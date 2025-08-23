Зеленский назначил Владимира Колосова главой Покровской РГА в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил Владимира Колосова в должности председателя Покровской районной государственной администрации Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение №101/2025-рп датировано 23 августа и обнародовано на сайте.

"Назначить Колосова Владимира Павловича председателем Покровской районной государственной администрации Донецкой области", - говорится в документе.

Напомним, что после увольнения предыдущего главы райгосадминистрации Владимира Замотаева в марте 2025 года, Колосов временно исполнял обязанности руководителя РГА.

Колосов родился в Покровске в 1962 году. До назначения он работал заместителем генерального директора ООО "Агрофирма "Агротис"", а также в 2020 году был избран депутатом Покровского райсовета от политической партии "Порядок".