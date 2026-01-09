До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка. ДОКУМЕНТ

До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Рада розгляне подання найближчим часом

"До Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури", - розповів Стефанчук.

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Звільнення Малюка

Нардеп Гончаренко сьогодні повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.

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