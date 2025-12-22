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Чи справді Умеров відмазував Міндіча у ФБР за корупцію в армії? || Без цензури. ВIДЕО
За даними чотирьох анонімних джерел The Washington Post, під час візиту до Сполучених Штатів для переговорів щодо мирного плану Рустем Умєров провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджіно.
Марина Данилюк-Ярмолаєва в "Без цензури" міркує про те, що це означає для України в контексті переговорного процесу.
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Топ коментарі
+13 Oleksandra Miatenko
показати весь коментар22.12.2025 21:28 Відповісти Посилання
+2 Тимофій Тимофеєв
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+2 Мирон Боднар
показати весь коментар22.12.2025 21:59 Відповісти Посилання
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