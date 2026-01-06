Зеленский закрывает рот Драпатому и Редису за защиту Малюка || Без цензуры. ВИДЕО

Владимир Зеленский все-таки убедил Василия Малюка согласиться на отставку. В субботу на брифинге он, хотя и не называя фамилии главы СБУ, заявил, что все равно осуществит все запланированные кадровые замены. В воскресенье руководителя Службы дожимали не только до увольнения, но и до публичных слов благодарности за это.

Несмотря на мощную поддержку со стороны военных, партнеров и депутатов и несмотря на крайне низкую вероятность его увольнения через Раду, Малюк решил, что обострение конфликта с президентом будет означать ущерб для государства. Поэтому он согласился уйти в отставку.

Об этом в своем видео рассказывает журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

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Что предшествовало?

Нардеп Гончаренко сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ во властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.

Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.

Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.

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