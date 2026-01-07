Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищення
Будь-які зміни у керівництві в чутливих сферах під час війни не повинні послаблювати обороноздатність держави.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, так заявив командувач Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький для Українських Новин.
За його словами, відставка Василя Малюка об’єктивно послаблює систему, однак у СБУ залишилися найсильніші й досвідчені фахівці, щоб зберегти ефективність роботи.
Військова та контррозвідувальна складова СБУ
Білецький зазначив, що сьогодні зона відповідальності СБУ охоплює як війну, так і контррозвідку у всіх її проявах. Основні завдання включають:
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стратегічні глибокі удари по противнику,
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операції у тилу та по ключовій інфраструктурі,
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удари по танкерах та нафтопереробним підприємствам,
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боротьбу з "тіньовим флотом" противника,
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операції безпосередньо на лінії фронту.
Головне професійне ядро служби, яке розробляло та реалізовувало найбільш резонансні спецоперації, залишається в СБУ. Новопризначений т.в.о. голови Євген Хмара був правою рукою Малюка у військовому напрямку та керував знаковими операціями, зокрема формуванням спецпідрозділу "Альфа" та операцією на острові Зміїний.
Підтримка контррозвідки та ключові фігури
Генерал також позитивно оцінив призначення Олександра Поклада першим заступником голови СБУ, що дозволяє зберегти високий рівень професіоналізму по лінії контррозвідки. Серед його заслуг:
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операція із затримання Віктора Медведчука,
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ліквідація російських військових і топ-агентури,
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викриття російських агентів у СБУ та УДО,
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арешт директора Павлоградського хімзаводу, що поставив непридатні боєприпаси,
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запобігання серії терактів у торговельних центрах,
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робота з угорською агентурою в Україні.
"Наскільки нова команда виявиться успішною, покаже час. Втім, принципово важливо, що ключові фігури, які стояли за знаковими операціями, залишилися в системі й навіть отримали підвищення", – підкреслив Білецький.
Українські експерти вважають, що збереження професійного ядра СБУ дозволить зберегти ефективність спецоперацій та обороноздатність держави, незважаючи на зміни у керівництві.
У понеділок, 5 січня, Василь Малюк підтвердив, що залишає посаду голови Служби безпеки України.
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