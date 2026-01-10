В ОП назвали кандидатом на пост міністра юстиції нардепа від "Слуги народу" Дениса Маслова
Нардеп від партії "Слуга Народу" Денис Маслов є кандидатом на посаду міністра юстиції.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, інформує Цензор.НЕТ.
Маслов - кандидат на посаду міністра юстиції
"Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Міністерство. Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі. Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави", - розповіла Мудра.
Мудра залишається на своїй посаді
Водночас, як зазначила Мудра, вона залишається парацювати в Офісі президента на посаді заступниці керівника ОП.
"Я зосереджуюся на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні, а також на формуванні й реалізації міжнародної політики України у частині забезпечення справедливості та притягнення Російської Федерації до відповідальності за збройну агресію. Це напрями, де важлива послідовність, довіра партнерів і результат, а не зміна табличок на дверях", - додала заступниця керівника ОП.
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