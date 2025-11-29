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Кандидатура на міністра юстиції вже є, - Зеленський

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наявність кандидата на посаду міністра юстиції.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції.

Звільнення Галущенка та Гринчук

Міндічгейт

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Автор: 

Зеленський Володимир (28010) Кабмін (14243) Мін’юст (1631) Міненерго (1700)
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Топ коментарі
+35
А ти хто такий, щоб визначати ці кандидатури? Швиденько пішов звідси читати Конституцію України, бо за маслюковськими КВНами тобі було ніколи вчитись і замість юриста з тебе вийшов професійний юродовий!
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29.11.2025 20:42 Відповісти
+25
При диктатурі зрадника все це вже не має значення !
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29.11.2025 20:39 Відповісти
+21
він ще не зрозумів, що потрібно виходити на орбіту: "Верховна Рада-Уряд-Президент" і навіть не знає яка в цій країні влада! І це тоді, коли уже майже другий термін закінчується у Зе...
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29.11.2025 20:52 Відповісти
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При диктатурі зрадника все це вже не має значення !
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29.11.2025 20:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z8qKiuEwea4

Від Міндіча на гівноплюсах до 2019р до Козира голови України при Буратіні.

Луценко проте , як Патрушев працював з вовкою в ОМАНІ , як для цього "викинули" Бєню з Банкової разом з його смотрящіим Богданом ,замінившв КОЗИРЕМ , всього навсього показавши вові новини прямо з готелю в ОМАНІ- російські ПЗРК підірвала літак авіаліній Бєні... Указ призначити Крозира скинувши Богдана Буратіно підписала прямо під наглядом Патрушева.

Й далі до сьогоднішніх подій все яскраво цікаво , як завжди від Луценко
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29.11.2025 20:51 Відповісти
А можна докладніше?
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29.11.2025 21:07 Відповісти
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29.11.2025 21:19 Відповісти
Він не розуміє,або розуміє,що без територій ,посади нічого неватрі(((Як уряд Криму ,чи Адміністрація Луганщини((
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29.11.2025 21:07 Відповісти
А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!! Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!! Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
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29.11.2025 21:17 Відповісти
дь'Єрмак !!!!

дь'Єрмака звільнено,
хай живе дь'Єрмак !

.
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29.11.2025 20:41 Відповісти
Знаем мы ваших "сильных людей", только вот в отставку предыдущих отправили. Жаль, шо не в тюрьму, где им и место.
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29.11.2025 20:41 Відповісти
А ти хто такий, щоб визначати ці кандидатури? Швиденько пішов звідси читати Конституцію України, бо за маслюковськими КВНами тобі було ніколи вчитись і замість юриста з тебе вийшов професійний юродовий!
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29.11.2025 20:42 Відповісти
він ще не зрозумів, що потрібно виходити на орбіту: "Верховна Рада-Уряд-Президент" і навіть не знає яка в цій країні влада! І це тоді, коли уже майже другий термін закінчується у Зе...
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29.11.2025 20:52 Відповісти
Luk Viktor Він ще не зрозумів і те, що є Гарантом Конституції, а не гарантом корупції...)
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29.11.2025 21:17 Відповісти
я розумію вчорашній стрес після звільнення дЄрмака - міг і не спати всю ніч!
Але чому радники Опи, на кшталт подолячка, не пояснили на пальцях "ху із ху"
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29.11.2025 21:21 Відповісти
Та да, таке хватке до чужої роботи. Тобі, "президент" до призначення окемих членів вже діючого уряду ніякого діла немає. Займайся мобілізаціє.
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29.11.2025 20:57 Відповісти
так то воно так...але по суті то одне зелене кубло
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29.11.2025 20:59 Відповісти
Ірина Мудра - чергова заступниця Єрмака і буде призначена)) Нічого нового)))
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29.11.2025 20:44 Відповісти
Респект! Ваш юмор використає або "95 квартал" або "Дизель-шоу"
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29.11.2025 20:47 Відповісти
Невже дєрмак стане міністром юстиції?
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29.11.2025 20:45 Відповісти
Хто замість Алі Баби буде включений в схему? Підібрав заміну?
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29.11.2025 20:46 Відповісти
Кандидатура на міністра юстиції вже є.рмак?...
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29.11.2025 20:46 Відповісти
татаров?
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30.11.2025 00:15 Відповісти
щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна Джерело: https://censor.net/ua/n3587766
Вірастюка візьміть
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29.11.2025 20:46 Відповісти
За шість з половиною років стільки нашкодів Україні що в страшному сні не наснилося би, а зараз відп.здитися хоче за тиждень. Але люди все пам'ятають.
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29.11.2025 20:50 Відповісти
Головне це щоб в нього були звїязки з фсб..думаю це один з основних крітеріїв відбору...
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29.11.2025 20:53 Відповісти
у "зепоцріота" немає критерію відбору ,а пряме призначення, по вказівці фсб 3,14дерації
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29.11.2025 21:48 Відповісти
Міндічя то вивезли з країни, але ж ніхто не відмінив, що він й надалі призначатиме міністрів. Нічого ж не змінилось. Всі бандити на своїх посадах
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29.11.2025 20:58 Відповісти
Лисий чи Кропив'янка з кварталу?
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29.11.2025 20:58 Відповісти
будете здивовані, але дєрьмак не ставив ніде підпис, не приймав якісь рішення!
взагалі нічого!
дєрьмак невидимий для феміди!
ну, може десь з канцтоварами мутив та з сантехніками!
****************.....
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29.11.2025 20:59 Відповісти
потрібно перевірити кошти при закупівлі туалетного паперу для офісу - щось мені підсказує, що не все там чисто!
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29.11.2025 21:03 Відповісти
Читай-вивчай-знайомся з ККУ, там статті, теж без підписів!! Учи матчасть!!
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29.11.2025 21:20 Відповісти
зеЛайно казало: " я прийшов з єрмаком,і піду з єрмаком" ,виходить воно знову збрехало.
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29.11.2025 21:03 Відповісти
Що значить "знову". Зеленський брехав і бреше завжди
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29.11.2025 22:06 Відповісти
4 рази ухилянт утверджує перестановки в бригадах, і вже трьоразовий просрочка підписує укази? Ти вже зіпсувався 7 разів
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29.11.2025 21:03 Відповісти
Шишкіна? Чи лячно, бо він навіть проти Янека пішов?
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29.11.2025 21:04 Відповісти
Будєм всєх юрістіть.
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29.11.2025 21:06 Відповісти
Черговий доказ тоталітарноності чинної влади в Україні. Бо Міністрів (окрім двох, і голови СБУ) підбирає Прем'єр і пропонує Верховній Раді на затвердження, Президент до таких міністрів не має жодного стосунку; це так де-юре. А де-факто - Зеля якщо не диктатор, то автократ, тому дозволяє собі втручатися.
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29.11.2025 21:10 Відповісти
"той хто годує щурів, ніколи від них не позбавиться" (С)
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29.11.2025 21:10 Відповісти
Таке ж ворьё як і всі інші)))
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29.11.2025 21:11 Відповісти
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29.11.2025 21:11 Відповісти
кандидатура міністра юстиції не твоя віслюча справа, її має тобі запропонувати Рада, а від тебе буде потрібний лише підпис. Бо після всіх зашкварів навіть думка твоя нікому не цікава. Твоя парафія лише два міністри - МЗС та оборони, решта гуляй вова
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29.11.2025 21:14 Відповісти
А краще вибори(Залужного)
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29.11.2025 21:21 Відповісти
Жека з Кварталу95, до бабці не ходи!
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29.11.2025 21:15 Відповісти
Ще одна ознака - несасамодостатність чинної Верховної Ради з-за наявності в ній прозеленої і розколотої монобільшості в коаліції з уламками антиукраїнських сил. Під страхом репресій ці сцикуни приймвть до виконання будь-яку вказівку жопи.
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29.11.2025 21:22 Відповісти
Юзік також має вагу в юріспруденції.
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29.11.2025 21:28 Відповісти
Сусідка тітки прибиральниці з Кварталу?
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29.11.2025 21:32 Відповісти
Нєужто Лєнка?
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29.11.2025 21:55 Відповісти
У нас парламентсько-президентська чи президентська форма правління?
Здається, йде перетягування повноважень по підбору і формуванню кандидатур на посаду міністрів.
Твої кандидати це Голова Нацбанку,керівник СБУ,Генпрокурор і керівник МЗС.Решту видвигає коаліція.
Прив'язка монополізувати все?
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29.11.2025 22:14 Відповісти
парламентарів разом із Прем'єр-міністром

Анекдот тиждня. 😁

Беленюка спитай. Він точно цінну пораду дасть.
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29.11.2025 23:32 Відповісти
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29.11.2025 23:48 Відповісти
Потужний лідор = П.О.Ц.
Потужний Оплот Цивілізації
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30.11.2025 00:33 Відповісти
Надеюсь из нации миндича. Других там нема. Дело правое будет продолжать.
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30.11.2025 03:39 Відповісти
Беда рядом тут. Докумекайте наконец. При такой коррупции министр юстиции не нужен --- абсолютно. Мы зря убили Сашу Белого в 14 г, это не стёб. Всякая революция только тогда приносит результат, если сразу выбивают абсолютно всю 5 колонку! Иначе революция не состоялась. Майдан революцией не стал---- на манеже все те же!
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30.11.2025 06:15 Відповісти
Я,я,я могу,два миллиона налички легко перетащу в любую точку Киева не пожалуюсь.
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30.11.2025 09:26 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/21686 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:
Зеленський в черговому відео анонсує, що він знайшов нового міністра юстиції. Енергетики - в пошуці. Пане Зеленський, зосередьтеся на війні і дипломатії, будь ласка. Це ваша повна конституційна відповідальність, на фронті і в переговорному процесі надто багато проблем, країна вас підтримає в посиленні нашої обороноздатності і захисті суверенітету.
На 7 році вашого царювання нехай хтось притомний в команді вам підкаже, що ви не маєте жодного конституційного права проводити співбесіди з майбутніми міністрами, визначатися з ними і призначати ( якщо мова, звичайно, не йде про чергових міністрів оборони і ЗС). Це - право парламенту, який має відновити свою субʼєктність від вашого офісу.
Парламент дійсно має працювати, і почати з формування нової коаліції, відставки дискредитованого уряду і призначення не визначених вами міністрів, а субʼєктного, підконтрольного ВР Кабміну. Переглянути проєкт бюджету на 26 рік, де скоротити кошти на ваш офіс, ваші популістські проєкти типу «вовиноі тисячі» і кешбеків, закрити ваш пропагандистський марафон і спрямувати ці гроші на ЗСУ.
Вам же прийшов час зустрітися з лідерами фракцій, і обговорити, як країні жити далі, враховуючи той важкий репутаційний удар, який ваші менеджери завдали підтримці України в світі, ситуацію на фронті і переговорний процес, який має базуватися на українському плані миру. До речі, де він? І це вже повна ваша конституційна відповідальність.
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30.11.2025 14:23 Відповісти
 
 