РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11131 посетитель онлайн
Новости Назначение глав ОГА Кадровые изменения
1 754 8

Зеленский назначил новых руководителей четырех областей

Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областных военных администраций. В ближайшее время новые руководители будут официально представлены в регионах.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня уже подготовлены документы относительно новых руководителей четырех областей. Я подписал эти указы. В ближайшее время будут представлены руководители Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепровской областей", - сказал Зеленский.

Читайте: Большинство населения негативно воспринимает глав военных администраций на местах, - соцопрос

Он добавил, что на Тернопольскую область кандидатуру сегодня также согласовали. "И в целом кадровые решения продолжим", - пообещал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко: Кабмин передал Зеленскому представление о новых главах ОВА

Кто возглавит ОВА?

  • Винницкую ОВА возглавила Наталья Заболотная,
  • Днепропетровскую – Александр Ганжа,
  • Полтавскую – Виталий Дякивныч,
  • Черновицкую – Руслан Осипенко.

Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Офиса Президента.

Автор: 

Зеленский Владимир (23328) военно-гражданская администрация (93)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Кіпрі згадав, що є ще декілька непрацевлаштованих клоунів.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:03 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 20:14 Ответить
керівники ОВА - це ніяким пісюном не очільники області
показать весь комментарий
08.01.2026 20:04 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 20:13 Ответить
Коли цей цирк вже закінчиться? Квартальний кловун підписує якісь папірці на призначення когось керувати областями.
Признач вже когось керувати США.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:06 Ответить
Дніпропетровську - Олександр Ганжа

Прифронтова область. і замість того, щоб призначити якогось досвідченого війського, призначає чергового поліцейського...
показать весь комментарий
08.01.2026 20:16 Ответить
Не важливо, чи є цар в голові, чи є взагалі та голова - головне відданість Надпотужному за таку шикарну синекуру. Чотирі роки війна і жоден із очільників ОВА не постраждав за кричущі провали в роботі, та навіть пішов на підвищення.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:28 Ответить
Гайдай
показать весь комментарий
08.01.2026 20:34 Ответить
 
 