Зеленський призначив нових очільників чотирьох областей

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської обласних військових адміністрацій. Найближчим часом нових очільників офіційно представлять у регіонах.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина", - сказав Зеленський.

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Він додав, що на Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. "І загалом кадрові рішення продовжимо", - пообіцяв глава держави.

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Хто очолить ОВА?

Вінницьку ОВА очолила Наталя Заболотна,

Дніпропетровську – Олександр Ганжа,

Полтавську – Віталій Дяківнич,

Чернівецьку – Руслан Осипенко.



Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Офісу Президента.