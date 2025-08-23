Зеленський призначив Володимира Колосова головою Покровської РДА на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив Володимира Колосова на посаді голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження №101/2025-рп датоване 23 серпня та оприлюднене на сайті.

"Призначити Колосова Володимира Павловича головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області", — йдеться у документі.

Нагадаємо, що після звільнення попереднього очільника райдержадміністрації Володимира Замотаєва у березні 2025 року, Колосов тимчасово виконував обов’язки керівника РДА.

Колосов народився у Покровську в 1962 році. До призначення він працював заступником генерального директора ТОВ "Агрофірма "Агротіс"", а також у 2020 році був обраний депутатом Покровської райради від політичної партії "Порядок".