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Зеленский закрывает рот Драпатому и Редису за защиту Малюка || Без цензуры. ВИДЕО

Владимир Зеленский все-таки убедил Василия Малюка согласиться на отставку. В субботу на брифинге он, хотя и не называя фамилии главы СБУ, заявил, что все равно осуществит все запланированные кадровые замены. В воскресенье руководителя Службы дожимали не только до увольнения, но и до публичных слов благодарности за это.

Несмотря на мощную поддержку со стороны военных, партнеров и депутатов и несмотря на крайне низкую вероятность его увольнения через Раду, Малюк решил, что обострение конфликта с президентом будет означать ущерб для государства. Поэтому он согласился уйти в отставку.

Об этом в своем видео рассказывает журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Что предшествовало?

  • Нардеп Гончаренко сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.
  • Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ во властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.

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Автор: 

СБУ (20894) Данилюк-Ярмолаева Марина (475) Малюк Василий (146)
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Топ комментарии
+30
Мабуть президент думає що керувати країною яка веде криваву війну за своє існування та грати членом на роялі-це приблизно те саме...
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06.01.2026 10:18 Ответить
+25
Дещо інше - за піськограйство ЙОМУ аплодували, а за операцію "павутиння" та інше аплодують Малюку, а це неприйнятно!
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06.01.2026 10:22 Ответить
+18
Тому що не можна зєлю ображати своїми рейтинхами...
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06.01.2026 10:19 Ответить

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