Новости Назначения в СБУ
Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций "А" СБУ

Евгений Хмара возглавил Центр спецопераций

Президент Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ президента Украины №657/2025.

"Назначить Хмару Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

В то же время указом №656/2025 Президент уволил Хмару с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

"Уволить Хмару Евгения Леонидовича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины".

А фото обов'язково треба показати кацапам ?
25.08.2025 14:17 Ответить
Ну й напуя тут фото?
25.08.2025 14:17 Ответить
До речі. де зараз Баканов, дрюг дитинства?
25.08.2025 14:24 Ответить
Не варто перейматися, в цьому світі немає нічого неявно....
Варто лише забити в пошук, Євген Хмара- СБУ, і маємо все що бажаємо...
Одним словом- цирк на дроті..
.
25.08.2025 14:26 Ответить
Чекаємо на фото агентів під прикриттям
25.08.2025 15:01 Ответить
А чим займався цей спец, коли ЦСО "А" СБУ палило живцем поранених протестуючих у Домі профсоюзів?
25.08.2025 15:16 Ответить
 
 