Малюк підбив підсумки роботи СБУ: "Я йду з гордо піднятою головою"

Малюк

Герой України, генерал-лейтенант Василь Малюк підбив підсумки роботи Служби безпеки України у своїй колонці для 24 Каналу, розповівши про найгучніші спецоперації та результати боротьби з ворогом.

Малюк зазначив, що відтоді, як очолив СБУ, "служба безперервно била агресора - на землі, у повітрі, на воді та навіть під водою". Він наголосив, що завдяки СБУ українське слово "бавовна" отримало новий сенс: "Вона палала, палає і буде палати, допоки рашисти не зупинять війну проти України".

Головними досягненнями він назвав:

  • спецоперацію "Павутина" проти стратегічної авіації Росії;

  • тричі ефективні удари по Кримському мосту;

  • ураження 11 російських кораблів морськими дронами Sea Baby та підводним Sub Sea Baby;

  • враження понад 2200 ворожих танків, 3979 броньованих машин, 4276 артилерійських систем, 310 РСЗВ, 649 засобів ППО та 885 засобів РЕБ/РЕР;

  • захоплення в полон 102 російських військовослужбовців у комбінованій дронно-штурмовій операції на Курщині;

  • виявлення 128 агентурних мереж та близько 3 тисяч зрадників на території України.

Малюк також підкреслив роботу СБУ щодо нейтралізації агентів ФСБ у рясах та самоочищення служби від недобросовісних співробітників.

"Я йду з гордо піднятою головою і знаю, що можу прямо дивитися людям в очі", - зазначив він, додавши, що виконання обов’язків голови покладено на начальника "Альфи" Євгенія Хмару.

Що передувало?

12 січня Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.

13 січня Комітет ВР переглянув рішення та підтримав звільнення Василя Малюка з посади глави СБУ.

Звільнення Малюка

  • Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
  • Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
  • На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
  • Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
  • 9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.

СБУ (13777) Малюк Василь (167)
Єрмак і зеленський з татаровим і ДБР, виконали наказ ****** і бєсєди!! Малюка, покарано за Павутину і НАБУ та САП!
Баканов, з кулінічем, деркачем та іншими зрадниками України, задоволені діями зеленського!!!
Памятаймо, про цих діяння виродків з Урядового кварталу95!!!
Армія! Мова! Віра!! Вірьовка, завжди міцніша за статті ККУ!!!
13.01.2026 15:35 Відповісти
це ваші зеленошмаркаті "разборки" - тільки Україну шкода (правда не всім)
13.01.2026 15:32 Відповісти
Фото з собакою 🐕 на фоні оперативних карт, викладав "любимчик" Сирського - Начальник Управління Штурмових військ Валентин Манько.
13.01.2026 15:50 Відповісти
13.01.2026 15:30 Відповісти
дякуємо за службу, пане Генерал !
чекаємо на Ваше повернення з....
повними магазинами до пістолета -
 "двох магазинів" на ЗЄрадників України цілком вистачить !

.
13.01.2026 15:59 Відповісти
Людині честі достатньо і одного патрона.
13.01.2026 17:43 Відповісти
Певно дякуєш за "двушкі" на мацкву?
13.01.2026 17:51 Відповісти
Малюк на москву відправляв самокати, павутину та сі бебі...

амнезійний ти наш

.
13.01.2026 21:15 Відповісти
Амнезійний той, хто не розуміє завдань для яких створюється силовий орган. Виконання завдань не за призначенням, не найбільша чеснота. Дякуєте хірургу, який добре випікає хліб? А хто буде операції робити? Не бачити "двушки" на мацкву, це мінімум службова недбалість, а може і покриття держзради. Наведений вами приклад в компетенції ССО (інакше для чого вони створювалися?). СБУ має виявляти держзраду, а не покривати її.
14.01.2026 07:58 Відповісти
Nataliia Mykhailova #463829 не дружить зі своєю головою: два магазини ВасіДвамагазини були призначені для співробітника НАБУ при виконанні службових обов'язків, а не ЗЄрадників.
13.01.2026 18:03 Відповісти
тепер пан Генерал Малюк, як вже вільний стрілець Шервудського лісу, має повне моральне і юридичне !!! право використати два і більше магазинів за прямим призначенням...

.
13.01.2026 21:19 Відповісти
Вже не повернеться, дав витерти об себе ноги етнічній мафіозній банді, пішов як битий пес. А мав стояти до кінця, як українець герой, як претендент на президента. Віддав без бою ще одну посаду якомусь баканову з мафозної банди. І його самого зітруть, за міндіча, за провал охорони крадіжки державних грошей корешом Зеленського, громадянина Їзраїлю
14.01.2026 06:28 Відповісти
над Малюком з'явилася хмара....
13.01.2026 15:31 Відповісти
Фаберже у ВасіДвамагазини виявились зовсім не стальні: папка з компроматом д'Єрьмака так його налякала, що він вирішив піти.
13.01.2026 18:11 Відповісти
це ваші зеленошмаркаті "разборки" - тільки Україну шкода (правда не всім)
13.01.2026 15:32 Відповісти
Хрінов тільки що тебе звільнили, а не ти пішов. Якщо не було на тебе того, що вплинуло на таке твоє рішення триматися треба було, а не йти
13.01.2026 15:32 Відповісти
Головне шоб ту собачку маленьку не забув, з якою фоткався на фоні оперативних карт.
13.01.2026 15:33 Відповісти
Фото з собакою 🐕 на фоні оперативних карт, викладав "любимчик" Сирського - Начальник Управління Штурмових військ Валентин Манько.
13.01.2026 15:50 Відповісти
Так і до високого рейтингу було не далеко. За це і звільнили. Ефект пса Патрона.
13.01.2026 15:34 Відповісти
що і Патрона звільнили через ВЛК ?

казав песику щоб стерігся зайвої популярності - перший прім України маленький, злий та мстивий.

.
13.01.2026 16:03 Відповісти
Єрмак і зеленський з татаровим і ДБР, виконали наказ ****** і бєсєди!! Малюка, покарано за Павутину і НАБУ та САП!
Баканов, з кулінічем, деркачем та іншими зрадниками України, задоволені діями зеленського!!!
Памятаймо, про цих діяння виродків з Урядового кварталу95!!!
Армія! Мова! Віра!! Вірьовка, завжди міцніша за статті ККУ!!!
13.01.2026 15:35 Відповісти
Чому ніхто з депутатів на засіданні не згадали незаконне ув'язнення Дудіна і Червінського,які працювали у його відомстві,тим більше,що він сам приклався до їх арешту.А вони кращі профі від нього і скільки би користі принесли країні,якби і надалі виконували свої обов'язки.
По Павутині: це блискавична операція оперативників,рівня Червінського,а не його особисто,ну сфоткався над картою-то сфоткався.
Чому депутати-демократи виступали на його захист: в світлі близьких виборів бояться призначення відверто ідіозної особи,бо посада глави СБУ - це друга посада після посади президента.Тому краще для них-щоб залишався.
Але ув'язнення Дудіна і Червінського -це дно і однако,що звільнили його.
13.01.2026 15:40 Відповісти
закомплексоване та сцикливе зеленське лайно, ну, як вже може, відтерміновує Українську Перемогу задля себе Найвеличнівшивого-Односрачного.. с.ка зрадливо-брехлива..
13.01.2026 15:41 Відповісти
Москвичей нагрiв двушками бiжи
13.01.2026 15:41 Відповісти
Москву грів двушками довгоносик міндич - друг довгоносика ЗЄлі.

геть довгоносиків !

.
13.01.2026 21:23 Відповісти
справжній очільник служби безпеки завжди має компромат на босса, і йде тоді коли ворога знешкоджено, а не тоді коли боссу треба зручного виконавця перед виборами
13.01.2026 15:43 Відповісти
компромат використовується в потрібний час

.
13.01.2026 21:24 Відповісти
Читаю комменты.. Как легко ******* наш народ. (А я ещё удивлялся, как нашлось 73% дураков. Теперь удивляюсь что их не было 99%.
13.01.2026 15:47 Відповісти
Ще Арістотель знав, що охлос складає десь 80% населення. З тих пір на цій планеті нічого не змінилося.
13.01.2026 17:36 Відповісти
Аристотель...
"Не следуй за большинством на зло"
Читайте Библию
13.01.2026 18:23 Відповісти
Аристотель ещё не знал что в будущем будут выборы президента Украины в апреле девятнадцатого года)
13.01.2026 19:29 Відповісти
А 1 процент ти для себе залишив? Не тішся, ти в нього не входиш. Навіть не надійся.
13.01.2026 22:01 Відповісти
я штучный товар.таких и одного процента не найдется.в отличие от тебя.
13.01.2026 22:34 Відповісти
. Кацапня ніяк не може пробачити Малюку літаків і підводного човна .. Спустили на нього всіх собак !!
13.01.2026 16:07 Відповісти
Так можна було сказати, якби не було заяви за власним бажанням.
13.01.2026 16:09 Відповісти
...після "розмови" з Президентом.
Чи Ви насправді вірите у його "власне бажання" звільнитися?
13.01.2026 16:38 Відповісти
Подяка, Васильович.
13.01.2026 16:11 Відповісти
За "двушкі" на мацкву?
13.01.2026 17:48 Відповісти
За ******. До чого тут Малюк?
13.01.2026 17:50 Відповісти
****** в тебе в голові, якщо немає клепки прочитати чим має опікуватися СБУ.
13.01.2026 17:54 Відповісти
Аби не роті, як у такого знатока як ти.
13.01.2026 18:06 Відповісти
міг і не признаватися, що в тебе в роті. Ніхто б і не знав, що захоплюєшся віслюковими випорожненями
13.01.2026 19:45 Відповісти
Замість мізків у тебе випорожнення. Та й коменти з тої ж речовини.
13.01.2026 20:09 Відповісти
А лишь бы *********.. а вы спрашиваете, причём тут малюк.
13.01.2026 19:30 Відповісти
За детектива НАБУ тут він показав яйця \загратував і тата детектива\ за Червінського , за голих журналісток, за "депортацію" Христенка.
14.01.2026 00:50 Відповісти
Про замовні репресії детективів НАБУ сцикливо промовчав із гордо піднятою головою.
13.01.2026 16:13 Відповісти
так там в НАБУ шпіонів повно,чого замовні?
13.01.2026 16:16 Відповісти
Пий зеленку - в тебе вавки в голові. ))
13.01.2026 16:21 Відповісти
Терміново зверніться до лікарів,вони пропишуть вам імпортні таблетки
14.01.2026 10:10 Відповісти
Насправді пішов, як побитий пес, навіть огризнутися не зміг.
13.01.2026 16:15 Відповісти
Розборки. А татаровці з іншими на місці. І вічний зеленський. Ото і все.
13.01.2026 16:18 Відповісти
Президент про всяк випадок усуває набувшого популярність можливого конкурента на президентських виборах. Так само, як Залужного.
13.01.2026 16:40 Відповісти
Маркіз ти випадково не Карабас, який він конкурент, він служака зеленського, коли став не потрібен , то й викинули.
13.01.2026 18:14 Відповісти
Малюк - служака "з тормозами", а ЗЄлі потрібен безпрєдєльщик перед майбутніми виборами і Майданом

.
13.01.2026 21:28 Відповісти
а міг би з високо піднятою головою залишитися.але прийшлося опустити голову під тиском рашистської агентури в Україні і залишити СБУ....
13.01.2026 16:53 Відповісти
Погано закривав очі на "двушкі" на мацкву?
13.01.2026 17:47 Відповісти
Вот за что я люблю наших релокантов за бугром, особенно в USA-это за их бескомпромиссность!!!)
13.01.2026 19:31 Відповісти
Фома ,рашистів Ти любиш
13.01.2026 19:33 Відповісти
Макс-я люблю таких печриотов,как ты)
13.01.2026 21:31 Відповісти
Парадокс! за все годы независимости Украины керманычи которых снимали шли "С высоко поднятой головой". Так почему, Украине сейчас там..., где есть?
13.01.2026 17:27 Відповісти
Агент сивковича в раде аплодирует герою стоя.
13.01.2026 17:29 Відповісти
стосовно агента СБУ ще має розслідувати, але помічником в резидента рашки сивковича працював точно !

.
13.01.2026 21:30 Відповісти
Работать годами помощником агента ФСБ и не замечать,что работаешь на агента ФСБ мог либо идиот либо такой же агент,тут не нужно никакого расследования бакановцами, которые даже на один формальный допрос не потрудились вызвать этого помошничка.
13.01.2026 21:40 Відповісти
Так старанно виконував всі забаганки дєрьмачини
Нє щядя живота свого, оберігав гундосу зе!гніду.
І така подяка від хазяїна?
Чи там нормальна подяка?
Шалє біля яйцеясного резнікова та чорта авакова?
13.01.2026 17:41 Відповісти
Тобто, не бачити "двушки на мацкву", це гордо піднята голова...
13.01.2026 17:45 Відповісти
Особливо можеш гордитися тим ,як ламали Магамедрасулова. Це був подвиг.
13.01.2026 18:11 Відповісти
Ото б робив свою справу, а так на забаганках. І скоріше вороги можуть розквитаться, бо охорона не та
13.01.2026 18:19 Відповісти
Після обурення, що Зеля валить СБУ звільненням Малюка, на Малюка наїхали, і заставили самому подати у відставку. Що він і виконав. Це називається піти з гордо піднятою головою?
13.01.2026 18:51 Відповісти
а що, він мав харакірі зробити ?
голосування в Раді бачили ?
ото ж !

не зважаючи на Холодомор зРада слухняно виконує забаганки ЗЄлі по політичному мєльтешінню

.
13.01.2026 21:34 Відповісти
І з плівками голих дівчат з команди Бігуса, і зі справою Магомедрассулова, і з листом в оп на на зраду Порошенка, і зами з хто зна з якими статками. Від гімна ніяка павутина не відмиє.
13.01.2026 19:19 Відповісти
Малюк підтримав зеєрмаків що не було програми по здачі перехоплення вагнерівців. Ми незабули! Пам"ятаємо!
13.01.2026 20:46 Відповісти
малюк після наїздив на НАБУ ,не міг вриматися , США таке не пробачають ...фактично він став на сторону захисту корупції ...треба було розуміти ,шо це був вирок...дуже шкода ,він зруйнував довіру до себе , як незалежна людина ...дякуючі 🤡...
13.01.2026 20:55 Відповісти
Вікторія Сюмар:
...
Показово, як сьогодні для звільнення Малюка в Раді найбільше зробив Давид Арахамія, якому Малюк відмовився виписати підозру про держзраду. Показово, як його хвалила Тимошенко, а потім голосами її фракції була проголосована відставка.
...
13.01.2026 22:32 Відповісти
Є біле, а є чорне...і є коротка пам`ять пересічних українців...
А це не той "малюк", який "пропонував" "розстріляти" дедективів НАБУ, які прийшли із обшуками до Павлюка по факту розкрадання?! А ще на брифінгу "заспокоював активістів", щодо НАБУ та САП - "ніхто нічого не ліквідував" (пряма мова!)...І ще одне щодо операції "павутина" - а навіщо було в деталях/покроково потім на весь Світ "зливати" технічну сторону операції (що б ворог на майбутнє відпрацював захист проти подібних "павутин"?!)...
Ну можливо Малюк був не в курсі , що чудять за спиною, але він же не тупий "лох", що "незнав/небачив/нечув" як дехто на букву ЗЕ прикидається "шлангом", що"не-в-курсі",що коється навколо!
14.01.2026 01:49 Відповісти
 
 