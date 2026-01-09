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До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка. ДОКУМЕНТ

До Верховної Ради надійшло подання Президента про звільнення Василя Малюка

До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Рада розгляне подання найближчим часом 

"До Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури", - розповів Стефанчук.

документ

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Звільнення Малюка

  • Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
  • Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.

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Автор: 

ВР (15221) Зеленський Володимир (28446) СБУ (14105) Стефанчук Руслан (787) Малюк Василь (167)
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Топ коментарі
+40
Гнусавий брехливий паяц виконує забаганки єрмака з руйнування країни та її інституцій!
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09.01.2026 20:15 Відповісти
+27
ця істота , гірше відкритих террористів , діє підступніше і кривавіше , відпрацьовує на 100% своїм рашистським босам " двушечки 6-7 років регулярно летять на москву" ………… Під режимом , " хароших хлопцев" ***** -зе&ермака ,Україні не вижити , не те , що перемогти і всі страшенні втрати були марними
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09.01.2026 20:31 Відповісти
+23
За тє , агента террористичноі паРаши " козиря д'Ермака" зейло , пристроїло в СЗР ‼️🤢🤥🐲:не дивіться в гору , готуйтесь до " травневих шашликів " , готуйте сало і горілку " ми ж адін народ"
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09.01.2026 20:20 Відповісти

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