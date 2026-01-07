Билецкий о кадровых изменениях в СБУ: Отставка Малюка - минус, но ключевые фигуры сохранены и даже получили повышение

Любые изменения в руководстве в чувствительных сферах во время войны не должны ослаблять обороноспособность государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, так заявил командующий Третьим армейским корпусом, бригадный генерал Андрей Билецкий для Українських Новин.

По его словам, отставка Василия Малюка объективно ослабляет систему, но в СБУ остались самые сильные и опытные специалисты, чтобы сохранить эффективность работы.

Военная и контрразведывательная составляющая СБУ

Белецкий отметил, что сегодня зона ответственности СБУ охватывает как войну, так и контрразведку во всех ее проявлениях. Основные задачи включают:

стратегические глубокие удары по противнику,

операции в тылу и по ключевой инфраструктуре,

удары по танкерам и нефтеперерабатывающим предприятиям,

борьбу с "теневым флотом" противника,

операции непосредственно на линии фронта.

Главное профессиональное ядро службы, которое разрабатывало и реализовывало наиболее резонансные спецоперации, остается в СБУ. Новоназначенный и.о. главы Евгений Хмара был правой рукой Малюка в военном направлении и руководил знаковыми операциями, в частности формированием спецподразделения "Альфа" и операцией на острове Змеиный.

Поддержка контрразведки и ключевые фигуры

Генерал также положительно оценил назначение Александра Поклада первым заместителем председателя СБУ, что позволяет сохранить высокий уровень профессионализма по линии контрразведки. Среди его заслуг:

операция по задержанию Виктора Медведчука,

ликвидация российских военных и топ-агентуры,

разоблачение российских агентов в СБУ и УДО,

арест директора Павлоградского химзавода, поставившего непригодные боеприпасы,

предотвращение серии терактов в торговых центрах,

работа с венгерской агентурой в Украине.

"Насколько новая команда окажется успешной, покажет время. Впрочем, принципиально важно, что ключевые фигуры, которые стояли за знаковыми операциями, остались в системе и даже получили повышение", - подчеркнул Билецкий.

Украинские эксперты считают, что сохранение профессионального ядра СБУ позволит сохранить эффективность спецопераций и обороноспособность государства, несмотря на изменения в руководстве.

