РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10188 посетителей онлайн
Новости Новый глава СБУ
4 735 50

Комитет ВР пересмотрел решение и поддержал увольнение Малюка, - Железняк

Увольнение Малюка из СБУ: Комитет пересмотрел решение

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности пересмотрел решение и поддержал увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Решение поддержали 12 нардепов.

Воздержался - 1, против - 5 (Костенко, Бобровская, Ивченко, Рахманин, Фриз).

"То есть на данный момент представление Президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано Комитетом. Сегодня будет голосование в Раде (я думаю, уже 226+ собрали тоже).

Коротко:

- оппозиция требовала доклад Малюка;
- власть уверяла, что все ок", - отметил Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планирует 13 января рассмотреть отставки Малюка, Шмыгаля и Федорова, - СМИ

Что предшествовало?

12 января Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.

Увольнение Малюка

  • Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • 9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский закрывает рот Драпатому и Редису за защиту Малюка || Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29528) комитет (566) СБУ (20783) увольнение (2756) Малюк Василий (139)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
І чого ж це вони передумали? Що животворяще по впливало? Відгадайте
показать весь комментарий
13.01.2026 10:06 Ответить
+23
вночи отримали конверти з грошима...зелені паскудні запроданці
показать весь комментарий
13.01.2026 10:09 Ответить
+20
Бубочка нозями потупотів і все стадо злякалося.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І чого ж це вони передумали? Що животворяще по впливало? Відгадайте
показать весь комментарий
13.01.2026 10:06 Ответить
ніужелі кросівиє конверти?
показать весь комментарий
13.01.2026 10:14 Ответить
«Було таке, що предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США, не є грошовими коштами» Захист підозрюваного у корупції в енергетиці Басова )))))
показать весь комментарий
13.01.2026 10:32 Ответить
Не може бути, наші депутати не таки продажні, щоб за конверти, за валізи, то да
показать весь комментарий
13.01.2026 12:14 Ответить
Свині-їм сипнули у корито й вони захрюкали як треба!
показать весь комментарий
13.01.2026 10:21 Ответить
засцяли
показать весь комментарий
13.01.2026 10:25 Ответить
Или поумнели или карманы стали тяжелее.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:37 Ответить
Так вони і Україну зрадять, та продадуть за гроші, оті Не народні депутати у ВРУ, продажні!! Вішати таких «доброчесних» істот треба, як це зробили у Сирії!!
показать весь комментарий
13.01.2026 10:48 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2026 10:54 Ответить
" служки" виторгували "долю малую" , Зейло , довелось общак💰💶💵 потрусили
показать весь комментарий
13.01.2026 11:26 Ответить
ОП,ВРУ,КМУ це найбільші гнидники кремлівських гнид !!))
показать весь комментарий
13.01.2026 11:42 Ответить
вночи отримали конверти з грошима...зелені паскудні запроданці
показать весь комментарий
13.01.2026 10:09 Ответить
Бубочка нозями потупотів і все стадо злякалося.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:11 Ответить
сбу геть з України бо це підрозділ ФСБ - моссад.ніякої користі для держави ця кантора не дала - окрім деяких розпіарених мультяшних постанов.здали південь України ворогу за 3 години,розмінували і запустили ворога.ублюдки розплодили корупцію.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:11 Ответить
Поправка - все центральне керівництво СБУ. До бойових підрозділів, вважаю, претензій не повинно бути.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:20 Ответить
а вони тіпа сбу - але сліпі й глухі ? може й так.але внутрішній ворог в 100 крат ефективніший чим зовнішній - і це задачі безпосередньо сбу.так вони взялися міндіча вора злодюгу і мародера який відправляв гроші на москву - відмазувати.оце і є павутина - тільки не та ***** що нам в кремлі придумана,з пяними дольньобойциками - а павутина корупції,і внутрішньої окупації.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:27 Ответить
Тільки , під , чиїм керевництвом , не забувайтє Винен зеленський 🤥🤢 4*кратний ухилянт" яжнелох" " троянський " по факту -оманський, який виконував і виконує накази ,від героя рф Деркача , кого самє призначати " хароших хлопців": Ваньку Баканова, д'Ерьмака , татарова, Іващенко, демченко……………… московські воши поганяють гнидами , кротами , паралельно мародерячи допомогу ЕС і США
показать весь комментарий
13.01.2026 11:34 Ответить
От! Знов гроші роздали!! Набу спить.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:11 Ответить
НАБУ 10 років спить.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:21 Ответить
вже 11
показать весь комментарий
13.01.2026 10:26 Ответить
НАБУшників весь штат три каліки, а корупціонерів - усі держслужбовці країни.
Спробуй при таких масштабах зупини всіх.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:48 Ответить
То може хоч почали б? Якщо нічого не робити, то нічого й не зміниться.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:51 Ответить
А конверты для сна?
показать весь комментарий
13.01.2026 10:28 Ответить
Снодійне))
показать весь комментарий
13.01.2026 10:36 Ответить
Прогин зараховано, вазелін оплачено.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:12 Ответить
споживачі "травневих шашликів" довіряють шоумену і далі....
все за-планом....за оманським планом....
показать весь комментарий
13.01.2026 10:14 Ответить
На жаль там де були якісь успіхи треба його зруйнувати ,так було з відставкою Залужного ,так буде з відставкою Малюка ну не терпить "найвеличніший" професіоналів і патріотів.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:17 Ответить
У нього аллергія на професіоналізм та патріотизм.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:33 Ответить
От тепер СБУ почне працювати ще краще!
Адже Президент робить все можливе для перемоги України!
показать весь комментарий
13.01.2026 10:24 Ответить
Тепер мабуть і сволота Вітюк повернеться на посаду. Такі продажні кадри зеленій нечисті корисні.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:28 Ответить
Скоро Али БабУ на эту должность назначит.Партрет требует на в е "1000%" своего у руля...
показать весь комментарий
13.01.2026 10:29 Ответить
Рада підмахне?
показать весь комментарий
13.01.2026 10:30 Ответить
який "принциповий" комітет )))

пацанячий комітет- дав слово, забрав слово
показать весь комментарий
13.01.2026 10:31 Ответить
А кто заставил пересмотреть уже принятое и утвержденное решение?
Кто так бесцеремонно может влиять на решения комитетов высшего органа власти Украины?
показать весь комментарий
13.01.2026 10:34 Ответить
Гроші
показать весь комментарий
13.01.2026 12:09 Ответить
Відділення банку на Банковій поквапилося. Було б дивно, якби так не сталося.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:37 Ответить
Лідар не хоче вирощувати конкурента на виборах.
Мабуть закралась підозра - А якщо вумний нарід порозумнішає?
Але, дорогий Лідару, не переймайтесь. Зедібіли нікуди не ділись, ждуть.
Так що можна було залишити Малюка. Він виконував всі ваші забаганки.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:39 Ответить
цікаво, що з Голосу аж три нардепи в цьому комітеті; а з БЮТу та ЄС - по одному.
За які такі заслуги перед Банковою?
показать весь комментарий
13.01.2026 10:54 Ответить
Тіки вчора писав шо всеодне звільнять. Пройшла одна ніч і до більшості дойшло - ну у смисле бабло дойшло.
показать весь комментарий
13.01.2026 11:04 Ответить
Комітет спробував вийо. Вийо не вийшло, і за негласним наказом нового Єрмака, рішення було "переглянуто".
показать весь комментарий
13.01.2026 11:11 Ответить
Які ж кончені уроди ці ЗЕлені мудозвони.Такі мерзотники підтримають і здачу української землі.Сьогодні вони за білих, завтра за красних.Про таких кажуть:"Махну на гармошці грав,Гітлеру картоплю копав" "Слуги урода" це не народна партія.
показать весь комментарий
13.01.2026 11:18 Ответить
Ну на віщо ти так, вони завжди тільки за гроші
показать весь комментарий
13.01.2026 12:07 Ответить
Слава ТЦК!
показать весь комментарий
13.01.2026 11:18 Ответить
дожали зепідари
показать весь комментарий
13.01.2026 11:26 Ответить
Березовый сок
Вчора Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав пропозицію Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ. 7 - за, 6 - проти, 2 - утримались. Більшості немає. До ранку ОП "працював" з депутатами, щоб вони змінили думку. Когось лякали, когось "мотивувавли". І о диво. Це Банковій вдалося. Відбулося переголосування. За - 12, утрималися - 3, проти - 1.

Це все, що треба знати про суб'єктів парламенту і про пріоритети та стійкість поглядів немалої частини нардепів ВР. Імпотентно-пасивна маса.
показать весь комментарий
13.01.2026 11:39 Ответить
Так для того по списку набирають продаже та тупе бидло
показать весь комментарий
13.01.2026 12:06 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2026 11:56 Ответить
Це на комітет, чи кожному
показать весь комментарий
13.01.2026 12:05 Ответить
А всього потрібно було дати пару конвертів, може раніше теж давали, але було, за таке рішення, замало.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:03 Ответить
 
 