Кандидатура на міністра юстиції вже є, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наявність кандидата на посаду міністра юстиції.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції.

Звільнення Галущенка та Гринчук

Нагадаємо, що 19 листопада Верховна Рада України підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

19 листопада ВР також підтримала звільнення Галущенка.

Міндічгейт

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