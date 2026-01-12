Рада планує 13 січня розглянути відставки Малюка, Шмигаля й Федорова, - ЗМІ

Верховна Рада планує на засіданні у вівторок, 13 січня, розглянути постанови про звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля, керівника Мінцифри Михайла Федорова та голови СБУ Василя Малюка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник "Суспільного" серед депутатів.

Що відомо?

За словами співрозмовника видання, завтра мали б також розглядати законопроєкти, однак нині на погоджувальній раді депутати від монобільшості відтермінували документи.

Ротації у владі

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
  • Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
  • Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
  • Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
  • 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
  • Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
  • 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.

  • Президент запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики.

  • 9 січня Рада отримала подання Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.
  • 12 січня комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.
  • Цього ж дня Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єр-міністра –– очільника Мінцифри.
  • Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

Ось навіщо така непродуктивна витрата часу? Замість відставки одного недолугого паяца розглядати купу перестановок, які нічого не змінять!
Малюка будуть знімати Риги та їх Слуги...
Звідки ви взяли, що вдається? Діряві з точки зору безпеки застосунки - це прогрес? Дія, основна мета якої тотальний контроль над громадянами і фальсифікація виборів - це теж прогрес? Як би красиво і безпечно не виглядала надводна частина айсберга, там є ще й смертельно небезпечна підводна!
Тіпа демократія....і в нас нема депутатів з ZE-конвертами...., а Верховна Рада головний орган???
Нічого собі....
відгадайте, хто буде першим в списку кандидатів на Голову СБУ, коли "підуть" ЗЄлю ?

депутатам-зрадникам варто тричі подумати, перед тим, як "мазу тягнути" проти Бебіка...

Поклад
щераз.... коли "підуть" ЗЄлю.

.
Інтрига - як голосуватимуть Голос ,ЄС, Батьківщина , та головне - чи є голоси у калоліційної псевдобільшості?
+ Матьківщина баби жЮлі

.
в тому ж й інтрига - їхніх голосів вистачить?
депутут Костенко
комітет ВР не проголосував підтримку на зняття Малюка - Костенко , постанова - рекомендувати ВР не голосувати ЗА
Малю кне з"явивси на засідання комітету
Голос та ЄС голоси зА не дадуть
ніби-то й Юліна ******* теж не буде ЗА
https://www.youtube.com/watch?v=jnpVjgDbaks

у ВР готується бунт? Чи Малюка знімуть голосами ОПЗЖ - КОСТЕНКО
Цирк ( чит.балаган ) повинен гастроліровать і існімать відосіки. Щоб люди менше думали про 10 градусів в своїх квартирах та мовчки сиділи без світла. Потужно працює правітєльство. Ви нічого не розумієте.
"Зри в корень !"
Козьма Прутков
Я ж і намагаюсь «зріть».
Цифровізація - це те, що дійсно вдається (попри опір на місцях). Сподіваюсь, що Федорову дадуть себе реалізувати на користь країни.
ви пропустили два слова НЕ перед дієсловами "дадуть" й " реалізувати"
Мене вже кілька разів Дія виручала. І не тільки Дія, а сама стратегія Країни у смартфоні.
Ви головне допустить його до кормушки, в там він вже себе покаже.
следите за шашечками, а пока следите Зеленский дальше у власти и в стране военная диктатура, которая позволяет разворовывать страну.
Може розглянете відставку одного невисокого зеленого поца? Хай ця риба напівгнила сгниє вже остаточно
Це яркость не правильно, треба раз на тиждень звільняти усіх держслужбовців і призначати інших, тоді державою зможе покерувати увесь квартал, включаючи і прибиральниць, все як заповідав вічно живий сифілітик.
У війну не можна так міняти керівництво, тим більше що тоді повинен відповідати той хто призначав цю некомпетентність. А найлегше покарання це звільнення без права обіймати керівні посади.
Конверты готовы?Микрофоны набу включены?Камеры задержания свободны?Наручники имеются в нужном количестве?
тупорила закомплексована Зєля - провокатор-каталізатор хаосу та горя в Україні.. мала би сісти разом зі своєю бандою зрадників та мародерів на багато років, з конфіскацією..
понаобирали, блін, жлоби та наївняки зеленського лайна на нашу голову...
