Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищення

Будь-які зміни у керівництві в чутливих сферах під час війни не повинні послаблювати обороноздатність держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так заявив командувач Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький для Українських Новин.

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За його словами, відставка Василя Малюка об’єктивно послаблює систему, однак у СБУ залишилися найсильніші й досвідчені фахівці, щоб зберегти ефективність роботи.

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Військова та контррозвідувальна складова СБУ

Білецький зазначив, що сьогодні зона відповідальності СБУ охоплює як війну, так і контррозвідку у всіх її проявах. Основні завдання включають:

стратегічні глибокі удари по противнику,

операції у тилу та по ключовій інфраструктурі,

удари по танкерах та нафтопереробним підприємствам,

боротьбу з "тіньовим флотом" противника,

операції безпосередньо на лінії фронту.

Головне професійне ядро служби, яке розробляло та реалізовувало найбільш резонансні спецоперації, залишається в СБУ. Новопризначений т.в.о. голови Євген Хмара був правою рукою Малюка у військовому напрямку та керував знаковими операціями, зокрема формуванням спецпідрозділу "Альфа" та операцією на острові Зміїний.

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Підтримка контррозвідки та ключові фігури

Генерал також позитивно оцінив призначення Олександра Поклада першим заступником голови СБУ, що дозволяє зберегти високий рівень професіоналізму по лінії контррозвідки. Серед його заслуг:

операція із затримання Віктора Медведчука,

ліквідація російських військових і топ-агентури,

викриття російських агентів у СБУ та УДО,

арешт директора Павлоградського хімзаводу, що поставив непридатні боєприпаси,

запобігання серії терактів у торговельних центрах,

робота з угорською агентурою в Україні.

"Наскільки нова команда виявиться успішною, покаже час. Втім, принципово важливо, що ключові фігури, які стояли за знаковими операціями, залишилися в системі й навіть отримали підвищення", – підкреслив Білецький.

Українські експерти вважають, що збереження професійного ядра СБУ дозволить зберегти ефективність спецоперацій та обороноздатність держави, незважаючи на зміни у керівництві.

У понеділок, 5 січня, Василь Малюк підтвердив, що залишає посаду голови Служби безпеки України.

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