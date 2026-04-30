УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15089 відвідувачів онлайн
Бойові дії на Оріхівському напрямку
801 1

Російські війська намагаються просунутися до Оріхова на Запоріжжі, - Сили оборони півдня

Російські війська намагалися просунутися в районі Новоандріївки, однак українські підрозділи утримують позиції та контратакують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Щодо Оріхівського напрямку, то тут дещо менше бойових зіткнень, за минулу добу зафіксована спроба просунутися біля Новоандріївки. Це ворог рветься в напрямку Оріхова", - сказав речник.

Волошин зазначив, що тут доволі небезпечна ділянка фронту, де розташовані н.п. Степногірськ, Приморське та Плавні.

"За минулу добу не зафіксовано бойових зіткнень, але тут ми теж намагаємося перехопити тактичну ініціативу, звільнити певні позиції і відсунути ворога", - додав він.

Що передувало?

За даними Генштабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки.

Автор: 

Запорізька область (4819) бойові дії (5738) Пологівський район (399) Новоандріївка (2) Оріхів (43)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
намагаються проснуться якнайдалі до Оріхова на Запоріжжі - так правильно )
показати весь коментар
30.04.2026 16:41 Відповісти
 
 