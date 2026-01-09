В Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка. ДОКУМЕНТ

В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

Рада рассмотрит представление в ближайшее время

"В Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", - рассказал Стефанчук.

Увольнение Малюка

Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.

