуществления контроля за совершением преступления правоохранители задержали всех "на горячем" во время передачи боевых образцов.

При обысках в подпольных мастерских и на территории домовладений дополнительно изъято 13 тысяч патронов различного калибра и крупные суммы наличных денег.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов.

Злоумышленники находятся под стражей.

Им грозит до 7 лет тюрьмы































