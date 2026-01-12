Рада планує 13 січня розглянути відставки Малюка, Шмигаля й Федорова, - ЗМІ

Верховна Рада планує на засіданні у вівторок, 13 січня, розглянути постанови про звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля, керівника Мінцифри Михайла Федорова та голови СБУ Василя Малюка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник "Суспільного" серед депутатів.

Що відомо?

За словами співрозмовника видання, завтра мали б також розглядати законопроєкти, однак нині на погоджувальній раді депутати від монобільшості відтермінували документи.

