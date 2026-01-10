В ОП назвали кандидатом на пост міністра юстиції нардепа від "Слуги народу" Дениса Маслова

Нардеп від партії "Слуга Народу" Денис Маслов є кандидатом на посаду міністра юстиції.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, інформує Цензор.НЕТ.

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Маслов - кандидат на посаду міністра юстиції

"Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Міністерство. Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі. Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави", - розповіла Мудра.

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Мудра залишається на своїй посаді

Водночас, як зазначила Мудра, вона залишається парацювати в Офісі президента на посаді заступниці керівника ОП.

"Я зосереджуюся на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні, а також на формуванні й реалізації міжнародної політики України у частині забезпечення справедливості та притягнення Російської Федерації до відповідальності за збройну агресію. Це напрями, де важлива послідовність, довіра партнерів і результат, а не зміна табличок на дверях", - додала заступниця керівника ОП.

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