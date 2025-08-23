РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6054 посетителя онлайн
Новости Назначение глав РГА/РВА
718 9

Зеленский назначил Владимира Колосова главой Покровской РГА в Донецкой области

Покровськ

Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил Владимира Колосова в должности председателя Покровской районной государственной администрации Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение №101/2025-рп датировано 23 августа и обнародовано на сайте.

"Назначить Колосова Владимира Павловича председателем Покровской районной государственной администрации Донецкой области", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Собрали орду": россиян на Покровском направлении вдвое больше, чем жителей города до войны,- ОСУВ "Днепр"

Напомним, что после увольнения предыдущего главы райгосадминистрации Владимира Замотаева в марте 2025 года, Колосов временно исполнял обязанности руководителя РГА.

Колосов родился в Покровске в 1962 году. До назначения он работал заместителем генерального директора ООО "Агрофирма "Агротис"", а также в 2020 году был избран депутатом Покровского райсовета от политической партии "Порядок".

Автор: 

назначение (2208) Донецкая область (10572) Покровск (754) Покровский район (917)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо за "партія Парядак"? Ригоанали,?
показать весь комментарий
23.08.2025 22:36 Ответить
Обзор от ИИ

В Україні не існує зареєстрованої політичної партії під назвою "Порядок".
показать весь комментарий
23.08.2025 22:53 Ответить
Зараз цей Колосов буде красти в тригорла, поки Покровськ під контролем України
показать весь комментарий
23.08.2025 22:39 Ответить
Будет сидіть у Києві та отримувать гарну зарплату. Як Андрющенко та сотні інших дармоїдів.
показать весь комментарий
23.08.2025 22:41 Ответить
Як оптимістично "сотні".... Там же штат положено, радники, заступники. Бухгалтерія звісно щоб видавати З.П. та вертіти кошти "на перейменування вулиць"
Штат у кожного Потужмена ,,( керівника)
показать весь комментарий
23.08.2025 23:26 Ответить
Місцевий бандюк чи що?
показать весь комментарий
23.08.2025 22:58 Ответить
Раз призначив зєльц, то ще те ...
показать весь комментарий
23.08.2025 23:02 Ответить
Отак на карті-схемі виглядає вклинення ЗСУ в "шию" рашистського виступу-"алєня" біля Новоекономічного вздовж траси Покровськ-Костянтинівка:

показать весь комментарий
23.08.2025 23:08 Ответить
Потужмен 🦸 призначив, потужмен затвердив 🦸 все під контролем недрімлячого Потужмена.
А що з Покровськом !?
показать весь комментарий
23.08.2025 23:22 Ответить
 
 