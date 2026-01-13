Комітет ВР переглянув рішення та підтримав звільнення Малюка, - Железняк

Комітет ВР з питань нацбезпеки переглянув рішення та підтримав звільнення Василя Малюка з посади глави СБУ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Рішення підтримали 12 нардепів.

Утримався - 1, проти - 5 (Костенко, Бобровська, Івченко, Рахманін, Фріз).

"Тобто станом на зараз подання Президента про звільнення Малюка з посади голови СБУ підтримано Комітетом. Сьогодні буде голосування у Раді (я думаю вже 226+ зібрали теж).

Коротко:

- Опозиція вимагала доповідь Малюка;
- Влада запевняла що все ок", - зазначив Железняк.

Що передувало?

12 січня Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.

  • Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
  • Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
  • 9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.

Топ коментарі
І чого ж це вони передумали? Що животворяще по впливало? Відгадайте
13.01.2026 10:06 Відповісти
вночи отримали конверти з грошима...зелені паскудні запроданці
13.01.2026 10:09 Відповісти
Бубочка нозями потупотів і все стадо злякалося.
13.01.2026 10:11 Відповісти
І чого ж це вони передумали? Що животворяще по впливало? Відгадайте
13.01.2026 10:06 Відповісти
ніужелі кросівиє конверти?
13.01.2026 10:14 Відповісти
«Було таке, що предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США, не є грошовими коштами» Захист підозрюваного у корупції в енергетиці Басова )))))
13.01.2026 10:32 Відповісти
Не може бути, наші депутати не таки продажні, щоб за конверти, за валізи, то да
13.01.2026 12:14 Відповісти
Свині-їм сипнули у корито й вони захрюкали як треба!
13.01.2026 10:21 Відповісти
засцяли
13.01.2026 10:25 Відповісти
Или поумнели или карманы стали тяжелее.
13.01.2026 10:37 Відповісти
Так вони і Україну зрадять, та продадуть за гроші, оті Не народні депутати у ВРУ, продажні!! Вішати таких «доброчесних» істот треба, як це зробили у Сирії!!
13.01.2026 10:48 Відповісти
Україну зрадять? А хіба ще ні?
13.01.2026 12:33 Відповісти
13.01.2026 10:54 Відповісти
" служки" виторгували "долю малую" , Зейло , довелось общак💰💶💵 потрусили
13.01.2026 11:26 Відповісти
Там швидше за все, не тільки ручки позолотили, там ще й пообіцяли, що на ті ручки кайданки не надінуть, якщо правильно голосувати. Теж стимул дієвий.
13.01.2026 12:36 Відповісти
ОП,ВРУ,КМУ це найбільші гнидники кремлівських гнид !!))
13.01.2026 11:42 Відповісти
вночи отримали конверти з грошима...зелені паскудні запроданці
13.01.2026 10:09 Відповісти
Бубочка нозями потупотів і все стадо злякалося.
13.01.2026 10:11 Відповісти
сбу геть з України бо це підрозділ ФСБ - моссад.ніякої користі для держави ця кантора не дала - окрім деяких розпіарених мультяшних постанов.здали південь України ворогу за 3 години,розмінували і запустили ворога.ублюдки розплодили корупцію.
13.01.2026 10:11 Відповісти
Поправка - все центральне керівництво СБУ. До бойових підрозділів, вважаю, претензій не повинно бути.
13.01.2026 10:20 Відповісти
а вони тіпа сбу - але сліпі й глухі ? може й так.але внутрішній ворог в 100 крат ефективніший чим зовнішній - і це задачі безпосередньо сбу.так вони взялися міндіча вора злодюгу і мародера який відправляв гроші на москву - відмазувати.оце і є павутина - тільки не та ***** що нам в кремлі придумана,з пяними дольньобойциками - а павутина корупції,і внутрішньої окупації.
13.01.2026 10:27 Відповісти
Тільки , під , чиїм керевництвом , не забувайтє Винен зеленський 🤥🤢 4*кратний ухилянт" яжнелох" " троянський " по факту -оманський, який виконував і виконує накази ,від героя рф Деркача , кого самє призначати " хароших хлопців": Ваньку Баканова, д'Ерьмака , татарова, Іващенко, демченко……………… московські воши поганяють гнидами , кротами , паралельно мародерячи допомогу ЕС і США
13.01.2026 11:34 Відповісти
саме так . Зеленський ходив по підрозділах і всім наказував , а ≪малюки≫ схиливши голови тупо все виконували .
13.01.2026 13:07 Відповісти
От! Знов гроші роздали!! Набу спить.
13.01.2026 10:11 Відповісти
НАБУ 10 років спить.
13.01.2026 10:21 Відповісти
вже 11
13.01.2026 10:26 Відповісти
НАБУшників весь штат три каліки, а корупціонерів - усі держслужбовці країни.
Спробуй при таких масштабах зупини всіх.
13.01.2026 10:48 Відповісти
То може хоч почали б? Якщо нічого не робити, то нічого й не зміниться.
13.01.2026 10:51 Відповісти
А конверты для сна?
13.01.2026 10:28 Відповісти
Снодійне))
13.01.2026 10:36 Відповісти
Прогин зараховано, вазелін оплачено.
13.01.2026 10:12 Відповісти
споживачі "травневих шашликів" довіряють шоумену і далі....
все за-планом....за оманським планом....
13.01.2026 10:14 Відповісти
На жаль там де були якісь успіхи треба його зруйнувати ,так було з відставкою Залужного ,так буде з відставкою Малюка ну не терпить "найвеличніший" професіоналів і патріотів.
13.01.2026 10:17 Відповісти
У нього аллергія на професіоналізм та патріотизм.
13.01.2026 10:33 Відповісти
От тепер СБУ почне працювати ще краще!
Адже Президент робить все можливе для перемоги України!
13.01.2026 10:24 Відповісти
Тепер мабуть і сволота Вітюк повернеться на посаду. Такі продажні кадри зеленій нечисті корисні.
13.01.2026 10:28 Відповісти
Скоро Али БабУ на эту должность назначит.Партрет требует на в е "1000%" своего у руля...
13.01.2026 10:29 Відповісти
Рада підмахне?
13.01.2026 10:30 Відповісти
який "принциповий" комітет )))

пацанячий комітет- дав слово, забрав слово
13.01.2026 10:31 Відповісти
А кто заставил пересмотреть уже принятое и утвержденное решение?
Кто так бесцеремонно может влиять на решения комитетов высшего органа власти Украины?
13.01.2026 10:34 Відповісти
Гроші
13.01.2026 12:09 Відповісти
... і компромат.
13.01.2026 12:36 Відповісти
Відділення банку на Банковій поквапилося. Було б дивно, якби так не сталося.
13.01.2026 10:37 Відповісти
Лідар не хоче вирощувати конкурента на виборах.
Мабуть закралась підозра - А якщо вумний нарід порозумнішає?
Але, дорогий Лідару, не переймайтесь. Зедібіли нікуди не ділись, ждуть.
Так що можна було залишити Малюка. Він виконував всі ваші забаганки.
13.01.2026 10:39 Відповісти
цікаво, що з Голосу аж три нардепи в цьому комітеті; а з БЮТу та ЄС - по одному.
За які такі заслуги перед Банковою?
13.01.2026 10:54 Відповісти
Тіки вчора писав шо всеодне звільнять. Пройшла одна ніч і до більшості дойшло - ну у смисле бабло дойшло.
13.01.2026 11:04 Відповісти
Комітет спробував вийо. Вийо не вийшло, і за негласним наказом нового Єрмака, рішення було "переглянуто".
13.01.2026 11:11 Відповісти
Які ж кончені уроди ці ЗЕлені мудозвони.Такі мерзотники підтримають і здачу української землі.Сьогодні вони за білих, завтра за красних.Про таких кажуть:"Махну на гармошці грав,Гітлеру картоплю копав" "Слуги урода" це не народна партія.
13.01.2026 11:18 Відповісти
Ну на віщо ти так, вони завжди тільки за гроші
13.01.2026 12:07 Відповісти
дожали зепідари
13.01.2026 11:26 Відповісти
Березовый сок
Вчора Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав пропозицію Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ. 7 - за, 6 - проти, 2 - утримались. Більшості немає. До ранку ОП "працював" з депутатами, щоб вони змінили думку. Когось лякали, когось "мотивувавли". І о диво. Це Банковій вдалося. Відбулося переголосування. За - 12, утрималися - 3, проти - 1.

Це все, що треба знати про суб'єктів парламенту і про пріоритети та стійкість поглядів немалої частини нардепів ВР. Імпотентно-пасивна маса.
13.01.2026 11:39 Відповісти
Так для того по списку набирають продаже та тупе бидло
13.01.2026 12:06 Відповісти
13.01.2026 11:56 Відповісти
Це на комітет, чи кожному
13.01.2026 12:05 Відповісти
А всього потрібно було дати пару конвертів, може раніше теж давали, але було, за таке рішення, замало.
13.01.2026 12:03 Відповісти
Зняття Малюка з посади голови СБУ, а Буданова - з посади начальника ГУР - це швидше за все виконання зебілами трансльованої через Тромба вимоги *****, яке не може забути знищення третини своєї стратегічної авіа-армади внаслідок операції "Павутина" та зарадити переляку власного генералітету, який тепер щоразу перед посадкою в авто змушений особисто повзати і заглядати під кузов.
13.01.2026 12:37 Відповісти
не допоможе
будь хто буде лупасити по срасії
13.01.2026 13:07 Відповісти
От що животворящі конверти з долярами роблять! Одна ніч - і думка міняється на 180градусів! Це називається політична проституція. Вона зараз в моді, її навіть особливо не встидаються...
13.01.2026 13:09
 
 