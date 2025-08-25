Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций "А" СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ президента Украины №657/2025.

"Назначить Хмару Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

В то же время указом №656/2025 Президент уволил Хмару с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

"Уволить Хмару Евгения Леонидовича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины".

