Зеленський провів співбесіди з кандидатами на посади очільників держадміністрацій п’яти областей

У неділю, 4 січня, президент Володимир Зеленський провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Відбулися співбесіди

"Провів сьогодні співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій. Ґрунтовні були розмови. Вдячний кожному, хто готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні і служити нашій державі та людям", - розповів президент.

Зеленський анонсував, що зміна очільників обласних адміністрацій відбудеться у пʼяти регіонах. Це:

Вінниччина,

Дніпровщина,

Полтавщина,

Тернопільщина,

Чернівецька область.

Президент пообіцяв назвати прізвища нових очільників після завершення формальних процедур із підготовки призначень.

"Ключове – посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують. Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України", - наголосив глава держави.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень щодо зміни керівництва обласних військових адміністрацій у п’яти регіонах України, зазначивши, що коло кандидатів уже визначене, а призначення можуть бути погоджені найближчим часом.

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