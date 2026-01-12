Рада планирует 13 января рассмотреть отставки Малюка, Шмыгаля и Федорова, - СМИ
Верховная Рада планирует на заседании во вторник, 13 января, рассмотреть постановления об увольнении министра обороны Дениса Шмыгаля, главы Минцифры Михаила Федорова и главы СБУ Василия Малюка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Суспільного" среди депутатов.
Что известно?
По словам собеседника издания, завтра должны были также рассматривать законопроекты, однако сейчас на согласительном совете депутаты от монобольшинства отложили документы.
Ротации во власти
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.
- 9 января Рада получила представление Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ.
- 12 января комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.
- В этот же день Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вицепремьер-министра – главы Минцифры.
- Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.
Погрібний Олександр
Evgen Karpenko
Dust
Нічого собі....
депутатам-зрадникам варто тричі подумати, перед тим, як "мазу тягнути" проти Бебіка...
Козьма Прутков
У війну не можна так міняти керівництво, тим більше що тоді повинен відповідати той хто призначав цю некомпетентність. А найлегше покарання це звільнення без права обіймати керівні посади.