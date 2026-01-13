ВР підтримала звільнення Малюка з посади глави СБУ
Верховна Рада України підтримала відставку Василя Малюка з посади голови СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Рішення підтримали 235 нардепів.
Звільнення Малюка
- Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- 9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.
То все його зами за спиною!
Вася нічого не знав і не бачив!
Про баканова взагалі вперше чує. То хто такий?
І про червинського. І про набу сап.
І про політичні замовлення.
І про генералів з губатими жабами в хоромах на мерсах.
А журналісти, взагалі, заважали викривати корупціонерів...
ТЮля вкінець скотилася до ролі Бойка у ВР.
золотагівняна фішка, з одинадцяти голосів.