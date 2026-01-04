Зеленський провів співбесіди з кандидатами на посади очільників держадміністрацій п’яти областей
У неділю, 4 січня, президент Володимир Зеленський провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Відбулися співбесіди
"Провів сьогодні співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій. Ґрунтовні були розмови. Вдячний кожному, хто готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні і служити нашій державі та людям", - розповів президент.
Зеленський анонсував, що зміна очільників обласних адміністрацій відбудеться у пʼяти регіонах. Це:
- Вінниччина,
- Дніпровщина,
- Полтавщина,
- Тернопільщина,
- Чернівецька область.
Президент пообіцяв назвати прізвища нових очільників після завершення формальних процедур із підготовки призначень.
"Ключове – посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують. Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України", - наголосив глава держави.
Що передувало
Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень щодо зміни керівництва обласних військових адміністрацій у п’яти регіонах України, зазначивши, що коло кандидатів уже визначене, а призначення можуть бути погоджені найближчим часом.
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