4 735 50
Комитет ВР пересмотрел решение и поддержал увольнение Малюка, - Железняк
Комитет ВР по вопросам нацбезопасности пересмотрел решение и поддержал увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Решение поддержали 12 нардепов.
Воздержался - 1, против - 5 (Костенко, Бобровская, Ивченко, Рахманин, Фриз).
"То есть на данный момент представление Президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано Комитетом. Сегодня будет голосование в Раде (я думаю, уже 226+ собрали тоже).
Коротко:
- оппозиция требовала доклад Малюка;
- власть уверяла, что все ок", - отметил Железняк.
Что предшествовало?
12 января Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.
Увольнение Малюка
- Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- 9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.
Топ комментарии
+29 vlad podolsky
показать весь комментарий13.01.2026 10:06 Ответить Ссылка
+23 Roman Stambul
показать весь комментарий13.01.2026 10:09 Ответить Ссылка
+20 Катруся
показать весь комментарий13.01.2026 10:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спробуй при таких масштабах зупини всіх.
все за-планом....за оманським планом....
Адже Президент робить все можливе для перемоги України!
пацанячий комітет- дав слово, забрав слово
Кто так бесцеремонно может влиять на решения комитетов высшего органа власти Украины?
Мабуть закралась підозра - А якщо вумний нарід порозумнішає?
Але, дорогий Лідару, не переймайтесь. Зедібіли нікуди не ділись, ждуть.
Так що можна було залишити Малюка. Він виконував всі ваші забаганки.
За які такі заслуги перед Банковою?
Вчора Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав пропозицію Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ. 7 - за, 6 - проти, 2 - утримались. Більшості немає. До ранку ОП "працював" з депутатами, щоб вони змінили думку. Когось лякали, когось "мотивувавли". І о диво. Це Банковій вдалося. Відбулося переголосування. За - 12, утрималися - 3, проти - 1.
Це все, що треба знати про суб'єктів парламенту і про пріоритети та стійкість поглядів немалої частини нардепів ВР. Імпотентно-пасивна маса.