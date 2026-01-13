Комитет ВР пересмотрел решение и поддержал увольнение Малюка, - Железняк

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности пересмотрел решение и поддержал увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Решение поддержали 12 нардепов.

Воздержался - 1, против - 5 (Костенко, Бобровская, Ивченко, Рахманин, Фриз).

"То есть на данный момент представление Президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано Комитетом. Сегодня будет голосование в Раде (я думаю, уже 226+ собрали тоже).



Коротко:



- оппозиция требовала доклад Малюка;

- власть уверяла, что все ок", - отметил Железняк.

Что предшествовало?

12 января Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.

Увольнение Малюка

Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.

9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.

