Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови Служби безпеки України.

Відповідний указ №47/2026 оприлюднили на сайті голови держави 13 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Призначити МЕРЕЖКА Ярослава Вікторовича заступником Голови Служби безпеки України", - зазначено в документі.

У тексті не уточнюється, чим саме займатиметься Мережко на посаді в СБУ.

Нагадаємо, 12 січня президент Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади очільника Волинської обласної держадміністрації та призначив його заступником голови Служби безпеки України.

Звільнення Малюка

Нардеп Гончаренко 5 січня повідомив, що Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.

Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.

На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.

Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.

9 січня до Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Малюка.

13 січня Верховна Рада України підтримала відставку Василя Малюка з посади голови СБУ.

