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Зеленський закриває рота Драпатому й Редісу за захист Малюка || Без цензури. ВIДЕО

Володимир Зеленський таки переконав Василя Малюка погодитися на відставку. У суботу на брифінгу він, хоча й не називаючи прізвища голови СБУ, заявив, що все одно здійснить усі заплановані кадрові заміни. У неділю керівника Служби дотискали не лише до звільнення, а й до публічних слів подяки за це.

Попри потужну підтримку з боку військових, партнерів і депутатів та попри вкрай низьку ймовірність його звільнення через Раду, Малюк вирішив, що загострення конфлікту з президентом означатиме шкоду для держави. Тож він погодився піти у відставку.

Про це у своєму відео розповідає журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

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Що передувало?

  • Нардеп Гончаренко повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
  • Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
  • Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
  • Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
  • Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.

Читайте: Зеленський підписав низку указів: Поклад став першим заступником голови СБУ

Автор: 

СБУ (14093) Данилюк-Ярмолаєва Марина (481) Малюк Василь (167)
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Топ коментарі
+30
Мабуть президент думає що керувати країною яка веде криваву війну за своє існування та грати членом на роялі-це приблизно те саме...
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06.01.2026 10:18 Відповісти
+25
Дещо інше - за піськограйство ЙОМУ аплодували, а за операцію "павутиння" та інше аплодують Малюку, а це неприйнятно!
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06.01.2026 10:22 Відповісти
+18
Тому що не можна зєлю ображати своїми рейтинхами...
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06.01.2026 10:19 Відповісти

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