Генштаб готовит усиление разведки: ставка на технологии, БПЛА и роботизированные системы. ФОТО
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины состоялось рабочее совещание по вопросам укрепления потенциала военной разведки Сил обороны с учетом текущей обстановки на поле боя.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
В ходе мероприятия рассмотрены вопросы внедрения современных технологий обработки информации, развития роботизированных систем разведки и автоматизации сбора и анализа данных.
Отмечается, что в условиях расширения "серой зоны" и увеличения межпозиционного пространства растет потребность в усилении разведывательных возможностей.
Определены основные направления:
- совершенствование системы наблюдения и обеспечение подразделений современными средствами контроля;
- оснащение наземными роботизированными комплексами для сохранения личного состава;
- повышение мобильности (багги, квадроциклы);
- расширение применения новых типов БПЛА.
Какие виды разведки будут усиливать
Отдельное внимание уделено развитию авиационной составляющей разведки, усилению радиотехнической разведки и повышению эффективности обнаружения и сопровождения вражеских целей.
Рассмотрены вопросы усиления морской разведки для безопасности портов и морских коммуникаций, в частности обнаружения и противодействия беспилотным подводным и надводным аппаратам противника.
Также обсуждено усиление разведки на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях и совершенствование подготовки специалистов с учетом современных условий боевых действий.
По результатам совещания определены первоочередные шаги по поэтапному наращиванию потенциала военной разведки, повышению эффективности ее применения и адаптации к современным вызовам и характеру боевых действий.
