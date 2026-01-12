Ексочільник Волинської ОВА Рудницький став заступником голови СБУ

Іван Рудницький
Фото: Волинська ОВА / Facebook

Президент Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади очільника Волинської обласної держадміністрації та призначив його заступником голови Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази було опубліковано на сайті голови держави 12 січня.

Які зміни?

Першим документом Зеленський звільнив Рудницького з Волинської обласної військової адміністрації за заявою чиновника. Цю посаду він обіймав з листопада 2024 року.

  • Другим глава держави призначив посадовця заступником глави СБУ, обовʼязки якого зараз тимчасово виконує Євген Хмара. У тексті не уточнюється, чим саме займатиметься Рудницький.

Призначення ОВА

Ще одним указом президент призначив заступника Рудницького Романа Романюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Волинської ОВА.

Також Зеленський призначив Тараса Пастуха главою Тернопільської ОВА –– раніше на його місці був В’ячеслав Негода. Пастух же з лютого 2025 року був заступником начальника Тернопільської ОВА.

Іван Рудницький –– контррозвідник, полковник СБУ з понад 20-річним стажем. Службу починав як оперативний співробітник і згодом очолював регіональні управління СБУ, зокрема в Закарпатській та Волинській областях.

  • Нагадаємо, 8 січня президент Зеленський також підписав укази про призначення нових голів Чернівецької, Полтавської, Дніпропетровської та Вінницької Обласних державних адміністрацій.

У тексті не уточнюється, чим саме займатиметься Рудницький.

тим чим і займався раніше - контрабасом на кордоні.

12.01.2026 21:55 Відповісти
Ще один лейтенант га кшталт Баканова.
12.01.2026 22:09 Відповісти
Ну і що? Все життя на дохідному місці. Притомні люди стараються подалі триматися від зеленого зброду
12.01.2026 22:56 Відповісти
УСІ!!! голови ОВА це люди Єрмака - бо він президент асоціації голів усіх місцевих органів влади
ПРЕЗИДЕНТ НАД УСІМА керівниками ОВА , КОТРИЙ НЕ ЗВІЛЬНЕНИЙ з цієї ПОСАДИ - бо обирався конгресом голів місцевих оргнаів влади
12.01.2026 23:36 Відповісти
Контрабас + Вивезення -втечу сіх мародерів , як Міндіча напр
12.01.2026 23:37 Відповісти
Хаотичні якісь, оці призначення Оманського зеленського в Урядовому кварталі, як перед його втечею з України?!?!?
Таке було уже і з якунОвощем, у 2013-14 роках!?!?!
13.01.2026 01:27 Відповісти
Може не весь бізнес, в тільки двушечку на ху....лоград
12.01.2026 22:03 Відповісти
Добре що є інтернет, фсбшнікам ху .. лостану стало набагато легше зібрати інформацію про наші перестановки у спецслужбам
12.01.2026 22:01 Відповісти
Ще один лейтенант га кшталт Баканова.
12.01.2026 22:09 Відповісти
для тебя лично, баклан -"У 2008 році, працюючи у Львівському УСБУ, разом з Русланом Бішком нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України за боротьбу з контрабандою на залізничному пункті пропуску «Мостиська» Західної регіональної митниці затримано близько 1400 тонн м'ясопродуктів, фактично уражених сальмонелоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].У 2014-2015 роках згаданий у джерелах як заступник начальника УСБУ у Закарпатській області, начальник Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю."
12.01.2026 22:42 Відповісти
Ну і що? Все життя на дохідному місці. Притомні люди стараються подалі триматися від зеленого зброду
12.01.2026 22:56 Відповісти
"Притомні люди" - это кто???
12.01.2026 22:58 Відповісти
та всі крім тебе та зенаволочі
12.01.2026 23:08 Відповісти
ПНХ животное!
12.01.2026 23:21 Відповісти
... затримано близько 1400 тонн м'ясопродуктів...
а срака не зліплися?
12.01.2026 23:29 Відповісти
Чув про той схематоз. Тільки далі протоколів не пройшло. М'ясо втиху повернули. Не було де курятину знищувати. Потім, правда вже МВС, ловила в прямому смислі директорів ветсанзаводіа. Але притихли.
13.01.2026 00:06 Відповісти
Там, на головою, німбу нема? Ні? А чому?
13.01.2026 07:54 Відповісти
поки що прапорщик. ну буде йти на лейтенанта. старшого ))
12.01.2026 22:14 Відповісти
Хто там у Зеленського в друзяках. Хто б йому запропонував різко змінити весь той клоунсько-акторський склад Кварталу-95?
Навіть такий дебіл як він, зрозумів би, що на цьому їх бізнес закінчиться.
Бо не можна так різко тусовати керівний склад.
Грамотний менеджмент - співпраця з командою.
Перестановка меблів в борделі не зробить бордель більш прибутковим.
==
та сама причина (одна з причин), чому ніколи до війни не згоджувався балотуватися ні в які ради, та не йти на державні посади. Пропозицій була уйма.
(друга - бо не витримав би на себе бочки лайна в ЗМІ).

І це причини, чому, якщо повернуся живим, не захочу від влади нічого. І ніхто не отримає мене ні помічником, ні кандидатом на в яке депутатство. Від сільської до Верховної Ради.
Якось без мене.
Мені б у тихої річки знайти умиротворіння.
12.01.2026 22:18 Відповісти
Аферюги квартальні,тік-токні соцмережні саме на це й розраховують. Міф,що у політику не варто йти бо це брудна і невдячна справа,нічого не зміниш,і тд.тп -роздули ще при кучмі.
12.01.2026 23:01 Відповісти
Нє, ну починалося ще задовго до квартальних.
Ще при Ющенко починалося. При Янику - то взагалі був треш, при Порошенко.
Як тільки ти балотуєшся - в ФБ, і не тільки, про тебе розкужуть, що ти рецидівист, що ти маньяк, гей, збоченець, що ти вбив брата, що ти задушив сусідку пенсіонерку, що ти розіп'яв хлопчика в трусіках, не знаю...
Просто капєц з тим чорним піаром.
=====
Інший варіант. Поза політикою. Взагалі. Хочеш відвести чи купити землю, побудувати завод.
залучаєш величезні західні інвестиціх.
Зробив величезний обсяг роботи.
Але тут з'являються "активісти".
І якби це були бабусі, проплачені конкурентами.
Ні.
Це просто їпануті на всю башку місцеві дятли, що таким макаром хочуть пробратися в свою містечкову політику.
==
Скажу чесно - не хочу більше нічого.
Я на війні, отримую забезпечення + бойові (не чисту сотку, вже менше).
Я не хочу повертатися до вас.

Паскудне ставлення до ветеранів. Паскудне ставлення до підприємців.
Ми унікальна нація.
Вміємо виливати тони лайна просто так. На кого попало.
12.01.2026 23:12 Відповісти
Що унікальна-то унікальна!
12.01.2026 23:27 Відповісти
Налякав, зате пройдисьвіти побіжать аж в спотикачку!
12.01.2026 23:03 Відповісти
так то прийдисвіти.
Знаєш, життя прожив, а ото досі не розумію, як можна так жити? Є такі люди, що не знають ні слова Гідність, ні слова Совість.
12.01.2026 23:14 Відповісти
СБУшних поців перекладає з ліжка на ліжко...
12.01.2026 22:26 Відповісти
... каже, що вже під час війни очолював три регіональні управління СБУ...
12.01.2026 23:10 Відповісти
Електронні декларації про майно та доходи голови Волинської обласної державної адміністрації Івана Рудницького за час його роботи на державній службі засекречені. У березні закінчився черговий період звітування про майно та доходи для осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Втім декларацію Івана Рудницького, який очолив Волинську обласну державну адміністрацію у листопаді 2024 року, у відповідному держреєстрі не знайти.

Центр журналістських розслідувань «Сила правди» запитав Івана Рудницького про причини утаємничення його декларацій про майно та доходи під час прес-конференції, що відбулася у Луцьку.

Голова облдержадміністрації розповів, що декларує свої статки з 2015 року, відколи запровадили електронне звітування, й дотепер. Зокрема, надіслав у Національне агентство з питань запобігання корупції, яке адмініструє відповідний реєстр, декларацію й за 2024-й рік. Проте, вона, як і попередні документи, вилучена із загального доступу. Причини закриття декларацій Іван Рудницький пояснює ризиками для своїх близьких. Каже, що вже під час війни очолював три регіональні управління СБУ, тому інформація про його родину могла б зацікавити ворога.
12.01.2026 22:37 Відповісти
Іще немає голови СБУ, а президент призначає виконуючому заступників.
Якісь схеми мутить зегнида!
12.01.2026 23:55 Відповісти
Зєля забрав собі силовиків, а на силові посади призначає незрозуміло кого. Це зрада чи він просто ставить свою дупу вище інтересів держави?
13.01.2026 00:27 Відповісти
Послухав виступи в ООН. Жахливий виступ нашого представника - замість того, щоб говорити про злочини агресора, про загиблих людей, про обстріли цивільних об'єктів, викрадення дітей, розстріли полонених, він всю промову говорив про російську економіку і про те, як вони скоро розваляться. По-перше, ми це чуємо вже 12 років, по-друге, склалось таке враження, що він їм співчуває, що в них якісь проблеми з банками і ВВП. До чого це все? Хоча б скопіював виступи представників інших країн. Хто це все пише? Ще й переклад жахливий.
13.01.2026 00:31 Відповісти
Мабуть,той хто пише та зачитує такі тексти ,ідіотен-тест не пройшов
13.01.2026 08:49 Відповісти
 
 