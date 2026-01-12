Ексочільник Волинської ОВА Рудницький став заступником голови СБУ
Президент Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади очільника Волинської обласної держадміністрації та призначив його заступником голови Служби безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази було опубліковано на сайті голови держави 12 січня.
Які зміни?
Першим документом Зеленський звільнив Рудницького з Волинської обласної військової адміністрації за заявою чиновника. Цю посаду він обіймав з листопада 2024 року.
- Другим глава держави призначив посадовця заступником глави СБУ, обовʼязки якого зараз тимчасово виконує Євген Хмара. У тексті не уточнюється, чим саме займатиметься Рудницький.
Призначення ОВА
Ще одним указом президент призначив заступника Рудницького Романа Романюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Волинської ОВА.
Також Зеленський призначив Тараса Пастуха главою Тернопільської ОВА –– раніше на його місці був В’ячеслав Негода. Пастух же з лютого 2025 року був заступником начальника Тернопільської ОВА.
Іван Рудницький –– контррозвідник, полковник СБУ з понад 20-річним стажем. Службу починав як оперативний співробітник і згодом очолював регіональні управління СБУ, зокрема в Закарпатській та Волинській областях.
- Нагадаємо, 8 січня президент Зеленський також підписав укази про призначення нових голів Чернівецької, Полтавської, Дніпропетровської та Вінницької Обласних державних адміністрацій.
Центр журналістських розслідувань «Сила правди» запитав Івана Рудницького про причини утаємничення його декларацій про майно та доходи під час прес-конференції, що відбулася у Луцьку.
Голова облдержадміністрації розповів, що декларує свої статки з 2015 року, відколи запровадили електронне звітування, й дотепер. Зокрема, надіслав у Національне агентство з питань запобігання корупції, яке адмініструє відповідний реєстр, декларацію й за 2024-й рік. Проте, вона, як і попередні документи, вилучена із загального доступу. Причини закриття декларацій Іван Рудницький пояснює ризиками для своїх близьких. Каже, що вже під час війни очолював три регіональні управління СБУ, тому інформація про його родину могла б зацікавити ворога.
