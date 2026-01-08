Зеленський призначив нових очільників чотирьох областей
Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської обласних військових адміністрацій. Найближчим часом нових очільників офіційно представлять у регіонах.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина", - сказав Зеленський.
Він додав, що на Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. "І загалом кадрові рішення продовжимо", - пообіцяв глава держави.
Хто очолить ОВА?
- Вінницьку ОВА очолила Наталя Заболотна,
- Дніпропетровську – Олександр Ганжа,
- Полтавську – Віталій Дяківнич,
- Чернівецьку – Руслан Осипенко.
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Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Офісу Президента.
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