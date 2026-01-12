Рада планує 13 січня розглянути відставки Малюка, Шмигаля й Федорова, - ЗМІ
Верховна Рада планує на засіданні у вівторок, 13 січня, розглянути постанови про звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля, керівника Мінцифри Михайла Федорова та голови СБУ Василя Малюка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник "Суспільного" серед депутатів.
Що відомо?
За словами співрозмовника видання, завтра мали б також розглядати законопроєкти, однак нині на погоджувальній раді депутати від монобільшості відтермінували документи.
Ротації у владі
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
- 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
-
Президент запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики.
- 9 січня Рада отримала подання Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.
- 12 січня комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.
- Цього ж дня Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єр-міністра –– очільника Мінцифри.
- Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.
Нічого собі....
депутатам-зрадникам варто тричі подумати, перед тим, як "мазу тягнути" проти Бебіка...
комітет ВР не проголосував підтримку на зняття Малюка - Костенко , постанова - рекомендувати ВР не голосувати ЗА
Малю кне з"явивси на засідання комітету
Голос та ЄС голоси зА не дадуть
ніби-то й Юліна ******* теж не буде ЗА
у ВР готується бунт? Чи Малюка знімуть голосами ОПЗЖ - КОСТЕНКО
Козьма Прутков
У війну не можна так міняти керівництво, тим більше що тоді повинен відповідати той хто призначав цю некомпетентність. А найлегше покарання це звільнення без права обіймати керівні посади.
понаобирали, блін, жлоби та наївняки зеленського лайна на нашу голову...