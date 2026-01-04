РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8865 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения
1 355 21

Зеленский провел собеседования с кандидатами на должности руководителей госадминистраций пяти областей

Президент определился с новыми главами пяти регионов

В воскресенье, 4 января, президент Владимир Зеленский провел собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Состоялись собеседования

"Провел сегодня собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций. Беседы были основательными. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить нашему государству и людям", - рассказал президент.

Зеленский анонсировал, что смена руководителей областных администраций состоится в пяти регионах. Это:

  •  Винницкая область,
  • Днепровщина,
  • Полтавская область,
  • Тернопольская,
  • Черновицкая область.

Президент пообещал назвать фамилии новых руководителей после завершения формальных процедур по подготовке назначений.

"Ключевое – усиление местного самоуправления, устойчивости громад и возможностей регионов защищать жизнь и помогать громадам, которые в этом нуждаются. Каждая наша область, все наши города и громады должны быть бок о бок в защите всей Украины", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Зеленский назначил Валерия Вавринюка и.о. главы ГПСУ

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых решений по смене руководства областных военных администраций в пяти регионах Украины, отметив, что круг кандидатов уже определен, а назначения могут быть согласованы в ближайшее время.

Читайте также: Зеленский анонсировал новых руководителей ОВА в пяти регионах Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (23280) кадры (623) военные администрации (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Де можна скачать графік призначень Шмигаля
на 2026 рік ?
показать весь комментарий
04.01.2026 18:16 Ответить
+9
показать весь комментарий
04.01.2026 18:13 Ответить
+5
Потужне переставляння ліжок!
показать весь комментарий
04.01.2026 18:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужне переставляння ліжок!
показать весь комментарий
04.01.2026 18:13 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 18:24 Ответить
😵😵😵
показать весь комментарий
04.01.2026 18:50 Ответить
коли ми нарешті спалимо це бл..ке шапіто ?

.
показать весь комментарий
04.01.2026 19:23 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 19:32 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 18:13 Ответить
Вогонь😂👍
показать весь комментарий
04.01.2026 18:53 Ответить
Тосування брехливої колоди триває !! Рокіровка корумпованої гидоти !!))
показать весь комментарий
04.01.2026 18:15 Ответить
Як почуває себе голова Сумської ОВА мєнт Григоров ? Вже місяць його не чути ... в нього в області все добре ?
Окупанти дистанційно мінують Грабовське на Сумщині, щоб запобігти
показать весь комментарий
04.01.2026 18:15 Ответить
Де можна скачать графік призначень Шмигаля
на 2026 рік ?
показать весь комментарий
04.01.2026 18:16 Ответить
Зачєкайте, графік оновлюється.
показать весь комментарий
04.01.2026 18:52 Ответить
Ну, кто там хочет прибарахлиться, очередные.
показать весь комментарий
04.01.2026 18:16 Ответить
Засиділись на лаві запасних і таке дохідне місце - ні один кандидат не відмовився
показать весь комментарий
04.01.2026 18:16 Ответить
А як воно працює? Татаров напряму дає Буратіні "правільних" губернаторів чи Єрмак у Конча-Заспі у ванні йому зачитує?
показать весь комментарий
04.01.2026 18:19 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 18:20 Ответить
Питання №1:
Чи будеш ти відданим мені і тільки мені?

Все інше не важливо.

Бо як же ж це підтасовувати вибори, не маючи свого адмінресурсу в областях.
показать весь комментарий
04.01.2026 18:21 Ответить
Коли будуть ротації на фронті...коли буде призов молодих та здорових...коли буде Перемога...
показать весь комментарий
04.01.2026 18:24 Ответить
Наступні менеджери пилорам !! Розпил держбюджета триває !!))
показать весь комментарий
04.01.2026 18:24 Ответить
маріуполь залишається за вірним холуєм андрющенком?
скільки бюджетних грошей витрачається на доповідь та фоточки раз на місяць?
показать весь комментарий
04.01.2026 18:26 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 19:03 Ответить
Ей, бастардо! Диктатура погано закінчується. Запитай в мадуро)))) Хоча...по-любому і ти будеш сидіти)))
показать весь комментарий
04.01.2026 19:21 Ответить
 
 