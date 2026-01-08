Зеленский назначил новых руководителей четырех областей

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областных военных администраций. В ближайшее время новые руководители будут официально представлены в регионах.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

"Сегодня уже подготовлены документы относительно новых руководителей четырех областей. Я подписал эти указы. В ближайшее время будут представлены руководители Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепровской областей", - сказал Зеленский.

Он добавил, что на Тернопольскую область кандидатуру сегодня также согласовали. "И в целом кадровые решения продолжим", - пообещал глава государства.

Кто возглавит ОВА?

Винницкую ОВА возглавила Наталья Заболотная,

Днепропетровскую – Александр Ганжа,

Полтавскую – Виталий Дякивныч,

Черновицкую – Руслан Осипенко.

Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Офиса Президента.