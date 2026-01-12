РУС
Экс-глава Волынской ОВА Рудницкий стал заместителем главы СБУ

Иван Рудницкий
Фото: Волинська ОВА / Facebook

Президент Владимир Зеленский уволил Ивана Рудницкого с должности главы Волынской областной госадминистрации и назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы были опубликованытна сайте главы государства 12 января.

Какие изменения?

Первым документом Зеленский уволил Рудницкого из Волынской областной военной администрации по заявлению чиновника. Эту должность он занимал с ноября 2024 года.

  • Вторым глава государства назначил чиновника заместителем главы СБУ, обязанности которого сейчас временно исполняет Евгений Хмара. В тексте не уточняется, чем именно будет заниматься Рудницкий.

Назначение ОВА

Еще одним указом президент назначил заместителя Рудницкого Романа Романюка временным исполняющим обязанности главы Волынской ОВА.

Также Зеленский назначил Тараса Пастуха главой Тернопольской ОВА – ранее на его месте был Вячеслав Негода. Пастух же с февраля 2025 года был заместителем начальника Тернопольской ОВА.

Иван Рудницкий – контрразведчик, полковник СБУ с более чем 20-летним стажем. Службу начинал как оперативный сотрудник, а затем возглавлял региональные управления СБУ, в частности в Закарпатской и Волынской областях.

  • Напомним, 8 января президент Зеленский также подписал указы о назначении новых глав Черновицкой, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой областных государственных администраций.

Зеленский Владимир (23353) назначение (2221) СБУ (20778) увольнение (2751) Волынская область (1074) Тернопольская область (819)
У тексті не уточнюється, чим саме займатиметься Рудницький.

тим чим і займався раніше - контрабасом на кордоні.

.
12.01.2026 21:55 Ответить
Має кришувати весь контрабас всієї України. Значить касу завозив в ОП потужноно і послідовно нарощував.
12.01.2026 22:00 Ответить
Може не весь бізнес, в тільки двушечку на ху....лоград
12.01.2026 22:03 Ответить
Добре що є інтернет, фсбшнікам ху .. лостану стало набагато легше зібрати інформацію про наші перестановки у спецслужбам
12.01.2026 22:01 Ответить
Ще один лейтенант га кшталт Баканова.
12.01.2026 22:09 Ответить
поки що прапорщик. ну буде йти на лейтенанта. старшого ))
12.01.2026 22:14 Ответить
Хто там у Зеленського в друзяках. Хто б йому запропонував різко змінити весь той клоунсько-акторський склад Кварталу-95?
Навіть такий дебіл як він, зрозумів би, що на цьому їх бізнес закінчиться.
Бо не можна так різко тусовати керівний склад.
Грамотний менеджмент - співпраця з командою.
Перестановка меблів в борделі не зробить бордель більш прибутковим.
==
та сама причина (одна з причин), чому ніколи до війни не згоджувався балотуватися ні в які ради, та не йти на державні посади. Пропозицій була уйма.
(друга - бо не витримав би на себе бочки лайна в ЗМІ).

І це причини, чому, якщо повернуся живим, не захочу від влади нічого. І ніхто не отримає мене ні помічником, ні кандидатом на в яке депутатство. Від сільської до Верховної Ради.
Якось без мене.
Мені б у тихої річки знайти умиротворіння.
12.01.2026 22:18 Ответить
СБУшних поців перекладає з ліжка на ліжко...
12.01.2026 22:26 Ответить
 
 