Комітет ВР переглянув рішення та підтримав звільнення Малюка, - Железняк

Комітет ВР з питань нацбезпеки переглянув рішення та підтримав звільнення Василя Малюка з посади глави СБУ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Рішення підтримали 12 нардепів.

Утримався - 1, проти - 5 (Костенко, Бобровська, Івченко, Рахманін, Фріз).

"Тобто станом на зараз подання Президента про звільнення Малюка з посади голови СБУ підтримано Комітетом. Сьогодні буде голосування у Раді (я думаю вже 226+ зібрали теж).



Коротко:



- Опозиція вимагала доповідь Малюка;

- Влада запевняла що все ок", - зазначив Железняк.

Що передувало?

12 січня Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.

Звільнення Малюка

Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.

9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.

