Малюк підбив підсумки роботи СБУ: "Я йду з гордо піднятою головою"
Герой України, генерал-лейтенант Василь Малюк підбив підсумки роботи Служби безпеки України у своїй колонці для 24 Каналу, розповівши про найгучніші спецоперації та результати боротьби з ворогом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.
Малюк зазначив, що відтоді, як очолив СБУ, "служба безперервно била агресора - на землі, у повітрі, на воді та навіть під водою". Він наголосив, що завдяки СБУ українське слово "бавовна" отримало новий сенс: "Вона палала, палає і буде палати, допоки рашисти не зупинять війну проти України".
Головними досягненнями він назвав:
-
спецоперацію "Павутина" проти стратегічної авіації Росії;
-
тричі ефективні удари по Кримському мосту;
-
ураження 11 російських кораблів морськими дронами Sea Baby та підводним Sub Sea Baby;
-
враження понад 2200 ворожих танків, 3979 броньованих машин, 4276 артилерійських систем, 310 РСЗВ, 649 засобів ППО та 885 засобів РЕБ/РЕР;
-
захоплення в полон 102 російських військовослужбовців у комбінованій дронно-штурмовій операції на Курщині;
-
виявлення 128 агентурних мереж та близько 3 тисяч зрадників на території України.
Малюк також підкреслив роботу СБУ щодо нейтралізації агентів ФСБ у рясах та самоочищення служби від недобросовісних співробітників.
"Я йду з гордо піднятою головою і знаю, що можу прямо дивитися людям в очі", - зазначив він, додавши, що виконання обов’язків голови покладено на начальника "Альфи" Євгенія Хмару.
Що передувало?
12 січня Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання Президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.
13 січня Комітет ВР переглянув рішення та підтримав звільнення Василя Малюка з посади глави СБУ.
Звільнення Малюка
- Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- 9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.
чекаємо на Ваше повернення з....
повними магазинами до пістолета -
"двох магазинів" на ЗЄрадників України цілком вистачить !
.
амнезійний ти наш
.
.
казав песику щоб стерігся зайвої популярності - перший прім України маленький, злий та мстивий.
.
Баканов, з кулінічем, деркачем та іншими зрадниками України, задоволені діями зеленського!!!
Памятаймо, про цих діяння виродків з Урядового кварталу95!!!
Армія! Мова! Віра!! Вірьовка, завжди міцніша за статті ККУ!!!
По Павутині: це блискавична операція оперативників,рівня Червінського,а не його особисто,ну сфоткався над картою-то сфоткався.
Чому депутати-демократи виступали на його захист: в світлі близьких виборів бояться призначення відверто ідіозної особи,бо посада глави СБУ - це друга посада після посади президента.Тому краще для них-щоб залишався.
Але ув'язнення Дудіна і Червінського -це дно і однако,що звільнили його.
геть довгоносиків !
.
.
"Не следуй за большинством на зло"
Читайте Библию
Чи Ви насправді вірите у його "власне бажання" звільнитися?
.
.
Нє щядя живота свого, оберігав гундосу зе!гніду.
І така подяка від хазяїна?
Чи там нормальна подяка?
Шалє біля яйцеясного резнікова та чорта авакова?
голосування в Раді бачили ?
ото ж !
не зважаючи на Холодомор зРада слухняно виконує забаганки ЗЄлі по політичному мєльтешінню
.
...
Показово, як сьогодні для звільнення Малюка в Раді найбільше зробив Давид Арахамія, якому Малюк відмовився виписати підозру про держзраду. Показово, як його хвалила Тимошенко, а потім голосами її фракції була проголосована відставка.
...
А це не той "малюк", який "пропонував" "розстріляти" дедективів НАБУ, які прийшли із обшуками до Павлюка по факту розкрадання?! А ще на брифінгу "заспокоював активістів", щодо НАБУ та САП - "ніхто нічого не ліквідував" (пряма мова!)...І ще одне щодо операції "павутина" - а навіщо було в деталях/покроково потім на весь Світ "зливати" технічну сторону операції (що б ворог на майбутнє відпрацював захист проти подібних "павутин"?!)...
Ну можливо Малюк був не в курсі , що чудять за спиною, але він же не тупий "лох", що "незнав/небачив/нечув" як дехто на букву ЗЕ прикидається "шлангом", що"не-в-курсі",що коється навколо!