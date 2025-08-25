Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ
Президент Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ президента України №657/2025.
"Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України", - ідеться в документі.
Водночас указом №656/2025 Президент звільнив Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.
"Звільнити Хмару Євгенія Леонідовича з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України".
