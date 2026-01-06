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Зеленський закриває рота Драпатому й Редісу за захист Малюка || Без цензури. ВIДЕО
Володимир Зеленський таки переконав Василя Малюка погодитися на відставку. У суботу на брифінгу він, хоча й не називаючи прізвища голови СБУ, заявив, що все одно здійснить усі заплановані кадрові заміни. У неділю керівника Служби дотискали не лише до звільнення, а й до публічних слів подяки за це.
Попри потужну підтримку з боку військових, партнерів і депутатів та попри вкрай низьку ймовірність його звільнення через Раду, Малюк вирішив, що загострення конфлікту з президентом означатиме шкоду для держави. Тож він погодився піти у відставку.
Про це у своєму відео розповідає журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.
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Що передувало?
- Нардеп Гончаренко повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.01.2026 10:18 Відповісти Посилання
+25 Leonid Mefodovskiy
показати весь коментар06.01.2026 10:22 Відповісти Посилання
+18 Leonid Mefodovskiy
показати весь коментар06.01.2026 10:19 Відповісти Посилання
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