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Кандидатура на міністра юстиції вже є, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив про наявність кандидата на посаду міністра юстиції.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур", - сказав глава держави.
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції.
Звільнення Галущенка та Гринчук
- Нагадаємо, що 19 листопада Верховна Рада України підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.
- 19 листопада ВР також підтримала звільнення Галущенка.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+35 Погрібний Олександр
показати весь коментар29.11.2025 20:42 Відповісти Посилання
+25 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар29.11.2025 20:39 Відповісти Посилання
+21 Luk Viktor
показати весь коментар29.11.2025 20:52 Відповісти Посилання
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Від Міндіча на гівноплюсах до 2019р до Козира голови України при Буратіні.
Луценко проте , як Патрушев працював з вовкою в ОМАНІ , як для цього "викинули" Бєню з Банкової разом з його смотрящіим Богданом ,замінившв КОЗИРЕМ , всього навсього показавши вові новини прямо з готелю в ОМАНІ- російські ПЗРК підірвала літак авіаліній Бєні... Указ призначити Крозира скинувши Богдана Буратіно підписала прямо під наглядом Патрушева.
Й далі до сьогоднішніх подій все яскраво цікаво , як завжди від Луценко
дь'Єрмака звільнено,
хай живе дь'Єрмак !
.
Але чому радники Опи, на кшталт подолячка, не пояснили на пальцях "ху із ху"
Вірастюка візьміть
взагалі нічого!
дєрьмак невидимий для феміди!
ну, може десь з канцтоварами мутив та з сантехніками!
****************.....
Здається, йде перетягування повноважень по підбору і формуванню кандидатур на посаду міністрів.
Твої кандидати це Голова Нацбанку,керівник СБУ,Генпрокурор і керівник МЗС.Решту видвигає коаліція.
Прив'язка монополізувати все?
Анекдот тиждня. 😁
Беленюка спитай. Він точно цінну пораду дасть.
Потужний Оплот Цивілізації
Зеленський в черговому відео анонсує, що він знайшов нового міністра юстиції. Енергетики - в пошуці. Пане Зеленський, зосередьтеся на війні і дипломатії, будь ласка. Це ваша повна конституційна відповідальність, на фронті і в переговорному процесі надто багато проблем, країна вас підтримає в посиленні нашої обороноздатності і захисті суверенітету.
На 7 році вашого царювання нехай хтось притомний в команді вам підкаже, що ви не маєте жодного конституційного права проводити співбесіди з майбутніми міністрами, визначатися з ними і призначати ( якщо мова, звичайно, не йде про чергових міністрів оборони і ЗС). Це - право парламенту, який має відновити свою субʼєктність від вашого офісу.
Парламент дійсно має працювати, і почати з формування нової коаліції, відставки дискредитованого уряду і призначення не визначених вами міністрів, а субʼєктного, підконтрольного ВР Кабміну. Переглянути проєкт бюджету на 26 рік, де скоротити кошти на ваш офіс, ваші популістські проєкти типу «вовиноі тисячі» і кешбеків, закрити ваш пропагандистський марафон і спрямувати ці гроші на ЗСУ.
Вам же прийшов час зустрітися з лідерами фракцій, і обговорити, як країні жити далі, враховуючи той важкий репутаційний удар, який ваші менеджери завдали підтримці України в світі, ситуацію на фронті і переговорний процес, який має базуватися на українському плані миру. До речі, де він? І це вже повна ваша конституційна відповідальність.