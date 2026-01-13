Малюк підбив підсумки роботи СБУ: "Я йду з гордо піднятою головою"

Герой України, генерал-лейтенант Василь Малюк підбив підсумки роботи Служби безпеки України у своїй колонці для 24 Каналу, розповівши про найгучніші спецоперації та результати боротьби з ворогом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Малюк зазначив, що відтоді, як очолив СБУ, "служба безперервно била агресора - на землі, у повітрі, на воді та навіть під водою". Він наголосив, що завдяки СБУ українське слово "бавовна" отримало новий сенс: "Вона палала, палає і буде палати, допоки рашисти не зупинять війну проти України".

Головними досягненнями він назвав:

спецоперацію "Павутина" проти стратегічної авіації Росії;

тричі ефективні удари по Кримському мосту;

ураження 11 російських кораблів морськими дронами Sea Baby та підводним Sub Sea Baby;

враження понад 2200 ворожих танків, 3979 броньованих машин, 4276 артилерійських систем, 310 РСЗВ, 649 засобів ППО та 885 засобів РЕБ/РЕР;

захоплення в полон 102 російських військовослужбовців у комбінованій дронно-штурмовій операції на Курщині;

виявлення 128 агентурних мереж та близько 3 тисяч зрадників на території України.

Малюк також підкреслив роботу СБУ щодо нейтралізації агентів ФСБ у рясах та самоочищення служби від недобросовісних співробітників.

"Я йду з гордо піднятою головою і знаю, що можу прямо дивитися людям в очі", - зазначив він, додавши, що виконання обов’язків голови покладено на начальника "Альфи" Євгенія Хмару.

Що передувало?

12 січня Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.

13 січня Комітет ВР переглянув рішення та підтримав звільнення Василя Малюка з посади глави СБУ.

Звільнення Малюка

Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.

9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.

