В ОП назвали кандидатом на пост министра юстиции нардепа от "Слуги народа" Дениса Маслова

Нардеп от партии "Слуга народа" Денис Маслов является кандидатом на должность министра юстиции.

Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра, информирует Цензор.НЕТ.

Маслов - кандидат на должность министра юстиции

"Кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит Министерство. Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодняшний день администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства", - рассказала Мудра.

Мудра остается на своей должности

В то же время, как отметила Мудра, она остается работать в Офисе президента на должности заместителя руководителя ОП.

"Я сосредотачиваюсь на координации вопросов в сфере юстиции и правосудия в Украине, а также на формировании и реализации международной политики Украины в части обеспечения справедливости и привлечения Российской Федерации к ответственности за вооруженную агрессию. Это направления, где важна последовательность, доверие партнеров и результат, а не смена табличек на дверях", - добавила заместитель руководителя ОП.

