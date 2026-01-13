Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ
Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови Служби безпеки України.
Відповідний указ №47/2026 оприлюднили на сайті голови держави 13 січня, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Призначити МЕРЕЖКА Ярослава Вікторовича заступником Голови Служби безпеки України", - зазначено в документі.
У тексті не уточнюється, чим саме займатиметься Мережко на посаді в СБУ.
Нагадаємо, 12 січня президент Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади очільника Волинської обласної держадміністрації та призначив його заступником голови Служби безпеки України.
Звільнення Малюка
- Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- 9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.
- 13 січня Верховна Рада України підтримала відставку Василя Малюка з посади голови СБУ.
типу з Малюком було теж так, був майже рік ВО
А мені так здається -
Малюка обвішали спочатку компроматом - "раптовий обшук" у Бєні , коли він з мацою та чашкою кави зустрів СБУшників в шкарпеточках у себе вдома ...
Ще Малюк підписав рішення про безпідставність звинувачень Вані Баканова після ніби-то внутрішнього розслідування
ПІСЛЯ ЦЬОГО буратінка ПІДПИСАВ на нього УКАЗ на призначення КЕРІВНИКОМ ,скасувавши ВО .
Але тоді не було війни . Й сьогоднішнього перевіреного у війні генерала соратника Малюка він точно не зробить з ВО головою. Саме у цьому зараз зберігається інтрига . ось навіть вдалого менеджера Шмигалая не проголосували рятувати енергетику ...
Брехати не чувлаи ворочити.
Красти за рахунок життів солдат то не крадіжка то власним дітлахам на молочишко.
(Гасло сонцесяйного чавунояйцевого брезливого сцікуна-крадія шоє фетішем розумово недоразвиненого стада *********)
Что я и путину и бубочке желаю одного и того же - сдохнуть!!!!
От новини з еспрессо.тв.
Українські КАБи під загрозою: головного конструктора можуть видати РФ, - військовий експерт Бадрак
Але в грудні 2025 року Департамент військової контррозвідки СБУ, заарештовує конструктора. Формальний привід: головний конструктор цього КБ - громадянин Ізраїлю та Росії.
Бадрак розповідає, що конструктор провідного українського КБ вже чимало років мешкає і працює в Україні на посилення обороноздатності держави. А у 2021 році РФ оголосила його у розшук через Інтерпол та звернулася до України про екстрадиційний арешт, на що Їм відмовили.
"Тепер його змусили залишити Україну та виїхати до Молдови, нашпигованої мережами російської агентури... І джерела самого конструкторського бюро вказують, що після 10 січня влада Молдови, не виключено, під тиском РФ та її агентів впливу, може вдатися до екстрадиції його до РФ", - застерігає Бадрак.
