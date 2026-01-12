РУС
Рада планирует 13 января рассмотреть отставки Малюка, Шмыгаля и Федорова, - СМИ

Верховная Рада планирует на заседании во вторник, 13 января, рассмотреть постановления об увольнении министра обороны Дениса Шмыгаля, главы Минцифры Михаила Федорова и главы СБУ Василия Малюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Суспільного" среди депутатов.

Что известно?

По словам собеседника издания, завтра должны были также рассматривать законопроекты, однако сейчас на согласительном совете депутаты от монобольшинства отложили документы.

Ротации во власти

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
  • 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
  • Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
  • 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

  • Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.

  • 9 января Рада получила представление Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ.
  • 12 января комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка.
  • В этот же день Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вицепремьер-министра – главы Минцифры.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

Топ комментарии
+4
Ось навіщо така непродуктивна витрата часу? Замість відставки одного недолугого паяца розглядати купу перестановок, які нічого не змінять!
12.01.2026 20:57 Ответить
+3
Малюка будуть знімати Риги та їх Слуги...
12.01.2026 21:07 Ответить
+2
+ Матьківщина баби жЮлі

.
12.01.2026 21:09 Ответить
Тіпа демократія....і в нас нема депутатів з ZE-конвертами...., а Верховна Рада головний орган???
Нічого собі....
12.01.2026 20:54 Ответить
відгадайте, хто буде першим в списку кандидатів на Голову СБУ, коли "підуть" ЗЄлю ?

депутатам-зрадникам варто тричі подумати, перед тим, як "мазу тягнути" проти Бебіка...

.
12.01.2026 21:07 Ответить
Поклад
12.01.2026 21:09 Ответить
щераз.... коли "підуть" ЗЄлю.

.
12.01.2026 21:18 Ответить
Інтрига - як голосуватимуть Голос ,ЄС, Батьківщина , та головне - чи є голоси у калоліційної псевдобільшості?
12.01.2026 20:56 Ответить
Малюка будуть знімати Риги та їх Слуги...
12.01.2026 21:07 Ответить
+ Матьківщина баби жЮлі

.
12.01.2026 21:09 Ответить
в тому ж й інтрига - їхніх голосів вистачить?
показать весь комментарий
Ось навіщо така непродуктивна витрата часу? Замість відставки одного недолугого паяца розглядати купу перестановок, які нічого не змінять!
12.01.2026 20:57 Ответить
Цирк ( чит.балаган ) повинен гастроліровать і існімать відосіки. Щоб люди менше думали про 10 градусів в своїх квартирах та мовчки сиділи без світла. Потужно працює правітєльство. Ви нічого не розумієте.
12.01.2026 21:12 Ответить
"Зри в корень !"
Козьма Прутков
12.01.2026 21:16 Ответить
Я ж і намагаюсь «зріть».
12.01.2026 21:23 Ответить
Цифровізація - це те, що дійсно вдається (попри опір на місцях). Сподіваюсь, що Федорову дадуть себе реалізувати на користь країни.
12.01.2026 20:59 Ответить
ви пропустили два слова НЕ перед дієсловами "дадуть" й " реалізувати"
12.01.2026 21:01 Ответить
Звідки ви взяли, що вдається? Діряві з точки зору безпеки застосунки - це прогрес? Дія, основна мета якої тотальний контроль над громадянами і фальсифікація виборів - це теж прогрес? Як би красиво і безпечно не виглядала надводна частина айсберга, там є ще й смертельно небезпечна підводна!
12.01.2026 21:21 Ответить
Ви головне допустить його до кормушки, в там він вже себе покаже.
12.01.2026 21:42 Ответить
следите за шашечками, а пока следите Зеленский дальше у власти и в стране военная диктатура, которая позволяет разворовывать страну.
12.01.2026 21:18 Ответить
Може розглянете відставку одного невисокого зеленого поца? Хай ця риба напівгнила сгниє вже остаточно
12.01.2026 21:19 Ответить
Це яркость не правильно, треба раз на тиждень звільняти усіх держслужбовців і призначати інших, тоді державою зможе покерувати увесь квартал, включаючи і прибиральниць, все як заповідав вічно живий сифілітик.
У війну не можна так міняти керівництво, тим більше що тоді повинен відповідати той хто призначав цю некомпетентність. А найлегше покарання це звільнення без права обіймати керівні посади.
12.01.2026 21:39 Ответить
Конверты готовы?Микрофоны набу включены?Камеры задержания свободны?Наручники имеются в нужном количестве?
12.01.2026 21:50 Ответить
 
 