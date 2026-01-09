РУС
1 961 27

В Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка. ДОКУМЕНТ

В Верховную Раду поступило представление Президента об увольнении Василия Малюка

В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

Рада рассмотрит представление в ближайшее время 

"В Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", - рассказал Стефанчук.

документ

Читайте также: Непонятно, какие "подводные течения" заставили Зеленского уволить Малюка. Это непрофессионально, - Костенко

Увольнение Малюка

  • Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.

Читайте также: Билецкий о кадровых изменениях в СБУ: отставка Малюка – минус, но ключевые фигуры сохранены и даже получили повышение

ВР (29520) Зеленский Владимир (23333) СБУ (20773) Стефанчук Руслан (691) Малюк Василий (136)
Топ комментарии
+19
Гнусавий брехливий паяц виконує забаганки єрмака з руйнування країни та її інституцій!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:15 Ответить
+7
За тє , агента террористичноі паРаши " козиря д'Ермака" зейло , пристроїло в СЗР ‼️🤢🤥🐲:не дивіться в гору , готуйтесь до " травневих шашликів " , готуйте сало і горілку " ми ж адін народ"
показать весь комментарий
09.01.2026 20:20 Ответить
+6
вапрос - а оті голосувальщики у ВР що за бабло в конвертах, мільйони застави отримали , щоб прийти голосувати за пацана цифровика міністром оборони ( в ДІЇ вибори вибори кандидати 3,14дори), ну й за усі інші вказівки Єрмака вовці з офісу в ванній на удальонкє.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:24 Ответить
Гнусавий брехливий паяц виконує забаганки єрмака з руйнування країни та її інституцій!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:15 Ответить
ця істота , гірше відкритих террористів , діє підступніше і кривавіше , відпрацьовує на 100% своїм рашистським босам " двушечки 6-7 років регулярно летять на москву" ………… Під режимом , " хароших хлопцев" ***** -зе&ермака ,Україні не вижити , не те , що перемогти і всі страшенні втрати були марними
показать весь комментарий
09.01.2026 20:31 Ответить
Мабуть, єрмак з татаровим принесли в адміністрацію ВРУ з АПУ, коли ****** обстрілював Кончу Заспу?
показать весь комментарий
09.01.2026 20:50 Ответить
За тє , агента террористичноі паРаши " козиря д'Ермака" зейло , пристроїло в СЗР ‼️🤢🤥🐲:не дивіться в гору , готуйтесь до " травневих шашликів " , готуйте сало і горілку " ми ж адін народ"
показать весь комментарий
09.01.2026 20:20 Ответить
вапрос - а оті голосувальщики у ВР що за бабло в конвертах, мільйони застави отримали , щоб прийти голосувати за пацана цифровика міністром оборони ( в ДІЇ вибори вибори кандидати 3,14дори), ну й за усі інші вказівки Єрмака вовці з офісу в ванній на удальонкє.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:24 Ответить
От тепер - КАЛОЛІЦІЯ ригозЄлЄні , якщо т и є - ВИХАДІ свій голос всувати у ВР !!!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:41 Ответить
Як вони повиходять, якщо на всіх від злочинного угрупування «Наймит народу» є компромат?
показать весь комментарий
09.01.2026 20:34 Ответить
А як же зпява про відставку за власним бажанням? 🤔
показать весь комментарий
09.01.2026 20:22 Ответить
Малюк написав вовці , той підписав - а підтримати повинні у ВР
показать весь комментарий
09.01.2026 20:29 Ответить
Так воно не прописано. Малюк пише заяву "за власним бажанням" , як і кожен міністр на ім'я Верховної Ради.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:48 Ответить
Гнусавий паяц не готовий до такого єдино правильного рішення, бо чекає поки його винесуть вперед ногами!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:35 Ответить
Вiрного рiшення!Це на Мовi!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:53 Ответить
******* аж всирається, щоб виконати накази *****.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:26 Ответить
Ця мірзенна істота ,боїться за свою дупу , гарно пам'ятаючи про " новічок" , з ****** шуткі плохі , поцілував ручку патрушеву в літачку - відробляй І чхати воно хотіло на весь Світ ! Сотні мільярдів намародерено , Державу знищено тотальною корупцією і беспределом
показать весь комментарий
09.01.2026 20:36 Ответить
думаю шо до України можно повертатися, після виборів ,та реального відео ,як 🤡 зеленського вішають у Киїєві на ліхтарику ,або може сам здохне ,ще до виборів ...
показать весь комментарий
09.01.2026 20:29 Ответить
Мрії … мрії , я вжє не чекаю , на таке щастя , була надія на початку Майжє всі , ковтають підступну зраду зейла і роблять вигляд , що халва Гидко , що всю правду озвучують не більше 10 громадян Червінський, Дудін Омелян, Тарас Черновіл ……
показать весь комментарий
09.01.2026 20:43 Ответить
Це точно, ліпше повертатися коли за тебе все зроблять
показать весь комментарий
09.01.2026 20:53 Ответить
...
показать весь комментарий
09.01.2026 20:53 Ответить
Юстас - Алексу: відправляйте вже ту Кет до декретної відпустці, повідомлення в Центр можна відправляти просто пейсбуком, щоб всі бачили: що там в СБУ, чи плануються якісь зміни, тощо. Цю країну вже не рятувати.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:30 Ответить
А про відставку по хворобі, себе коханого нє?
показать весь комментарий
09.01.2026 20:44 Ответить
Ще рано , є багато країн де він ще на халяву не побував
показать весь комментарий
09.01.2026 20:49 Ответить
Зараз я зрозумів суть інтернаціоналу де були таки слова:Весь мир закона мы разрушим до основания а затем, мы наш мы новый мир построим где все что можно продадим. Тільки цей мир їм боком вилізе, бо повернуться воїни та нагадують їм і снаряди, за яких погибло багато їх побратимів, і хабарниство, та багато інших злочинів. А особливо все пригадають усім керівникам, яки свої інтереси ставили вище інтересів України та її народу.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:48 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 21:27 Ответить
Дайте вгадаю- рада проголосує ЗА відставку.....
показать весь комментарий
09.01.2026 21:21 Ответить
А то
показать весь комментарий
09.01.2026 21:36 Ответить
 
 