Свириденко: Кабмин передал Зеленскому представление о новых главах ОВА
Кабинет Министров Украины инициировал кадровые изменения в регионах и передал соответствующие представления на рассмотрение главе государства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко.
По словам главы правительства, речь идет о назначении новых руководителей областных военных администраций в четырех регионах. Перед принятием решения кандидаты прошли собеседования на уровне Кабмина.
Кандидаты на должности глав ОВА
Юлия Свириденко сообщила, что правительство рассмотрело кандидатуры на должности глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций. По результатам собеседований Кабинет Министров принял решение внести представление президенту Украины.
Она добавила, что ключевая цель кадровых решений — усиление эффективности управления на местах в условиях войны.
Задачи для новых руководителей регионов
Глава правительства подчеркнула, что перед будущими руководителями ОВА стоит задача укрепить устойчивость регионов, в частности прифронтовых. Приоритетными направлениями определены оборона, поддержка ветеранов, образование, взаимодействие с промышленностью и развитие громад.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что также провел собеседования с кандидатами на должности руководителей пяти областных военных администраций. По его словам, в ближайшее время ожидаются соответствующие кадровые решения.
Президент отметил, что новые руководители ОВА должны сосредоточиться на усилении местного самоуправления, повышении способности громад и защите жизни граждан в регионах.
Какие кадровые изменения предшествовали?
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
- Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.
сюр
прізвища ролі не грають
Лідар подав Свириденко список кандидатів, які вона повинна йому подати.
Кабмін зеленського- актриса німецьких порнофільмів, яка приймає з усіх сторін
Чи це Ви так стібаєтнесь по приколу щоб поржать?