Новости Кадровые изменения в правительстве
1 852 44

Кандидатура на министра юстиции уже есть, - Зеленский

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о наличии кандидата на должность министра юстиции.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Есть кандидатура на министра юстиции уже. Нужно и четкое видение относительно главы Министерства энергетики Украины, нужен сильный человек – попросил парламентариев вместе с премьер-министром определить перечень кандидатур", – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Юлия Свириденко вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министра энергетики и министра юстиции.

Увольнение Галущенко и Гринчука

Миндичгейт

Читайте также: Кабмин назначил временного руководителя Минюста после увольнения Галущенко

Зеленский Владимир (22764) Кабмин (14166) Минюст (1778) Минэнерго (458)
При диктатурі зрадника все це вже не має значення !
29.11.2025 20:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z8qKiuEwea4

Від Міндіча на гівноплюсах до 2019р до Козира голови України при Буратіні.

Луценко проте , як Патрушев працював з вовкою в ОМАНІ , як для цього "викинули" Бєню з Банкової разом з його смотрящіим Богданом ,замінившв КОЗИРЕМ , всього навсього показавши вові новини прямо з готелю в ОМАНІ- російські ПЗРК підірвала літак авіаліній Бєні... Указ призначити Крозира скинувши Богдана Буратіно підписала прямо під наглядом Патрушева.

Й далі до сьогоднішніх подій все яскраво цікаво , як завжди від Луценко
29.11.2025 20:51 Ответить
А можна докладніше?
29.11.2025 21:07 Ответить
29.11.2025 21:19 Ответить
Він не розуміє,або розуміє,що без територій ,посади нічого неватрі(((Як уряд Криму ,чи Адміністрація Луганщини((
29.11.2025 21:07 Ответить
А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!! Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!! Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
29.11.2025 21:17 Ответить
дь'Єрмак !!!!

дь'Єрмака звільнено,
хай живе дь'Єрмак !

.
29.11.2025 20:41 Ответить
Знаем мы ваших "сильных людей", только вот в отставку предыдущих отправили. Жаль, шо не в тюрьму, где им и место.
29.11.2025 20:41 Ответить
А ти хто такий, щоб визначати ці кандидатури? Швиденько пішов звідси читати Конституцію України, бо за маслюковськими КВНами тобі було ніколи вчитись і замість юриста з тебе вийшов професійний юродовий!
29.11.2025 20:42 Ответить
він ще не зрозумів, що потрібно виходити на орбіту: "Верховна Рада-Уряд-Президент" і навіть не знає яка в цій країні влада! І це тоді, коли уже майже другий термін закінчується у Зе...
29.11.2025 20:52 Ответить
Luk Viktor Він ще не зрозумів і те, що є Гарантом Конституції, а не гарантом корупції...)
29.11.2025 21:17 Ответить
я розумію вчорашній стрес після звільнення дЄрмака - міг і не спати всю ніч!
Але чому радники Опи, на кшталт подолячка, не пояснили на пальцях "ху із ху"
29.11.2025 21:21 Ответить
Та да, таке хватке до чужої роботи. Тобі, "президент" до призначення окемих членів вже діючого уряду ніякого діла немає. Займайся мобілізаціє.
29.11.2025 20:57 Ответить
так то воно так...але по суті то одне зелене кубло
29.11.2025 20:59 Ответить
Ірина Мудра - чергова заступниця Єрмака і буде призначена)) Нічого нового)))
29.11.2025 20:44 Ответить
Респект! Ваш юмор використає або "95 квартал" або "Дизель-шоу"
29.11.2025 20:47 Ответить
Невже дєрмак стане міністром юстиції?
29.11.2025 20:45 Ответить
Хто замість Алі Баби буде включений в схему? Підібрав заміну?
29.11.2025 20:46 Ответить
Кандидатура на міністра юстиції вже є.рмак?...
29.11.2025 20:46 Ответить
щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна Джерело: https://censor.net/ua/n3587766
Вірастюка візьміть
29.11.2025 20:46 Ответить
За шість з половиною років стільки нашкодів Україні що в страшному сні не наснилося би, а зараз відп.здитися хоче за тиждень. Але люди все пам'ятають.
29.11.2025 20:50 Ответить
Головне це щоб в нього були звїязки з фсб..думаю це один з основних крітеріїв відбору...
29.11.2025 20:53 Ответить
у "зепоцріота" немає критерію відбору ,а пряме призначення, по вказівці фсб 3,14дерації
29.11.2025 21:48 Ответить
Міндічя то вивезли з країни, але ж ніхто не відмінив, що він й надалі призначатиме міністрів. Нічого ж не змінилось. Всі бандити на своїх посадах
29.11.2025 20:58 Ответить
Лисий чи Кропив'янка з кварталу?
29.11.2025 20:58 Ответить
будете здивовані, але дєрьмак не ставив ніде підпис, не приймав якісь рішення!
взагалі нічого!
дєрьмак невидимий для феміди!
ну, може десь з канцтоварами мутив та з сантехніками!
****************.....
29.11.2025 20:59 Ответить
потрібно перевірити кошти при закупівлі туалетного паперу для офісу - щось мені підсказує, що не все там чисто!
29.11.2025 21:03 Ответить
Читай-вивчай-знайомся з ККУ, там статті, теж без підписів!! Учи матчасть!!
29.11.2025 21:20 Ответить
зеЛайно казало: " я прийшов з єрмаком,і піду з єрмаком" ,виходить воно знову збрехало.
29.11.2025 21:03 Ответить
4 рази ухилянт утверджує перестановки в бригадах, і вже трьоразовий просрочка підписує укази? Ти вже зіпсувався 7 разів
29.11.2025 21:03 Ответить
Шишкіна? Чи лячно, бо він навіть проти Янека пішов?
29.11.2025 21:04 Ответить
Будєм всєх юрістіть.
29.11.2025 21:06 Ответить
Черговий доказ тоталітарноності чинної влади в Україні. Бо Міністрів (окрім двох, і голови СБУ) підбирає Прем'єр і пропонує Верховній Раді на затвердження, Президент до таких міністрів не має жодного стосунку; це так де-юре. А де-факто - Зеля якщо не диктатор, то автократ, тому дозволяє собі втручатися.
29.11.2025 21:10 Ответить
"той хто годує щурів, ніколи від них не позбавиться" (С)
29.11.2025 21:10 Ответить
Таке ж ворьё як і всі інші)))
29.11.2025 21:11 Ответить
29.11.2025 21:11 Ответить
кандидатура міністра юстиції не твоя віслюча справа, її має тобі запропонувати Рада, а від тебе буде потрібний лише підпис. Бо після всіх зашкварів навіть думка твоя нікому не цікава. Твоя парафія лише два міністри - МЗС та оборони, решта гуляй вова
29.11.2025 21:14 Ответить
А краще вибори(Залужного)
29.11.2025 21:21 Ответить
Жека з Кварталу95, до бабці не ходи!
29.11.2025 21:15 Ответить
Ще одна ознака - несасамодостатність чинної Верховної Ради з-за наявності в ній прозеленої і розколотої монобільшості в коаліції з уламками антиукраїнських сил. Під страхом репресій ці сцикуни приймвть до виконання будь-яку вказівку жопи.
29.11.2025 21:22 Ответить
Юзік також має вагу в юріспруденції.
29.11.2025 21:28 Ответить
Сусідка тітки прибиральниці з Кварталу?
29.11.2025 21:32 Ответить
Нєужто Лєнка?
29.11.2025 21:55 Ответить
 
 