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Действительно ли Умеров отмазывал Миндича в ФБР за коррупцию в армии? || Без цензуры. ВИДЕО
По данным четырех анонимных источников The Washington Post, во время визита в Соединенные Штаты для переговоров по мирному плану Рустем Умеров провел закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино.
Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" размышляет о том, что это означает для Украины в контексте переговорного процесса.
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