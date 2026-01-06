Зеленський закриває рота Драпатому й Редісу за захист Малюка || Без цензури. ВIДЕО

Володимир Зеленський таки переконав Василя Малюка погодитися на відставку. У суботу на брифінгу він, хоча й не називаючи прізвища голови СБУ, заявив, що все одно здійснить усі заплановані кадрові заміни. У неділю керівника Служби дотискали не лише до звільнення, а й до публічних слів подяки за це.

Попри потужну підтримку з боку військових, партнерів і депутатів та попри вкрай низьку ймовірність його звільнення через Раду, Малюк вирішив, що загострення конфлікту з президентом означатиме шкоду для держави. Тож він погодився піти у відставку.

Про це у своєму відео розповідає журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

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Що передувало?

Нардеп Гончаренко повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.

Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.

Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.

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