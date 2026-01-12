Экс-глава Волынской ОВА Рудницкий стал заместителем главы СБУ

Фото: Волинська ОВА / Facebook

Президент Владимир Зеленский уволил Ивана Рудницкого с должности главы Волынской областной госадминистрации и назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы были опубликованытна сайте главы государства 12 января.

Какие изменения?

Первым документом Зеленский уволил Рудницкого из Волынской областной военной администрации по заявлению чиновника. Эту должность он занимал с ноября 2024 года.

Вторым глава государства назначил чиновника заместителем главы СБУ, обязанности которого сейчас временно исполняет Евгений Хмара. В тексте не уточняется, чем именно будет заниматься Рудницкий.

Назначение ОВА

Еще одним указом президент назначил заместителя Рудницкого Романа Романюка временным исполняющим обязанности главы Волынской ОВА.

Также Зеленский назначил Тараса Пастуха главой Тернопольской ОВА – ранее на его месте был Вячеслав Негода. Пастух же с февраля 2025 года был заместителем начальника Тернопольской ОВА.

Иван Рудницкий – контрразведчик, полковник СБУ с более чем 20-летним стажем. Службу начинал как оперативный сотрудник, а затем возглавлял региональные управления СБУ, в частности в Закарпатской и Волынской областях.