На фронті зафіксовано 41 боєзіткнення, з них 24 на Костянтинівському і Покровському напрямках, - Генштаб
Від початку доби агресор 41 раз атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 30 квітня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.
- Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Яструбщина, Хлібороб, Рижівка, Рогізне, Атинське, Бачівськ, Старикове, Гаврилова Слобода, Уланове, Прогрес, Козаче.
- На Чернігівщині – Хрінівка, Луб’яне, Заріччя та Миколаївка.
Ворог завдав авіаударів по Голубівці та Рудні.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник два рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Охрімівка.
На Куп’янському напрямку противник атакував один раз в бік Курилівки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку у бік населеного пункту Ставки наші захисники відбили один ворожий штурм.
На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Закітне.
За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у напрямку Вербового та Злагоди. Одна з цих атак триває.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського.
На Оріхівському напрямку противник атакувальних дій не проводив.
На Придніпровському напрямку Сили оборони у відбивали чотири ворожих штурмів у бік Антонівки та о. Білогрудий. Одна атака триває.
Зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
