В Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка. ДОКУМЕНТ
В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.
Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
Рада рассмотрит представление в ближайшее время
"В Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", - рассказал Стефанчук.
Увольнение Малюка
- Нардеп Гончаренко сегодня сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
