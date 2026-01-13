6 798 58
Комітет ВР переглянув рішення та підтримав звільнення Малюка, - Железняк
Комітет ВР з питань нацбезпеки переглянув рішення та підтримав звільнення Василя Малюка з посади глави СБУ.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення підтримали 12 нардепів.
Утримався - 1, проти - 5 (Костенко, Бобровська, Івченко, Рахманін, Фріз).
"Тобто станом на зараз подання Президента про звільнення Малюка з посади голови СБУ підтримано Комітетом. Сьогодні буде голосування у Раді (я думаю вже 226+ зібрали теж).
Коротко:
- Опозиція вимагала доповідь Малюка;
- Влада запевняла що все ок", - зазначив Железняк.
Що передувало?
12 січня Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.
Звільнення Малюка
- Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- 9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.
Топ коментарі
+41 vlad podolsky
показати весь коментар13.01.2026 10:06 Відповісти Посилання
+33 Roman Stambul
показати весь коментар13.01.2026 10:09 Відповісти Посилання
+24 Катруся
показати весь коментар13.01.2026 10:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спробуй при таких масштабах зупини всіх.
все за-планом....за оманським планом....
Адже Президент робить все можливе для перемоги України!
пацанячий комітет- дав слово, забрав слово
Кто так бесцеремонно может влиять на решения комитетов высшего органа власти Украины?
Мабуть закралась підозра - А якщо вумний нарід порозумнішає?
Але, дорогий Лідару, не переймайтесь. Зедібіли нікуди не ділись, ждуть.
Так що можна було залишити Малюка. Він виконував всі ваші забаганки.
За які такі заслуги перед Банковою?
Вчора Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав пропозицію Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ. 7 - за, 6 - проти, 2 - утримались. Більшості немає. До ранку ОП "працював" з депутатами, щоб вони змінили думку. Когось лякали, когось "мотивувавли". І о диво. Це Банковій вдалося. Відбулося переголосування. За - 12, утрималися - 3, проти - 1.
Це все, що треба знати про суб'єктів парламенту і про пріоритети та стійкість поглядів немалої частини нардепів ВР. Імпотентно-пасивна маса.
будь хто буде лупасити по срасії