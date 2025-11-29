Кандидатура на министра юстиции уже есть, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о наличии кандидата на должность министра юстиции.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Есть кандидатура на министра юстиции уже. Нужно и четкое видение относительно главы Министерства энергетики Украины, нужен сильный человек – попросил парламентариев вместе с премьер-министром определить перечень кандидатур", – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Юлия Свириденко вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министра энергетики и министра юстиции.

Увольнение Галущенко и Гринчука

Напомним, что 19 ноября Верховная Рада Украины поддержала увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

19 ноября ВР также поддержала увольнение Галущенко.

Миндичгейт

Читайте также: Кабмин назначил временного руководителя Минюста после увольнения Галущенко