В ОП назвали кандидатом на пост министра юстиции нардепа от "Слуги народа" Дениса Маслова
Нардеп от партии "Слуга народа" Денис Маслов является кандидатом на должность министра юстиции.
Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра, информирует Цензор.НЕТ.
Маслов - кандидат на должность министра юстиции
"Кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит Министерство. Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодняшний день администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства", - рассказала Мудра.
Мудра остается на своей должности
В то же время, как отметила Мудра, она остается работать в Офисе президента на должности заместителя руководителя ОП.
"Я сосредотачиваюсь на координации вопросов в сфере юстиции и правосудия в Украине, а также на формировании и реализации международной политики Украины в части обеспечения справедливости и привлечения Российской Федерации к ответственности за вооруженную агрессию. Это направления, где важна последовательность, доверие партнеров и результат, а не смена табличек на дверях", - добавила заместитель руководителя ОП.
основний критерій в Zельоній владі на посаду - зв'язки з паРашею
Але: "не пійманий - не вор".
Очередной вор и проходимец.
Лови потом за границей.
Маслов Денис Вячеславович (род. Кривой Рог)
Що саме виявили журналісти?
Тесть Дениса Маслова - дніпровський бізнесмен Борис Калюта - є співвласником ТОВ «Дніпро-Білогір'я». До 2021 року другим ключовим власником був Володимир Зотов - депутат Бєлгородської обласної думи від «Єдиної Росії», голова ради директорів холдингу https://agro-bel.ru/ Agro-Belohirya (один із найбільших виробників свинини в Росії).
Після 2021 року 74 % частки перейшли до Людмили Вашкіної - громадянки РФ, радниці гендиректора того ж «Agro-Belohirya». У червні 2023 року СБУ наклала арешт на активи «Дніпро-Білогір'я» на 180 млн грн саме через підозри, що Зотов фінансує дії, спрямовані на зміну кордонів України (ст. 110 ККУ). Частина арешту знята у 2024-му, але контроль з російського боку зберігся.
Реакція Маслова та влади
Сам Маслов заявив: «Компанія створена до 2014 року, законних механізмів вивести співвласника-росіянина немає». Він запевняє, що після повномасштабного вторгнення платежів до РФ не було.
Однак за останні 5 років тесть подарував родині Маслова понад 9 млн грн (згідно з деклараціями). Це викликає питання про конфлікт інтересів: чи зможе потенційний міністр юстиції об'єктивно працювати над конфіскацією російських активів, коли його сім'я фінансово пов'язана з цими самими активами?
Чому це критично саме для посади міністра юстиції?
Міністерство юстиції:
веде реєстр санкцій;
готує позови до міжнародних судів проти РФ;
відповідає за виконання рішень щодо конфіскації російського майна в Україні.
Призначення людини з такими родинними зв'язками може паралізувати всю санкційну політику.
За Фрейдом вийшло.