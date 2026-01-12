Комітет ВР не підтримав звільнення Малюка з посади глави СБУ

Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Рішення підтримали 7 нардепів, проти - 6, утрималися - 2.

"Це не сильно заважає винести у зал. Просто виходить "комітет не рекомендує на розгляд зали". Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж", - додав нардеп.

Звільнення Малюка

  • Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
  • Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
  • 9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.

Проголосують у другому слуханні, коли тисячі баксів впадуть на картки. ****** влада.
ТА НЕ ВЖЕ....МОЖЕ ЩЕ СКАЖУТЬ ЩО В НАС РЕСПУБЛІКА???? - та не бред якийсь

МИ Ж КОРОЛІВСТВО - Король ЗЕ Перший Великий Дебіл
Похеру ті комітети. Монослуги+Опезежісти+За Майбах проголосують, як їм скажуть.
Щось не те в зеленому королівстві, або хтось попередив цього перестановка про наслідки його дій
Малюк хоче піти. Та відпустіть його, бо він то себе краще знає. "Білий і пушистий " Малюк-це просто образ, який існує тільки в уяві депутатів, що живуть в країні рожевих поні.
Без королів !!!!
Рада не підтримає і Зелі потрібно буде все відкручувати назад
тим більш , вжє мегаворюгу каламоя і зрадника шуфріча , який фінансував , росгіардію , зегниди відпустили
росгвардію в Криму
В Ірані та Сирії, таких опозажопних КабМіндічів з помічниками-холуями *********, просто і дієво або палять, або вішають, щоб ЛЮДЯМ було зрозуміло поняття, СПРАВЕДЛИВОСТІ ПОКАРАННЯ прикоритного лакея!!
«Портновські суддівські та прокурорські», з надією чекають на свій зірковий час, НЕВІДВОРОТНЬО !!
Чи зе взагалі прислухатиметься до якогось комітету? Чи там мають бути інші процедури у цьому разі? Бо він вже вирішив звільнити Малюка, тому знищить всіх, хто цьому перешкоджатиме.
Роздадуть депутуткам конверти, і ті проголосують так як буде потрібно "замовнику".
НАБУ ж не поспішає розібратися з цими продажними істотами.
Але ж то трати, гундос же еконопний парєнь
"Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ" -- під тиском. Це не його власна воля. Це його Президент змусив зробити.
Бо у васі рило навіть не пуху- а там борода.
Так, у нашого Васі рильце в пушку.А хто там нагорі без гріха?
А что с рылом ЗЕлемойского?
Володя, холопи бунтують!
Негайно повертайся додому!
Без тебе навіть ☀️ не сходить.😂
Пока просроченый президент у власти ,он хочет дограбить со своим Ермаковский кодом и уничтожить Украину ,как Путин ему приказывал ,а все остальное это игра на публику для плебса и лохов а полстраны он выгнал за рубеж !
Малюк виконував усі хотєлкі Бубона, в шас не хоче бути крайнім. От і впирається.
Потужний може захлинутись жовчю в нападі гніва. Треба слідкувати щоб не було біди.
А зара ще не є біда? Як біду ви називаєте бідішою за нинішню біду?
Літеру "у" пропустив у слові "як".
Комітет мав би знати,хто стоїть за незаконним ув'язненням кращих працівників вітчизняних спецслужб Дудіна і Червінського.
Одного цього достатньо.
Ну, зегундос, і що далі? Замість малюка, думаш, гундосик поставить чесного. професійного патріота?
Він (комітет) добре знає, але нікому не скаже.
Просто неймовірно, чому такий пропагандос за колишнього голову ВМ,за які шиші його хвалять в мережах,щонайбільше в фб.Адже,І Червінський,і Дудін-кращі за нього професіонали і ув'язненні не без його участі,без доказів вини.
Лише цього факту достатньо,щоби не повертали його назад,щонайменше.
Хоча,саме рада, типу,може не прийняти його відставку,він людина ермака.
Як і політсила Білецького,яку той курує.
До речі,сам ермак-тепер таємний офіцер сзр,як повідомляв тк Київ.
Ой, барани в стаді щось почали підозрювати. Невже про ніж різника в кінці стежки до поля вічно зеленої трави?
Барани у стаді зеботви.
Разумков через свій канал пояснив,як працює зеботва від подоляка-зарівної:
їх тисячі,їм платять за роботу,ідея для них пусте місце.Напр.накинулись на Соколову від імені порохоботів і почали її гадити.Та,недовго думаючи,відповідає-які огидні ці порохоботи,вважаючи їх справжніми.
Разумков молодець: розклав все по поличках роботу ботів від подоляка-зарівної.
Лохи бунтують. Примуть - он навіть тарифи відомі - 2-20 тисяч доларів.
Хтось в шмарклях катається по кабінету і тупає ніжками 😸🤢🐸🤡
Я взагалі вважаю що це саме відкрите відбілювання Малюка . Потім у того ж Зеленського буде залізобетонний аргумент що Малюк білий і пушистий , так сказали всі . І ніхто навіть в довгостроковій перспективі не здвине цю ≪глибу≫ з цієї посади . Має бути один Малюк це Павутина , а не два . А другий це всі ті зашквари які чудять його підопічні .
Вдумайтесь. Малюк написав заяву про відставку, але її має одобрити верховна рада. А якщо ні? Ну тобто чувак каже "я устал я ухожу", а йому такі - ти раб, а тому - ніфіга. Нідазваляєм!
Те саме і в армії. Нормальному чуваку звільнитися (перевестися) не можна. Треба лише покласти болт, почати бухати і завалити всі справи. І лише після цього тебе переведуть кудись. Не факт що куди ти хотів (і де ти потрібний) але кудись переведуть. Де ти скоріш за все або здохнеш або бухати продовжиш (бо в нормальні місця "в наказаніє" не переводять). Найвеличніша країна всесвіту з найвільнішими людьми у галактиці!
Я оце уявив щоб я на гражданці прийшов до директора, поклав заяву на звільнення, а він мене в кайданки і до станка. Працюй падла! А в силових відомствах - норма. Бо там не працюють, там служать. У мене чогось слово "служить" з собаками асоціюється... і взагалі з тваринами...
сЛУЖИВ - це як лизав.тотожно.
ТУТ МОМЕНТ ПОЧАТКУ 3.14здецю ЗАФІКСОВАНО : https://www.facebook.com/chesno.movement/videos/%D1%94%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BAleaks-%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8/502331880651321/
цього неандертальця єрмак тримає в кріслі.
