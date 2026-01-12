Рада планирует 13 января рассмотреть отставки Малюка, Шмыгаля и Федорова, - СМИ

Верховная Рада планирует на заседании во вторник, 13 января, рассмотреть постановления об увольнении министра обороны Дениса Шмыгаля, главы Минцифры Михаила Федорова и главы СБУ Василия Малюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Суспільного" среди депутатов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По словам собеседника издания, завтра должны были также рассматривать законопроекты, однако сейчас на согласительном совете депутаты от монобольшинства отложили документы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР поддержал отставку Федорова с поста главы Минцифры

Ротации во власти

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП назвали кандидатом на пост министра юстиции нардепа от "Слуги народа" Дениса Маслова