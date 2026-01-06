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Новини Призначення голів ОДА
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Свириденко: Кабмін передав Зеленському подання щодо нових голів ОВА

Свириденко заявила, що Кабмін погодив очільників чотирьох ОВА

Кабінет міністрів України ініціював кадрові зміни в регіонах та передав відповідні подання на розгляд главі держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

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За словами очільниці уряду, йдеться про призначення нових керівників обласних військових адміністрацій у чотирьох регіонах. Перед ухваленням рішення кандидати пройшли співбесіди на рівні Кабміну.

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Кандидати на посади голів ОВА

Юлія Свириденко повідомила, що уряд розглянув кандидатури на посади голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. За результатами співбесід Кабінет міністрів ухвалив рішення внести подання президенту України.

Вона додала, що ключова мета кадрових рішень — посилення ефективності управління на місцях в умовах війни.

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Завдання для нових керівників регіонів

Глава уряду наголосила, що перед майбутніми очільниками ОВА стоїть завдання зміцнити стійкість регіонів, зокрема прифронтових. Пріоритетними напрямами визначені оборона, підтримка ветеранів, освіта, взаємодія з промисловістю та розвиток громад.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що також провів співбесіди з кандидатами на посади керівників п’яти обласних військових адміністрацій. За його словами, найближчим часом очікуються відповідні кадрові рішення.

Президент зазначив, що нові керівники ОВА мають зосередитися на посиленні місцевого самоврядування, підвищенні спроможності громад та захисті життя громадян у регіонах.

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Які кадрові зміни передували?

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Автор: 

Кабмін (14322) ОДА (1590) Свириденко Юлія (997)
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Топ коментарі
+4
Саме їснування Обласних державних адміністрацій, які їснували лише у радянському совку та податків на їх утримання - злочин проти Української держави та її народу
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06.01.2026 20:00 Відповісти
+2
Цирк, ні, шапіто на сцені.
Лідар подав Свириденко список кандидатів, які вона повинна йому подати.
Кабмін зеленського- актриса німецьких порнофільмів, яка приймає з усіх сторін
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06.01.2026 19:45 Відповісти
+1
Якийсь не прем'єрський вигляд в неї...
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06.01.2026 19:52 Відповісти

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