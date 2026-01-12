9 960 39
Комітет ВР не підтримав звільнення Малюка з посади глави СБУ
Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Рішення підтримали 7 нардепів, проти - 6, утрималися - 2.
"Це не сильно заважає винести у зал. Просто виходить "комітет не рекомендує на розгляд зали". Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж", - додав нардеп.
Звільнення Малюка
- Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- 9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.
Топ коментарі
+33 Геннадій Нанкевич #583653
показати весь коментар12.01.2026 15:24 Відповісти Посилання
+27 Михайло Иляш
показати весь коментар12.01.2026 15:18 Відповісти Посилання
+23 CrossFirenko
показати весь коментар12.01.2026 15:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Негайно повертайся додому!
Без тебе навіть ☀️ не сходить.😂
Одного цього достатньо.
Лише цього факту достатньо,щоби не повертали його назад,щонайменше.
Хоча,саме рада, типу,може не прийняти його відставку,він людина ермака.
Як і політсила Білецького,яку той курує.
До речі,сам ермак-тепер таємний офіцер сзр,як повідомляв тк Київ.
Разумков через свій канал пояснив,як працює зеботва від подоляка-зарівної:
їх тисячі,їм платять за роботу,ідея для них пусте місце.Напр.накинулись на Соколову від імені порохоботів і почали її гадити.Та,недовго думаючи,відповідає-які огидні ці порохоботи,вважаючи їх справжніми.
Разумков молодець: розклав все по поличках роботу ботів від подоляка-зарівної.
Те саме і в армії. Нормальному чуваку звільнитися (перевестися) не можна. Треба лише покласти болт, почати бухати і завалити всі справи. І лише після цього тебе переведуть кудись. Не факт що куди ти хотів (і де ти потрібний) але кудись переведуть. Де ти скоріш за все або здохнеш або бухати продовжиш (бо в нормальні місця "в наказаніє" не переводять). Найвеличніша країна всесвіту з найвільнішими людьми у галактиці!