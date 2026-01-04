Зеленский провел собеседования с кандидатами на должности руководителей госадминистраций пяти областей

В воскресенье, 4 января, президент Владимир Зеленский провел собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Об этом глава государства сообщил в телеграме

Состоялись собеседования

"Провел сегодня собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций. Беседы были основательными. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить нашему государству и людям", - рассказал президент.

Зеленский анонсировал, что смена руководителей областных администраций состоится в пяти регионах. Это:

Винницкая область,

Днепровщина,

Полтавская область,

Тернопольская,

Черновицкая область.

Президент пообещал назвать фамилии новых руководителей после завершения формальных процедур по подготовке назначений.

"Ключевое – усиление местного самоуправления, устойчивости громад и возможностей регионов защищать жизнь и помогать громадам, которые в этом нуждаются. Каждая наша область, все наши города и громады должны быть бок о бок в защите всей Украины", - подчеркнул глава государства.

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых решений по смене руководства областных военных администраций в пяти регионах Украины, отметив, что круг кандидатов уже определен, а назначения могут быть согласованы в ближайшее время.

