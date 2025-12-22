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Чи справді Умеров відмазував Міндіча у ФБР за корупцію в армії? || Без цензури. ВIДЕО

За даними чотирьох анонімних джерел The Washington Post, під час візиту до Сполучених Штатів для переговорів щодо мирного плану Рустем Умєров провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджіно.

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Марина Данилюк-Ярмолаєва в "Без цензури" міркує про те, що це означає для України в контексті переговорного процесу.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": У РНБО не підтвердили і не спростували інформацію ЗМІ, що Умєров проводив таємні зустрічі з керівництвом ФБР

Автор: 

ФБР (197) Данилюк-Ярмолаєва Марина (475) Міндіч Тімур (339) Умєров Рустем (906)
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Топ коментарі
+13
Ось для чого вони й мотаються в Америку. Їм той мирний план далеко в дупі, - їм би свою шкуру спасти і грошей накрадених щоб не конфіскували.
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22.12.2025 21:28 Відповісти
+2
Нет дыма без огня.
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22.12.2025 21:27 Відповісти
+2
Зі шнурком і кулею також.
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22.12.2025 21:59 Відповісти

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