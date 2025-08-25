УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10287 відвідувачів онлайн
Новини Призначення в СБУ
2 318 9

Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ

Євгеній Хмара очолив Центр спецоперацій

Президент Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ президента України №657/2025.

"Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України", - ідеться в документі.

Водночас указом №656/2025 Президент звільнив Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

"Звільнити Хмару Євгенія Леонідовича з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Володимира Колосова головою Покровської РДА на Донеччині

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) призначення (2346) СБУ (13278)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А фото обов'язково треба показати кацапам ?
показати весь коментар
25.08.2025 14:17 Відповісти
Ну й напуя тут фото?
показати весь коментар
25.08.2025 14:17 Відповісти
До речі. де зараз Баканов, дрюг дитинства?
показати весь коментар
25.08.2025 14:24 Відповісти
Не варто перейматися, в цьому світі немає нічого неявно....
Варто лише забити в пошук, Євген Хмара- СБУ, і маємо все що бажаємо...
Одним словом- цирк на дроті..
.
показати весь коментар
25.08.2025 14:26 Відповісти
Чекаємо на фото агентів під прикриттям
показати весь коментар
25.08.2025 15:01 Відповісти
А чим займався цей спец, коли ЦСО "А" СБУ палило живцем поранених протестуючих у Домі профсоюзів?
показати весь коментар
25.08.2025 15:16 Відповісти
Для чого ця інформація? Щоб що?
показати весь коментар
25.08.2025 15:48 Відповісти
 
 