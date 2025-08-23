УКР
Зеленський призначив Володимира Колосова головою Покровської РДА на Донеччині

Покровськ

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив Володимира Колосова на посаді голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження №101/2025-рп датоване 23 серпня та оприлюднене на сайті.

"Призначити Колосова Володимира Павловича головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області", — йдеться у документі.

Нагадаємо, що після звільнення попереднього очільника райдержадміністрації Володимира Замотаєва у березні 2025 року, Колосов тимчасово виконував обов'язки керівника РДА.

Нагадаємо, що після звільнення попереднього очільника райдержадміністрації Володимира Замотаєва у березні 2025 року, Колосов тимчасово виконував обов’язки керівника РДА. 

Колосов народився у Покровську в 1962 році. До призначення він працював заступником генерального директора ТОВ "Агрофірма "Агротіс"", а також у 2020 році був обраний депутатом Покровської райради від політичної партії "Порядок".

Автор: 

призначення (2345) Донецька область (9395) Покровськ (786) Покровський район (929)
Шо за "партія Парядак"? Ригоанали,?
23.08.2025 22:36 Відповісти
В Україні не існує зареєстрованої політичної партії під назвою "Порядок".
23.08.2025 22:53 Відповісти
Зараз цей Колосов буде красти в тригорла, поки Покровськ під контролем України
23.08.2025 22:39 Відповісти
Будет сидіть у Києві та отримувать гарну зарплату. Як Андрющенко та сотні інших дармоїдів.
23.08.2025 22:41 Відповісти
Як оптимістично "сотні".... Там же штат положено, радники, заступники. Бухгалтерія звісно щоб видавати З.П. та вертіти кошти "на перейменування вулиць"
Штат у кожного Потужмена ,,( керівника)
23.08.2025 23:26 Відповісти
Місцевий бандюк чи що?
23.08.2025 22:58 Відповісти
Раз призначив зєльц, то ще те ...
23.08.2025 23:02 Відповісти
Отак на карті-схемі виглядає вклинення ЗСУ в "шию" рашистського виступу-"алєня" біля Новоекономічного вздовж траси Покровськ-Костянтинівка:

23.08.2025 23:08 Відповісти
Потужмен 🦸 призначив, потужмен затвердив 🦸 все під контролем недрімлячого Потужмена.
А що з Покровськом !?
23.08.2025 23:22 Відповісти
 
 