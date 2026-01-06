РУС
1 369 13

Свириденко: Кабмин передал Зеленскому представление о новых главах ОВА

Свириденко заявила, что Кабмин согласовал руководителей четырех ОГА

Кабинет Министров Украины инициировал кадровые изменения в регионах и передал соответствующие представления на рассмотрение главе государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко.

По словам главы правительства, речь идет о назначении новых руководителей областных военных администраций в четырех регионах. Перед принятием решения кандидаты прошли собеседования на уровне Кабмина.

Кандидаты на должности глав ОВА

Юлия Свириденко сообщила, что правительство рассмотрело кандидатуры на должности глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций. По результатам собеседований Кабинет Министров принял решение внести представление президенту Украины.

Она добавила, что ключевая цель кадровых решений — усиление эффективности управления на местах в условиях войны.

Задачи для новых руководителей регионов

Глава правительства подчеркнула, что перед будущими руководителями ОВА стоит задача укрепить устойчивость регионов, в частности прифронтовых. Приоритетными направлениями определены оборона, поддержка ветеранов, образование, взаимодействие с промышленностью и развитие громад.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что также провел собеседования с кандидатами на должности руководителей пяти областных военных администраций. По его словам, в ближайшее время ожидаются соответствующие кадровые решения.

Президент отметил, что новые руководители ОВА должны сосредоточиться на усилении местного самоуправления, повышении способности громад и защите жизни граждан в регионах.

Какие кадровые изменения предшествовали?

+2
Саме їснування Обласних державних адміністрацій, які їснували лише у радянському совку та податків на їх утримання - злочин проти Української держави та її народу
06.01.2026 20:00 Ответить
+1
Цирк, ні, шапіто на сцені.
Лідар подав Свириденко список кандидатів, які вона повинна йому подати.
Кабмін зеленського- актриса німецьких порнофільмів, яка приймає з усіх сторін
06.01.2026 19:45 Ответить
+1
Якийсь не прем'єрський вигляд в неї...
06.01.2026 19:52 Ответить
Гнида свиридня подала 4 зельоних холуїв підрахуїв Оманській ZеГниді на погодження ))

сюр
06.01.2026 19:41 Ответить
ви знаєте кого саме ?
06.01.2026 20:11 Ответить
4 зельоних холуїв підрахуїв

прізвища ролі не грають
06.01.2026 20:19 Ответить
тобто ви не знаєте прізвищ ?
06.01.2026 20:20 Ответить
Цирк, ні, шапіто на сцені.
Лідар подав Свириденко список кандидатів, які вона повинна йому подати.
Кабмін зеленського- актриса німецьких порнофільмів, яка приймає з усіх сторін
06.01.2026 19:45 Ответить
а фіп є у кандидатів ?
показать весь комментарий
Запитуйте у Лідара. Чи Ви дійсно думаєте що він призначить того кого хоче ця актриса?
Чи це Ви так стібаєтнесь по приколу щоб поржать?
06.01.2026 20:44 Ответить
От цікаво, призначать таких же «сміливих» біженців у 2022 році, як і очільник київської військової адміністрації ткаченко (насправді мамедов)?
06.01.2026 19:46 Ответить
Якийсь не прем'єрський вигляд в неї...
06.01.2026 19:52 Ответить
корабельная сосна дєрьмаковська стюардеса
06.01.2026 19:54 Ответить
Саме їснування Обласних державних адміністрацій, які їснували лише у радянському совку та податків на їх утримання - злочин проти Української держави та її народу
06.01.2026 20:00 Ответить
Здогадалась. Після того, як Зеля особисто сказав кого і куди призначає.
06.01.2026 20:48 Ответить
А ар сказав що він передав в кабінет своїх кандидатур
06.01.2026 20:52 Ответить
 
 