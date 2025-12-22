Чи справді Умеров відмазував Міндіча у ФБР за корупцію в армії? || Без цензури. ВIДЕО

За даними чотирьох анонімних джерел The Washington Post, під час візиту до Сполучених Штатів для переговорів щодо мирного плану Рустем Умєров провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджіно.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Марина Данилюк-Ярмолаєва в "Без цензури" міркує про те, що це означає для України в контексті переговорного процесу.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РНБО не підтвердили і не спростували інформацію ЗМІ, що Умєров проводив таємні зустрічі з керівництвом ФБР