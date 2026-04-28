492 6

Генштаб готовит усиление разведки: ставка на технологии, БПЛА и роботизированные системы. ФОТО

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины состоялось рабочее совещание по вопросам укрепления потенциала военной разведки Сил обороны с учетом текущей обстановки на поле боя.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы внедрения современных технологий обработки информации, развития роботизированных систем разведки и автоматизации сбора и анализа данных.

Отмечается, что в условиях расширения "серой зоны" и увеличения межпозиционного пространства растет потребность в усилении разведывательных возможностей.

Читайте также: Европа может обеспечить Украину разведданными без США за несколько месяцев, — FT

Определены основные направления:

  • совершенствование системы наблюдения и обеспечение подразделений современными средствами контроля;
  • оснащение наземными роботизированными комплексами для сохранения личного состава;
  • повышение мобильности (багги, квадроциклы);
  • расширение применения новых типов БПЛА.

Читайте также: Зеленский назначил новых руководителей департаментов контрразведки СБУ

От дронов до морской разведки: в ВСУ определили новые приоритеты
От дронов до морской разведки: в ВСУ определили новые приоритеты
От дронов до морской разведки: в ВСУ определили новые приоритеты
От дронов до морской разведки: в ВСУ определили новые приоритеты

Какие виды разведки будут усиливать

Отдельное внимание уделено развитию авиационной составляющей разведки, усилению радиотехнической разведки и повышению эффективности обнаружения и сопровождения вражеских целей.

Рассмотрены вопросы усиления морской разведки для безопасности портов и морских коммуникаций, в частности обнаружения и противодействия беспилотным подводным и надводным аппаратам противника.

Также обсуждено усиление разведки на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях и совершенствование подготовки специалистов с учетом современных условий боевых действий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прогнозы Буданова о войне, которые не сбылись

По результатам совещания определены первоочередные шаги по поэтапному наращиванию потенциала военной разведки, повышению эффективности ее применения и адаптации к современным вызовам и характеру боевых действий.

Генштаб ВС (7947) разведка (4181) военная контрразведка (30)
Нет разведки лучше агентурной. Если бы не штандартенфюрер Штирлиц(полковник Исаев, он же Владимиров) , то СССР войну бы проиграл).
показать весь комментарий
28.04.2026 22:07 Ответить
Роботизація роботизацією але м'ясні штурми хворими дідами 50+ по розкладу..
показать весь комментарий
28.04.2026 22:18 Ответить
Ловить будуть електроніков! Ваш обліковий техпаспорт
показать весь комментарий
28.04.2026 23:05 Ответить
 
 