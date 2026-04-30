Російські війська намагаються просунутися до Оріхова на Запоріжжі, - Сили оборони півдня

Російські війська намагалися просунутися в районі Новоандріївки, однак українські підрозділи утримують позиції та контратакують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Щодо Оріхівського напрямку, то тут дещо менше бойових зіткнень, за минулу добу зафіксована спроба просунутися біля Новоандріївки. Це ворог рветься в напрямку Оріхова", - сказав речник.

Волошин зазначив, що тут доволі небезпечна ділянка фронту, де розташовані н.п. Степногірськ, Приморське та Плавні.

"За минулу добу не зафіксовано бойових зіткнень, але тут ми теж намагаємося перехопити тактичну ініціативу, звільнити певні позиції і відсунути ворога", - додав він.

Що передувало?

За даними Генштабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки.

