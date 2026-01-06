Свириденко: Кабмин передал Зеленскому представление о новых главах ОВА

Кабинет Министров Украины инициировал кадровые изменения в регионах и передал соответствующие представления на рассмотрение главе государства.

об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко.

По словам главы правительства, речь идет о назначении новых руководителей областных военных администраций в четырех регионах. Перед принятием решения кандидаты прошли собеседования на уровне Кабмина.

Кандидаты на должности глав ОВА

Юлия Свириденко сообщила, что правительство рассмотрело кандидатуры на должности глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций. По результатам собеседований Кабинет Министров принял решение внести представление президенту Украины.

Она добавила, что ключевая цель кадровых решений — усиление эффективности управления на местах в условиях войны.

Задачи для новых руководителей регионов

Глава правительства подчеркнула, что перед будущими руководителями ОВА стоит задача укрепить устойчивость регионов, в частности прифронтовых. Приоритетными направлениями определены оборона, поддержка ветеранов, образование, взаимодействие с промышленностью и развитие громад.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что также провел собеседования с кандидатами на должности руководителей пяти областных военных администраций. По его словам, в ближайшее время ожидаются соответствующие кадровые решения.

Президент отметил, что новые руководители ОВА должны сосредоточиться на усилении местного самоуправления, повышении способности громад и защите жизни граждан в регионах.

Какие кадровые изменения предшествовали?

Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.

