ВР поддержала увольнение Малюка с должности главы СБУ
Верховная Рада Украины поддержала отставку Василия Малюка с должности главы СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Решение поддержали 235 нардепов.
Увольнение Малюка
- Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- 9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.
То все його зами за спиною!
Вася нічого не знав і не бачив!
Про баканова взагалі вперше чує. То хто такий?
І про червинського. І про набу сап.
І про політичні замовлення.
І про генералів з губатими жабами в хоромах на мерсах.
А журналісти, взагалі, заважали викривати корупціонерів...
ZE-прислуга знову отримала конверти в парашах ВР, так зеЛЯ??
ТЮля вкінець скотилася до ролі Бойка у ВР.