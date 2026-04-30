На фронті зафіксовано 41 боєзіткнення, з них 24 на Костянтинівському і Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби агресор 41 раз атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 30 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Яструбщина, Хлібороб, Рижівка, Рогізне, Атинське, Бачівськ, Старикове, Гаврилова Слобода, Уланове, Прогрес, Козаче.

На Чернігівщині – Хрінівка, Луб’яне, Заріччя та Миколаївка.

Ворог завдав авіаударів по Голубівці та Рудні.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник два рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник атакував один раз в бік Курилівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку у бік населеного пункту Ставки наші захисники відбили один ворожий штурм.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Закітне.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у напрямку Вербового та Злагоди. Одна з цих атак триває.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку Сили оборони у відбивали чотири ворожих штурмів у бік Антонівки та о. Білогрудий. Одна атака триває.

Зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.