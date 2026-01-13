РУС
Новости Новый глава СБУ
2 727 37

ВР поддержала увольнение Малюка с должности главы СБУ

ВР поддержала увольнение Малюка с должности главы СБУ

Верховная Рада Украины поддержала отставку Василия Малюка с должности главы СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Решение поддержали 235 нардепов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР пересмотрел решение и поддержал увольнение Малюка, - Железняк

Увольнение Малюка

  • Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.
  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • 9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.

Читайте также: Бывший глава Волынской ОГА Рудницкий стал заместителем председателя СБУ

Автор: 

Топ комментарии
+12
Баба Юля як завжди "зрадила" І дала результат...
13.01.2026 14:13 Ответить
13.01.2026 14:13 Ответить
+10
Думаю, недорого. Слуги - напрочуд дешеві повії.
13.01.2026 14:19 Ответить
13.01.2026 14:19 Ответить
+9
І скільки коштувала ця торгівля совістю
13.01.2026 14:12 Ответить
13.01.2026 14:12 Ответить
І скільки коштувала ця торгівля совістю
13.01.2026 14:12 Ответить
13.01.2026 14:12 Ответить
Всі мають ціну.
13.01.2026 14:14 Ответить
13.01.2026 14:14 Ответить
Думаю, недорого. Слуги - напрочуд дешеві повії.
13.01.2026 14:19 Ответить
13.01.2026 14:19 Ответить
Що сталося?
13.01.2026 14:12 Ответить
13.01.2026 14:12 Ответить
Баба Юля як завжди "зрадила" І дала результат...
13.01.2026 14:13 Ответить
13.01.2026 14:13 Ответить
підмахнула , зять на карандаші в ДБР
13.01.2026 14:44 Ответить
13.01.2026 14:44 Ответить
в Артурчика і надалі все буде чічітко?
13.01.2026 14:50 Ответить
13.01.2026 14:50 Ответить
швидко голосуюсь. бідненькі не хочуть без опалення сідіти в холодному залі
13.01.2026 14:14 Ответить
13.01.2026 14:14 Ответить
Слуги урода з ОПЗЖ міцний союз навіки.
13.01.2026 14:16 Ответить
13.01.2026 14:16 Ответить
З Батьківщиною, взагалі, непохитний.
13.01.2026 14:18 Ответить
13.01.2026 14:18 Ответить
Незламний

.
13.01.2026 14:58 Ответить
13.01.2026 14:58 Ответить
235 це дохрєна. Що Малюк такого поганого зробив для цього кодла?
13.01.2026 14:21 Ответить
13.01.2026 14:21 Ответить
нічого, бо Зеленський сказав "фас" і вони виконують його команду. В Україні не парламентсько-президентська країна, а ОПо-президенська, з 235 дармоїдами
13.01.2026 14:26 Ответить
13.01.2026 14:26 Ответить
а Малюк за все СБУ , як керівник , несе відповідальність ?
13.01.2026 14:29 Ответить
13.01.2026 14:29 Ответить
так
13.01.2026 14:54 Ответить
13.01.2026 14:54 Ответить
А що зробив хорошого?
13.01.2026 14:27 Ответить
13.01.2026 14:27 Ответить
Дуже вдало бомбив росію, це ж не потужні відосіки кожен вечір про перемогу.
13.01.2026 14:31 Ответить
13.01.2026 14:31 Ответить
але москву не чипав
13.01.2026 14:55 Ответить
13.01.2026 14:55 Ответить
🤮
13.01.2026 15:00 Ответить
13.01.2026 15:00 Ответить
Гетманцева звільнити не хочете?
13.01.2026 14:19 Ответить
13.01.2026 14:19 Ответить
Ви ще скажіть Зеленсько до буцегарні відправити.
13.01.2026 14:32 Ответить
13.01.2026 14:32 Ответить
таки підтримали... суки
13.01.2026 14:20 Ответить
13.01.2026 14:20 Ответить
Артем Шило з вами згоден , та й всі інші мільйонери з сбу .
13.01.2026 14:25 Ответить
13.01.2026 14:25 Ответить
ох Баба Жуля підмахнула. Як жива.
13.01.2026 14:24 Ответить
13.01.2026 14:24 Ответить
Вася ні в чому не винуватий!
То все його зами за спиною!
Вася нічого не знав і не бачив!
Про баканова взагалі вперше чує. То хто такий?
І про червинського. І про набу сап.
І про політичні замовлення.
І про генералів з губатими жабами в хоромах на мерсах.
13.01.2026 14:24 Ответить
13.01.2026 14:24 Ответить
А ще спецперевірки закривали очі на російські зв*язки!
А журналісти, взагалі, заважали викривати корупціонерів...
13.01.2026 14:38 Ответить
13.01.2026 14:38 Ответить
Конверти з баблом мабуть роздали
13.01.2026 14:29 Ответить
13.01.2026 14:29 Ответить
Та не мабуть, животворящий конверт міняє все
13.01.2026 14:35 Ответить
13.01.2026 14:35 Ответить
У відповідь може бути хіба що ''двушечка на маскву'', тому що гроші зелена влада розікрала. Фламінго не літає, на жаль! А скільки було гучних заяв!
13.01.2026 14:47 Ответить
13.01.2026 14:47 Ответить
"За" вся *******.
13.01.2026 15:00 Ответить
13.01.2026 15:00 Ответить
Сявкіни і юлькіни політичні повії отримали мабуть товстенькі конверти.
13.01.2026 15:03 Ответить
13.01.2026 15:03 Ответить
цу що українчики, РАДІЙТЕ!

ZE-прислуга знову отримала конверти в парашах ВР, так зеЛЯ??
13.01.2026 15:07 Ответить
13.01.2026 15:07 Ответить
СН+БЮТ+ОПЗЖ - галімі *****.

ТЮля вкінець скотилася до ролі Бойка у ВР.
13.01.2026 15:24 Ответить
13.01.2026 15:24 Ответить
Знатно Матьїїківщина деградувала. А на виборчих перегонах буде лити, які ції Слуги зло.
13.01.2026 15:31 Ответить
13.01.2026 15:31 Ответить
 
 