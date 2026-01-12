Комітет ВР не підтримав звільнення Малюка з посади глави СБУ

Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Рішення підтримали 7 нардепів, проти - 6, утрималися - 2.

"Це не сильно заважає винести у зал. Просто виходить "комітет не рекомендує на розгляд зали". Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж", - додав нардеп.

Звільнення Малюка

Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.

9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.

