Свириденко: Кабмін передав Зеленському подання щодо нових голів ОВА

Кабінет міністрів України ініціював кадрові зміни в регіонах та передав відповідні подання на розгляд главі держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

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За словами очільниці уряду, йдеться про призначення нових керівників обласних військових адміністрацій у чотирьох регіонах. Перед ухваленням рішення кандидати пройшли співбесіди на рівні Кабміну.

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Кандидати на посади голів ОВА

Юлія Свириденко повідомила, що уряд розглянув кандидатури на посади голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. За результатами співбесід Кабінет міністрів ухвалив рішення внести подання президенту України.

Вона додала, що ключова мета кадрових рішень — посилення ефективності управління на місцях в умовах війни.

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Завдання для нових керівників регіонів

Глава уряду наголосила, що перед майбутніми очільниками ОВА стоїть завдання зміцнити стійкість регіонів, зокрема прифронтових. Пріоритетними напрямами визначені оборона, підтримка ветеранів, освіта, взаємодія з промисловістю та розвиток громад.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що також провів співбесіди з кандидатами на посади керівників п’яти обласних військових адміністрацій. За його словами, найближчим часом очікуються відповідні кадрові рішення.

Президент зазначив, що нові керівники ОВА мають зосередитися на посиленні місцевого самоврядування, підвищенні спроможності громад та захисті життя громадян у регіонах.

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Які кадрові зміни передували?

Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.

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