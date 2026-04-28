Генштаб готовит усиление разведки: ставка на технологии, БПЛА и роботизированные системы. ФОТО

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины состоялось рабочее совещание по вопросам укрепления потенциала военной разведки Сил обороны с учетом текущей обстановки на поле боя.

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы внедрения современных технологий обработки информации, развития роботизированных систем разведки и автоматизации сбора и анализа данных.

Отмечается, что в условиях расширения "серой зоны" и увеличения межпозиционного пространства растет потребность в усилении разведывательных возможностей.

Определены основные направления:

совершенствование системы наблюдения и обеспечение подразделений современными средствами контроля;

оснащение наземными роботизированными комплексами для сохранения личного состава;

повышение мобильности (багги, квадроциклы);

расширение применения новых типов БПЛА.

Какие виды разведки будут усиливать

Отдельное внимание уделено развитию авиационной составляющей разведки, усилению радиотехнической разведки и повышению эффективности обнаружения и сопровождения вражеских целей.

Рассмотрены вопросы усиления морской разведки для безопасности портов и морских коммуникаций, в частности обнаружения и противодействия беспилотным подводным и надводным аппаратам противника.

Также обсуждено усиление разведки на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях и совершенствование подготовки специалистов с учетом современных условий боевых действий.

По результатам совещания определены первоочередные шаги по поэтапному наращиванию потенциала военной разведки, повышению эффективности ее применения и адаптации к современным вызовам и характеру боевых действий.