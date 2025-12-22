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Действительно ли Умеров отмазывал Миндича в ФБР за коррупцию в армии? || Без цензуры. ВИДЕО

По данным четырех анонимных источников The Washington Post, во время визита в Соединенные Штаты для переговоров по мирному плану Рустем Умеров провел закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино.

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Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" размышляет о том, что это означает для Украины в контексте переговорного процесса.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": В СНБО не подтвердили и не опровергли информацию СМИ, что Умеров проводил тайные встречи с руководством ФБР

Автор: 

ФБР (236) Данилюк-Ярмолаева Марина (469) Миндич Тимур (308) Умеров Рустем (821)
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Топ комментарии
+13
Ось для чого вони й мотаються в Америку. Їм той мирний план далеко в дупі, - їм би свою шкуру спасти і грошей накрадених щоб не конфіскували.
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22.12.2025 21:28 Ответить
+2
Нет дыма без огня.
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22.12.2025 21:27 Ответить
+2
Зі шнурком і кулею також.
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22.12.2025 21:59 Ответить

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