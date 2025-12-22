Действительно ли Умеров отмазывал Миндича в ФБР за коррупцию в армии? || Без цензуры. ВИДЕО

По данным четырех анонимных источников The Washington Post, во время визита в Соединенные Штаты для переговоров по мирному плану Рустем Умеров провел закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" размышляет о том, что это означает для Украины в контексте переговорного процесса.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СНБО не подтвердили и не опровергли информацию СМИ, что Умеров проводил тайные встречи с руководством ФБР