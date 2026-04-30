На фронті зафіксовано 41 боєзіткнення, з них 24 на Костянтинівському і Покровському напрямках, - Генштаб

зведення Генштабу ЗСУ 30 квітня

Від початку доби агресор 41 раз атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 30 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

  • Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Яструбщина, Хлібороб, Рижівка, Рогізне, Атинське, Бачівськ, Старикове, Гаврилова Слобода, Уланове, Прогрес, Козаче.
  • На Чернігівщині – Хрінівка, Луб’яне, Заріччя та Миколаївка.

Ворог завдав авіаударів по Голубівці та Рудні.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Також читайте: Російські війська намагаються просунутися до Оріхова на Запоріжжі, - Сили оборони півдня

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник два рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник атакував один раз в бік Курилівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку у бік населеного пункту Ставки наші захисники відбили один ворожий штурм.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Закітне.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Читайте: Росіяни намагаються просунутися якнайдалі до Запоріжжя, - Волошин

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у напрямку Вербового та Злагоди. Одна з цих атак триває.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

Також читайте: Ситуація в районі Вовчанська та Липців стабільно важка, - Трегубов

На Придніпровському напрямку Сили оборони у відбивали чотири ворожих штурмів у бік Антонівки та о. Білогрудий. Одна атака триває.

Зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

