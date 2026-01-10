РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9473 посетителя онлайн
Новости Кадровые изменения Кадровые изменения в правительстве
1 299 25

В ОП назвали кандидатом на пост министра юстиции нардепа от "Слуги народа" Дениса Маслова

Нардеп Маслов претендует на должность главы Минюста

Нардеп от партии "Слуга народа" Денис Маслов является кандидатом на должность министра юстиции.

Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Маслов - кандидат на должность министра юстиции

"Кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит Министерство. Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодняшний день администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства", - рассказала Мудра.

Читайте также: Кабмин назначил временного руководителя Минюста после увольнения Галущенко

Мудра остается на своей должности 

В то же время, как отметила Мудра, она остается работать в Офисе президента на должности заместителя руководителя ОП.

"Я сосредотачиваюсь на координации вопросов в сфере юстиции и правосудия в Украине, а также на формировании и реализации международной политики Украины в части обеспечения справедливости и привлечения Российской Федерации к ответственности за вооруженную агрессию. Это направления, где важна последовательность, доверие партнеров и результат, а не смена табличек на дверях", - добавила заместитель руководителя ОП.

Читайте также: Кандидатура на министра юстиции уже есть, - Зеленский

Автор: 

Минюст (1780) Маслов Денис (9) Мудра Ирина (17)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
10.01.2026 18:40 Ответить
+17
не здивований

основний критерій в Zельоній владі на посаду - зв'язки з паРашею
показать весь комментарий
10.01.2026 18:45 Ответить
+10
Знову "щирий" українець...
показать весь комментарий
10.01.2026 18:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маслов. Та хоч Маслюков - там вже нема чого псувати у борделі.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:31 Ответить
Ше не всіх пристроїли?
показать весь комментарий
10.01.2026 18:31 Ответить
Знову "щирий" українець...
показать весь комментарий
10.01.2026 18:33 Ответить
зате українці працьовиті
показать весь комментарий
10.01.2026 19:28 Ответить
чесно кажучи похер як перемішують Zельоне гівно на Банковій.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:34 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 18:40 Ответить
не здивований

основний критерій в Zельоній владі на посаду - зв'язки з паРашею
показать весь комментарий
10.01.2026 18:45 Ответить
Ланцюжок деркача повинен працювати.
показать весь комментарий
10.01.2026 19:21 Ответить
Тут і до ворожки ходити не треба! Будь-який фізіономіст одразу впізнає в цій пиці хапугу, крадія, корупціонера та пацюка! Треба, щоб ці щури проходили через НАБУ! Впевнений - жодна кандидатура не пройде, а одразу пройде до Лук'янівки!
показать весь комментарий
10.01.2026 19:01 Ответить
Ну звісно Маслов, не українцю ж при владі бути.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:42 Ответить
У них хоч хто-небудь з незаплямованою репутацію є?
показать весь комментарий
10.01.2026 18:46 Ответить
Там і з репутацією? Був там колись Степан Хмара, а більше шось ні хто і не пригадується...
показать весь комментарий
10.01.2026 19:10 Ответить
Один з тих, хто брав підвищений бонусний хабар від ОПи за "правильне" голосування.
Але: "не пійманий - не вор".
показать весь комментарий
10.01.2026 18:49 Ответить
Охреніти....оп міністрів обирає...єрмака позбулися,вітаємо нового єрмака
показать весь комментарий
10.01.2026 18:51 Ответить
А у нас за Конституцією що президент назначає міністрів чи вже навіть голова ОПИ. Та навіщо так Конституція і закони цеж для нелохів і ворогів а для себе все можна.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:54 Ответить
Ну тепер юридични справи зашкварєних "слуг" підуть для них як по маслу. А зашкварєни вони всі за замовчуванням.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:55 Ответить
Только не из "Слуг народа".
Очередной вор и проходимец.
Лови потом за границей.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:57 Ответить
Де один обдарований випускник трускавецького "університету".
показать весь комментарий
10.01.2026 18:59 Ответить
ОПа призначає міністрів? Знову?
Маслов Денис Вячеславович (род. Кривой Рог)
Що саме виявили журналісти?
Тесть Дениса Маслова - дніпровський бізнесмен Борис Калюта - є співвласником ТОВ «Дніпро-Білогір'я». До 2021 року другим ключовим власником був Володимир Зотов - депутат Бєлгородської обласної думи від «Єдиної Росії», голова ради директорів холдингу https://agro-bel.ru/ Agro-Belohirya (один із найбільших виробників свинини в Росії).
Після 2021 року 74 % частки перейшли до Людмили Вашкіної - громадянки РФ, радниці гендиректора того ж «Agro-Belohirya». У червні 2023 року СБУ наклала арешт на активи «Дніпро-Білогір'я» на 180 млн грн саме через підозри, що Зотов фінансує дії, спрямовані на зміну кордонів України (ст. 110 ККУ). Частина арешту знята у 2024-му, але контроль з російського боку зберігся.
Реакція Маслова та влади
Сам Маслов заявив: «Компанія створена до 2014 року, законних механізмів вивести співвласника-росіянина немає». Він запевняє, що після повномасштабного вторгнення платежів до РФ не було.
Однак за останні 5 років тесть подарував родині Маслова понад 9 млн грн (згідно з деклараціями). Це викликає питання про конфлікт інтересів: чи зможе потенційний міністр юстиції об'єктивно працювати над конфіскацією російських активів, коли його сім'я фінансово пов'язана з цими самими активами?

Чому це критично саме для посади міністра юстиції?

Міністерство юстиції:

веде реєстр санкцій;
готує позови до міжнародних судів проти РФ;
відповідає за виконання рішень щодо конфіскації російського майна в Україні.

Призначення людини з такими родинними зв'язками може паралізувати всю санкційну політику.

показать весь комментарий
10.01.2026 19:04 Ответить
" Вона залишається парацювати", мабуть хотіли написати "паразитувати"?
За Фрейдом вийшло.
показать весь комментарий
10.01.2026 19:05 Ответить
Знову,міністри народжуються в Охвісі (сараї).Виходить що ЗЕленський узурпував владу,коли і міністрів призначає?
показать весь комментарий
10.01.2026 19:09 Ответить
Хвойди сім'ями служать зережиму і п'ють кров українців.
показать весь комментарий
10.01.2026 19:25 Ответить
По ходу, він разом із Зеленським щось курив в районі 95 кварталу у Кривбасі...
показать весь комментарий
10.01.2026 19:26 Ответить
 
 