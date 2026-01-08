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Зеленський призначив нових очільників чотирьох областей

Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської обласних військових адміністрацій. Найближчим часом нових очільників офіційно представлять у регіонах.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина", - сказав Зеленський.

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Він додав, що на Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. "І загалом кадрові рішення продовжимо", - пообіцяв глава держави.

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Хто очолить ОВА?

  • Вінницьку ОВА очолила Наталя Заболотна,
  • Дніпропетровську – Олександр Ганжа,
  • Полтавську – Віталій Дяківнич,
  • Чернівецьку – Руслан Осипенко.
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Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Офісу Президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (28434) військово-цивільна адміністрація (95) Заболотна Наталя ОВА (1) Ганжа Олександр (4) Дяківнич Віталій (1) Осипенко Руслан ОВА (1)
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Топ коментарі
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На Кіпрі згадав, що є ще декілька непрацевлаштованих клоунів.
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08.01.2026 20:03 Відповісти
+14
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08.01.2026 20:13 Відповісти
+13
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08.01.2026 20:14 Відповісти

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