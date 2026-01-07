РУС
Билецкий о кадровых изменениях в СБУ: Отставка Малюка - минус, но ключевые фигуры сохранены и даже получили повышение

кБилецкий об отставке Малюка

Любые изменения в руководстве в чувствительных сферах во время войны не должны ослаблять обороноспособность государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, так заявил командующий Третьим армейским корпусом, бригадный генерал Андрей Билецкий для Українських Новин.

По его словам, отставка Василия Малюка объективно ослабляет систему, но в СБУ остались самые сильные и опытные специалисты, чтобы сохранить эффективность работы. 

Военная и контрразведывательная составляющая СБУ

Белецкий отметил, что сегодня зона ответственности СБУ охватывает как войну, так и контрразведку во всех ее проявлениях. Основные задачи включают:

  • стратегические глубокие удары по противнику,

  • операции в тылу и по ключевой инфраструктуре,

  • удары по танкерам и нефтеперерабатывающим предприятиям,

  • борьбу с "теневым флотом" противника,

  • операции непосредственно на линии фронта.

Главное профессиональное ядро службы, которое разрабатывало и реализовывало наиболее резонансные спецоперации, остается в СБУ. Новоназначенный и.о. главы Евгений Хмара был правой рукой Малюка в военном направлении и руководил знаковыми операциями, в частности формированием спецподразделения "Альфа" и операцией на острове Змеиный.

Поддержка контрразведки и ключевые фигуры

Генерал также положительно оценил назначение Александра Поклада первым заместителем председателя СБУ, что позволяет сохранить высокий уровень профессионализма по линии контрразведки. Среди его заслуг:

  • операция по задержанию Виктора Медведчука,

  • ликвидация российских военных и топ-агентуры,

  • разоблачение российских агентов в СБУ и УДО,

  • арест директора Павлоградского химзавода, поставившего непригодные боеприпасы,

  • предотвращение серии терактов в торговых центрах,

  • работа с венгерской агентурой в Украине.

"Насколько новая команда окажется успешной, покажет время. Впрочем, принципиально важно, что ключевые фигуры, которые стояли за знаковыми операциями, остались в системе и даже получили повышение", - подчеркнул Билецкий.

Украинские эксперты считают, что сохранение профессионального ядра СБУ позволит сохранить эффективность спецопераций и обороноспособность государства, несмотря на изменения в руководстве.

Билецкий Андрей Малюк Василий Поклад Игорь
+16
Що злякався попередньої заяви? Це не свинок розкидати!
07.01.2026 23:21 Ответить
+14
Зрозумів, що критикнув невдало, і повернувся в позу слуги.

07.01.2026 23:19 Ответить
+8
тобто стало навіть "краще" ніж було, так Білецький???

«…дела в колхозе шли плохо. Не сказать, что совсем плохо, можно даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже.»

- Владимир Войнович, Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина.
07.01.2026 23:35 Ответить
Всі раді за підвищення " ключевих фігур" 🤬🤬🤬🤬
07.01.2026 23:19 Ответить
Все хорошо, ЗЕльоная маркиза,
А в остальном все хорошо....

доклад белого вождя-дворецкого

.
07.01.2026 23:42 Ответить
Піночет з білецького - г..но !
кішка тонка

проїхали

.
07.01.2026 23:44 Ответить
Зрозумів, що критикнув невдало, і повернувся в позу слуги.

07.01.2026 23:19 Ответить
Так він і є протеже і холоп авакова.
08.01.2026 00:10 Ответить
Що злякався попередньої заяви? Це не свинок розкидати!
07.01.2026 23:21 Ответить
Ну да . Всё идёт хорошо , только мимо.
07.01.2026 23:31 Ответить
тобто стало навіть "краще" ніж було, так Білецький???

«…дела в колхозе шли плохо. Не сказать, что совсем плохо, можно даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже.»

- Владимир Войнович, Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина.
07.01.2026 23:35 Ответить
"Генерал ( Білецький ) також позитивно оцінив призначення Олександра Поклада першим заступником голови СБУ, що дозволяє зберегти високий рівень професіоналізму по лінії контррозвідки."

Такий обізнаний в усіх сферах Білецький не знає цих фактів про Поклада чи такі факти його влаштовують?

Владислав Смирнов:
"Поклад залишається в системі, і його вплив за спиною Хмари стане абсолютним. Це людина, яку лобіює Андрій Єрмак навіть із політичної могили. Біографія Поклада - це вирок кадровій політиці воєнного часу. У 1997 році він був засуджений за частиною 3 статті 144 Кримінального кодексу - здирництво. Це медичний факт: колишній міліціонер-рекетир тепер де-факто відповідає за національну безпеку країни.
07.01.2026 23:38 Ответить
"Він пройшов шлях від помічника нардепа Мирного (начальника охорони Фірташа) і зв'язків з Льовочкіним до керівника "ескадронів смерті" в ДКР.
Його спеціалізація - ліквідації та брудні ігри. Саме Поклад у вересні 2025 року провів ганебну операцію з доставки екс-нардепа Христенка, щоб вибити фальшиві покази проти НАБУ і САП. За цю атаку на антикорупційну вертикаль Зеленський дав йому зірку Героя України."
07.01.2026 23:39 Ответить
Білецький теж здав в зад?
жодна бджола, яка тільки коготок в зелене? - вже зашкварена....
07.01.2026 23:40 Ответить
І Христенка Поклад доставив, щоб викрити "російську" агентуру в НАБУ.
Зеленський з Єрмаком помітили героя!
07.01.2026 23:44 Ответить
За його словами, відставка Василя Малюка об'єктивно послаблює систему, "ЗЕПОЦРІОТ" обєктивно працює на ворога ,послаблюючи СБУ
07.01.2026 23:46 Ответить
сподіваюсь, хоч Мадяр промовчить за ці всі зелені зміни...
07.01.2026 23:50 Ответить
Підвищення наше все! Карьера, карьера і тільки карьера! А солдати в холодних окопах якось потерплять.
08.01.2026 00:01 Ответить
 
 