Зеленский назначил новых руководителей четырех областей
Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областных военных администраций. В ближайшее время новые руководители будут официально представлены в регионах.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня уже подготовлены документы относительно новых руководителей четырех областей. Я подписал эти указы. В ближайшее время будут представлены руководители Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепровской областей", - сказал Зеленский.
Он добавил, что на Тернопольскую область кандидатуру сегодня также согласовали. "И в целом кадровые решения продолжим", - пообещал глава государства.
Кто возглавит ОВА?
- Винницкую ОВА возглавила Наталья Заболотная,
- Днепропетровскую – Александр Ганжа,
- Полтавскую – Виталий Дякивныч,
- Черновицкую – Руслан Осипенко.
Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Офиса Президента.
