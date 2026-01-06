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Зеленский закрывает рот Драпатому и Редису за защиту Малюка || Без цензуры. ВИДЕО
Владимир Зеленский все-таки убедил Василия Малюка согласиться на отставку. В субботу на брифинге он, хотя и не называя фамилии главы СБУ, заявил, что все равно осуществит все запланированные кадровые замены. В воскресенье руководителя Службы дожимали не только до увольнения, но и до публичных слов благодарности за это.
Несмотря на мощную поддержку со стороны военных, партнеров и депутатов и несмотря на крайне низкую вероятность его увольнения через Раду, Малюк решил, что обострение конфликта с президентом будет означать ущерб для государства. Поэтому он согласился уйти в отставку.
Об этом в своем видео рассказывает журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Что предшествовало?
- Нардеп Гончаренко сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ во властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
Топ комментарии
+30 Александр Чуднивец #474549
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+25 Leonid Mefodovskiy
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+18 Leonid Mefodovskiy
показать весь комментарий06.01.2026 10:19 Ответить Ссылка
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